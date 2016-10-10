Любой негатив идет только в плюс, потому что рекламодателю, по сути, не слишком важно, что творится, — важна аудитория

Роберто Панчвидзе, генеральный директор MDK: Проект не задумывался как коммерческий — это было полностью развлекательное сообщество, где размещались короткие посты с колкими замечаниями по актуальным трендам, которые казались нам глупыми. Сначала его вел один Дмитрий Аладышев, а через недели две пришел я, и мы стали публиковаться активнее. С появлением лайков, репостов и комментариев мы поняли, что людям это интересно.

Сообщество стало популярным почти сразу. Причем это произошло за счет того, что люди сидели в комментариях и призывали своих друзей помочь там отстоять свою точку зрения. То есть популярность появилась за счет дискуссии, даже не за счет контента.

Месяца через три начали появляться рекламные предложения. Сначала это были мелкие предприниматели и другие группы, которые хотели прорекламироваться у нас. Но мы принципиально не пускали конкурентов на нашу территорию: рекламировать подобный контент — это гадить там, где ты ешь. Потом стали появляться серьезные заказы. Нашим первым большим заказчиком стал магазин с часами — это первый рекламодатель, которого было не стыдно показать. В то время, когда зародился паблик, была только классическая реклама. До момента, когда нас стали просить «обшутить» продукт, прошло много времени. Рекламодатели не сразу поняли, что такой вид контента гораздо более действенный в соцсести, чем тупая прямая реклама.

MDK не задумывался как основной проект. Помимо этого, у нас был стартап MDK Mobile — приложение с мемасиками, которое благодаря силе бренда имело где-то 10 тысяч установок за день. Сначала мы экспериментировали на рекламе с ним и вывели эту формулу: если рекламу подать как шутку, получится гораздо более действенный эффект, потому что пользователи не воспринимают это как рекламу и переходят более активно.

Сначала у нас были конкуренты, с кем мы соревновались, но через какое-то время не осталось ни одного паблика, который мог нас обогнать по размеру комьюнити, по оригинальности и по медийной силе. Раньше был заметным iFeed, но он потом сдулся. Они выбрали концепцию размещать самое интересное в сети, где нужен был сегмент юмора. Это было видно по таким сайтам, как «ЯПлакалъ», Fishki.net, «Пикабу». Был еще 9GAG неплохой, но для русского пользователя 9GAG — это очень сложно.

Скандалы, конечно, придали нам очень большой хайп. Если раньше нас знала в большей степени интернет-тусовка, то после Жанны Фриске и других историй о нас узнала вся Россия. Когда мы выпускали сервис «Пригласи украинку к себе в дом», об этом писали все российские СМИ, а еще BBC, CNN и другие мировые издания. Это спровоцировало даже DDOS-атаку на наш паблик от банковских серверов в Европе.

Было еще много скандалов к с терактами. Например, у нас был пост про Волгоград (там в декабре 2013 года случился теракт. — Прим. ред.), мы написали, что там творится ***** (катастрофа), то есть мы доступным языком описали, что происходит на месте. Многим депутатам это не понравилось. Тему стали активно обсасывать, хотя, собственно, обсасывать было нечего.

Любой негатив идет только в плюс, потому что рекламодателю, по сути, не слишком важно, что творится, — важна аудитория. Наша аудитория, 17–24, продолжает активно идти на сайт, у нас миллионный трафик. К тому же наши пользователи начинают вырастать.

Сейчас в редакции порядка 30 человек. В том числе у нас большое крыло дизайнеров и программистов. Они занимаются всеми соцсетями и нашими отдельными проектами, в частности рекламным агентством.

Реклама у нас всегда дорого стоила, то есть 3–4 тысячи за размещение поста на полчаса в то время, когда кто-то размещал рекламу за сто рублей. Постепенно мы доросли до 80 тысяч за пост. Цена может меняться в зависимости от контента.

На наш юбилей мы будем выкатывать ноу-хау. Мы вводим такую фичу, как изменение статуса в паблике. Обычно, если надо кого-то поздравить с днем рождения, люди отправляют заявку на радио или на глупую передачу типа «Дом-2». Теперь у интернет-пользователя будет возможность разместить свое поздравление в статусе нашего паблика. Это будет стоить примерно как на проектах ТНТ — 100 рублей за СМС.