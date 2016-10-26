Текст: Валерия Белова

В этом году впервые налог на имущество рассчитывался не из инвентаризационной стоимости объектов, а из кадастровой. По задумке законодателей это должно обеспечить справедливое налогообложение, отражающее настоящую рыночную стоимость квартир. В результате если раньше налог на двухкомнатную квартиру в пределах Третьего транспортного кольца рассчитывался исходя из ее оценки в 800 тысяч рублей, то сейчас ту же квартиру оценивают в 12 миллионов рублей.

The Village с помощью юриста Валерии Беловой разобрался в тонкостях расчета нового налога на имущество, который надо заплатить до 1 декабря.

Что такое кадастровая стоимость и откуда она берется?

Кадастровая стоимость — это утвержденная государством стоимость недвижимости, приближенная к рыночной. Есть целая процедура ее определения и утверждения. Сначала региональные власти принимают решение о проведении оценки. По их указанию Росреестр формирует перечень объектов, стоимость которых нужно установить. После этого на специализированных сайтах размещается информация о поиске оценщиков — из откликнувшихся на конкурсной основе выбирают исполнителя.

Компания-победитель устанавливает стоимость объектов и выдает заключение государственному органу, который утверждает результаты оценки и передает сведения в Росреестр. Последний вносит их в Государственный кадастр недвижимости, оттуда налоговые органы берут цифры и на их основании рассчитывают налоги.

При этом организации, проводящие оценку, могут использовать практически любые методы для определения итоговой стоимости. Поэтому, в совокупности с массовым характером оценки, утвержденная кадастровая стоимость зачастую не отражает настоящую рыночную цену квартир.

Как оспорить кадастровую стоимость?

Если вы не согласны с получившейся суммой, ее можно оспорить двумя способами: в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре или в суде.

Важно помнить, что одного обращения или искового заявления будет недостаточно. Придется провести независимую оценку рыночной стоимости недвижимости по состоянию на дату кадастровой оценки. Узнать эту дату и получить необходимые документы для оценщика можно в Росреестре.

С результатами независимой оценки можно идти в комиссию или в суд. Сама экспертиза стоит от 3 тысяч рублей. При обращении в комиссию других расходов не предвидится. А в случае обращения в суд придется заплатить госпошлину в 300 рублей и, возможно, воспользоваться услугами адвоката (от 7 тысяч).

Если комиссия откажет в пересмотре кадастровой стоимости квартиры, всегда можно обратиться в суд, который при рассмотрении дела не будет обращать внимания на это решение.

Сколько нужно платить?

По закону уплачивать налог нужно только с той недвижимости, которая находится в собственности. Поэтому, например, при аренде он не платится.

Налогообложению подлежат

Жилые дома или дачи;

Жилые помещения (квартиры, комнаты, доли в квартире или комнате);

Гаражи или машино-места;

Иные здания, сооружения (например, апартаменты, склады, офисы и так далее).

Рассчитывается налог исходя из кадастровой стоимости объекта и процентной ставки, установленной законодательством субъекта Федерации, в котором находится имущество.

Налоговые ставки в Москве

Кадастровая стоимость, рубли ставка налога

До 10 млн 0,1 %

10–20 млн 0,15 %

20–50 млн 0,2 %

50–300 млн 0,3 %

Более 300 млн 0,2 %

За гаражи и машино-места в Москве надо заплатить 0,1 % от кадастровой стоимости. По иным объектам ставки налога также отличаются.

Для каждого вида недвижимости предусмотрен вычет. Это установленный метраж, который не облагается налогом. В Москве его размер 10 метров — для комнаты, 20 — для квартиры и 50 — для дома. При этом на каждый объект недвижимости предусмотрен только один вычет, независимо от количества собственников.

Для обеспечения плавного перехода к уплате налога по новым правилам предусмотрен понижающий коэффициент. В 2015 году надо заплатить только

20 % от полной суммы налога, а 100 % суммы станут начислять с 2020 года, когда россиянам надо будет платить налоги по итогам 2019-го.

В итоге налог начисляется по такой формуле:

(Кадастровая стоимость — кадастровая стоимость вычета) * ставка налога * понижающий коэффициент

Приведем пример:

Допустим, кадастровая стоимость 50-метровой квартиры составляет 11 миллионов рублей, поэтому ставка налога будет 0,15 %. Стоимость вычета в 20 метров составит 4,4 миллиона.

Тогда владельцам квартиры в этом году надо заплатить 1 980 рублей: (11 миллионов — 4,4 миллиона) * 0,15 % * 0,2. При этом к 2020 году, когда перестанет применяться понижающий коэффициент, ставка налога может составить почти 10 тысяч рублей в год.

При владении долей объекта вы должны оплатить налог только с нее, то есть если налог на всю квартиру составляет 2 тысячи рублей, а вы владеете только половиной, оплатить нужно тысячу рублей. Схожий метод расчета и при владении недвижимостью меньше года. Налог рассчитывается исходя из количества месяцев владения.

Кому положены льготы?

В Москве от уплаты налога освобождены 15 категорий граждан. В том числе — пенсионеры, люди с военным стажем более 20 лет, члены семьи военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей.

Это достаточно большой список лиц, но даже для них существуют некоторые ограничения. Льготники могут не платить налог только по одной квартире или комнате, по одному жилому дому и по одному гаражу/машино-месту. Поэтому владельцам двух и более объектов одного вида (например, двух квартир) надо будет выбрать, на какой из них будет предоставляться льгота, обратившись в налоговую инспекцию с соответствующим уведомлением.

Льготы также не распространяются на недвижимость, которая стоит более 300 миллионов рублей, и объекты, используемые в предпринимательской деятельности.

Для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждающими ее наличие (например, пенсионное свидетельство).

Приятным дополнением станет и тот факт, что все граждане независимо от своего статуса освобождены от уплаты налога за одно хозяйственное строение на дачном участке (например, за сарай).

В заключение хочется напомнить, что, если вы не получили налоговое уведомление, но владеете имуществом, это не является основанием для неуплаты налога. Рекомендуем рассчитать сумму к оплате самостоятельно или обратиться в налоговую инспекцию. Еще один способ — это получить документы в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика. Помните, что налог на имущество должен быть оплачен до 1 декабря. Опоздавшим будут начислять пени, от которых сумма к оплате только вырастет.

обложка: Максим Коротченко/ ТАСС