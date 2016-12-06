«Одновременно по разным каналам приходит большое количество бронирований: кто-то бронирует на Booking.com, кто-то там же отменяет, кто-то звонит в отель», — говорит менеджер фронт-офиса Марина Беглецова. Система не присваивает номера сразу же, а только резервирует определенную категорию размещения. Таким образом, овербукинг исключен. Если номера определенной категории закончились, а желающие на них есть, посетителей заносят в лист ожидания.

Цена номера меняется ежедневно в зависимости от прогнозов загруженности отеля. За это отвечает менеджер по тарифной политике. В будние дни стоимость стандартного номера начинается от 9 тысяч рублей, в выходные дни — от 5 тысяч рублей. Если загрузка высокая, то цена за стандартный номер может начинаться от 15 тысяч рублей в сутки. Часто бывают ранние бронирования: групповые запросы иногда приходят за полтора года до предполагаемой даты заселения, а индивидуальные путешественники могут забронировать номер на конец 2017 года.

Заезд. О чем иногда просят гости

Заезд в Radisson Blu происходит с 14 часов дня, а выезд — с полудня. «Время заезда и выезда устанавливается самим отелем, но между ними не должно быть промежутка больше чем в два часа», — говорит Беглецова. Считается, что гостям удобнее заезжать и выезжать днем, но для тех, кому неудобно, существуют ранний заезд и поздний выезд.

Гостей встречают сотрудники ресепшена, которые проверяют бронирование и вносят данные в систему. По закону наличие паспорта при заселении обязательно, поэтому случай с Сергеем Минаевым мог произойти в любом отеле, который соблюдает закон, говорят в Radisson Blu. Если в гостиницу заезжает иностранный гражданин, то, помимо паспорта, он должен предъявить визу и миграционную карту.

В момент заезда бронированию присваивается конкретный номер, в который заселяют гостя. Иногда в брони уже есть комментарии о том, что гость хочет этаж повыше, или другие пожелания. «Как-то гости попросили, чтобы сумма цифр номера не была равна шести или девяти», — вспоминают в Radisson Blu. В отеле есть номер 13, но если гости суеверны, то их туда не поселят. За дополнительную плату можно привезти с собой в номер маленьких животных. «Обычно приезжают с карманными собачками, но один раз гостья пришла на ресепшен с маленькой подарочной коробкой, а внутри нее оказался котенок», — рассказывают в отеле.

После присвоения номера гость получает регистрационную карту и электронный ключ. Ключ программируется строго на даты проживания, и войти по нему можно только на этаж, где находится номер. В зависимости от загрузки на ресепшене работают до пяти человек.

Службы консьержей в отеле нет, но на ресепшене могут вызвать такси, подсказать, куда сходить вечером, или зарезервировать столик в ресторане. «Нас просили и найти в магазине ботинки, и купить устройство по ощипу куриц. Теперь мы можем порекомендовать, где им обзавестись», — рассказывают в отеле.