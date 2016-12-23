Как заливают лед

В этом году монтаж катка длился почти полтора месяца. К 25 ноября нужно было не только подготовить ледовую поверхность, но и построить быстровозводимые временные конструкции — павильоны проката, пешеходный мост, ресторан, гаражи для спецтехники.

Строителям повезло: все нужное оборудование хранилось на складах ВДНХ с прошлого года. Но так бывает не всегда, например, в парке Горького все пришлось везти со складов за 100 километров. На время монтажа на ВДНХ возвели небольшой рабочий городок и пригласили усиление из 250 человек.

Монтаж начинается с того, что все дорожки, по которым в будущем будут кататься, засыпают песком. Поверхность должна быть идеально ровной, иначе при заливке вода будет распределяться неравномерно и возникнут лужи. Песок служит дополнительной прослойкой между льдом и асфальтом: каток работает всего три месяца, поэтому не представляет угрозы для асфальта, но при более долгом взаимодействии с покрытием асфальт мог бы промерзнуть и потрескаться.

Песок застилается целлофаном, который скрепляют скотчем; по краям катка ставят ограждение из деревянных брусьев. Следом укладывают искусственное покрытие с системой охлаждения и начинается заливка.

Этот процесс происходит вручную: 20 человек поливают поверхность из шлангов с водопроводной водой. Слишком много воды сразу лить нельзя, так как лед будет раскалываться. «На снег тоже лить нельзя — получается каша, и потом покрытие будет легко раскрошить коньками. Поэтому, когда идет снегопад, заливка прекращается», — отмечает Морозов. При хорошей погоде такая работа продолжается две недели без перерывов на ночь и выходные: вода заливается мелкими порциями, слой за слоем наращивается лед. В середине заливки ледовую поверхность можно покрасить, нанести разметку (если это хоккейная площадка) или вморозить рекламные баннеры.

Оптимальная толщина льда — от 12 до 18 сантиметров. «Меньше нельзя. На каток приходят по 12 тысяч человек в выходные дни — люди срезают коньками около 1,5 сантиметра льда. Если слой будет тонким изначально, мы не успеем нарастить его во время технических перерывов», — говорит Морозов.

В процессе заливки на покрытие устанавливают борта ограждения, которые крепко вмораживаются в лед и соединяются между собой. Монтируют также дополнительное освещение, пешеходный мост, павильоны и арт-объекты.

Демонтаж устроен проще, чем монтаж. Сначала верхние слои льда срезают ледозаливочными машинами, а потом к каждой секции катка подключают снеготопки — машины на дизтопливе для растапливания снега. Под их воздействием охладитель нагревается до 20 градусов и начинает подтапливать лед снизу. Машины запускают снова, они придавливают тающий лед, и он оседает. «Хорошо, если в это время на улице от нуля до минус 5 градусов. Если погода холодная, демонтаж может затянуться», — говорит Морозов. Трубную систему охлаждения, рассчитанную не на один год, сматывают специальными машинками и увозят на склад. Постепенно вода уходит в ливневую канализацию, в конце концов от огромной ледовой поверхности не остается даже лужицы.