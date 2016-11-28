Какие локации наиболее популярны

В торговом центре есть управляющая компания и арендаторы. В управляющей компании работают около 60 человек. Это юридический, финансовый и операционный отделы, отделы маркетинга, привлечения арендаторов и взаимоотношений с ними. Управляющая компания обеспечивает работу торгового центра в целом — уборку, охрану и исправность всех систем. Также она собирает пул арендаторов и гарантирует покупательский трафик. Арендаторы платят за площади и обязуются выполнять правила торгового центра.

«Якорные» арендаторы — это крупные магазины, которые обеспечивают трафик не только себе, но и соседям. Условия аренды «якорных» магазинов более привлекательны.

Но «Афимолл» предоставляет площади как популярным брендам, так и только выходящим на рынок. У арендаторов есть требования к локации, этажу и ближайшим соседям — с запросами работают брокеры. Самые востребованные локации — точки вокруг фонтана. «Здесь хотят разместиться все, поэтому мы даже ввели лист ожидания. На такие места могут претендовать не только luxury-бренды, но и начинающие марки. При этом успешная локация — все равно не гарантия хороших продаж. У нас очень насыщенный рынок, и если ты появляешься как еще один, даже интересный, бренд женской одежды, то есть риск утонуть в потоке. Несмотря на очень хороший трафик, сложно привлечь внимание, если ты не раскручиваешь себя дополнительно», — считает директор департамента маркетинга «Афимолла» Ева Снеговская. Другие популярные места — на выходах из метро. Многие арендаторы присматривают точки с перспективой на будущее: сейчас их локация не очень выгодна, но с появлением новой станции Третьего пересадочного контура проходимость резко увеличится. В среднем договор заключается на три года, а согласование всех условий занимает от месяца до года. Арендаторы платят торговому центру фиксированную сумму и процент от оборота. Максимальная ставка аренды в 2,5 раза выше средней.

Отдельный формат — корнеры. Площадь у них самая маленькая, а арендная плата самая высокая. Но у корнеров есть преимущества перед магазинами, потому что они стоят на пути у потенциальных покупателей. Стоимость корнера в зависимости от площади и локации составляет 250–500 тысяч рублей в месяц.

«Luxury-сегмент кризис практически не затронул, — рассказывает Снеговская. — При этом аудитория других сегментов опустилась на ступеньку ниже: если раньше человек покупал одежду в Massimo Dutti, то теперь чаще заходит в Zara. Если раньше посещал Zara, то теперь интересуется Pull & Bear. Люди стали делать покупки реже. Меньше людей охотятся за новыми коллекциями, предпочитая делать покупки на распродажах».