Как это работаетКак устроен самый большой каток в мире
Заливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ
В этом году каток на ВДНХ признан The World Record Academy самым большим катком с искусственным ледовым покрытием в мире. Его площадь составляет 20 549 квадратных метров, он вмещает 4,5 тысячи человек. The Village узнал, как на асфальте появляется лед, что на катке делают ночью, как точат коньки и с какими жалобами обращаются в медпункт.
Из чего состоит каток и сколько он стоит
Каток на ВДНХ работает уже третий год. Все это время установкой и обслуживанием катка занимается компания «Русский лед». «Сначала мы делали каток в парке Горького, а потом нас пригласили и сюда. Мы оценили свои силы и решили, что сможем заниматься двумя катками одновременно», — говорит представитель компании Александр Морозов. По его словам, «Русский лед» — единственная компания в России, которая может делать катки такого масштаба. В первый год работы стоимость катка и всех сопутствующих конструкций составляла 762 миллиона рублей. В этом году, по оценке The Village, его стоимость близка к 400 миллионам рублей.
Каток на ВДНХ занимает всю Главную аллею: начинается сразу за павильоном № 1 и огибает фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». Недалеко находятся детский каток и хоккейная площадка, куда могут прийти любительские команды. Ледовую площадь можно обойти вокруг, а можно пройти над ней по пешеходному мосту «Северное сияние».
На основном катке работают пять павильонов, в которых находятся пункты проката коньков и раздевалки. Перекусить можно в мобильных точках питания или в ресторане, куда пускают прямо в коньках и предлагают тапочки. Взрослый билет стоит от 300 до 600 рублей, а прокат коньков обойдется в 150 рублей.
Как заливают лед
В этом году монтаж катка длился почти полтора месяца. К 25 ноября нужно было не только подготовить ледовую поверхность, но и построить быстровозводимые временные конструкции — павильоны проката, пешеходный мост, ресторан, гаражи для спецтехники.
Строителям повезло: все нужное оборудование хранилось на складах ВДНХ с прошлого года. Но так бывает не всегда, например, в парке Горького все пришлось везти со складов за 100 километров. На время монтажа на ВДНХ возвели небольшой рабочий городок и пригласили усиление из 250 человек.
Монтаж начинается с того, что все дорожки, по которым в будущем будут кататься, засыпают песком. Поверхность должна быть идеально ровной, иначе при заливке вода будет распределяться неравномерно и возникнут лужи. Песок служит дополнительной прослойкой между льдом и асфальтом: каток работает всего три месяца, поэтому не представляет угрозы для асфальта, но при более долгом взаимодействии с покрытием асфальт мог бы промерзнуть и потрескаться.
Песок застилается целлофаном, который скрепляют скотчем; по краям катка ставят ограждение из деревянных брусьев. Следом укладывают искусственное покрытие с системой охлаждения и начинается заливка.
Этот процесс происходит вручную: 20 человек поливают поверхность из шлангов с водопроводной водой. Слишком много воды сразу лить нельзя, так как лед будет раскалываться. «На снег тоже лить нельзя — получается каша, и потом покрытие будет легко раскрошить коньками. Поэтому, когда идет снегопад, заливка прекращается», — отмечает Морозов. При хорошей погоде такая работа продолжается две недели без перерывов на ночь и выходные: вода заливается мелкими порциями, слой за слоем наращивается лед. В середине заливки ледовую поверхность можно покрасить, нанести разметку (если это хоккейная площадка) или вморозить рекламные баннеры.
Оптимальная толщина льда — от 12 до 18 сантиметров. «Меньше нельзя. На каток приходят по 12 тысяч человек в выходные дни — люди срезают коньками около 1,5 сантиметра льда. Если слой будет тонким изначально, мы не успеем нарастить его во время технических перерывов», — говорит Морозов.
В процессе заливки на покрытие устанавливают борта ограждения, которые крепко вмораживаются в лед и соединяются между собой. Монтируют также дополнительное освещение, пешеходный мост, павильоны и арт-объекты.
Демонтаж устроен проще, чем монтаж. Сначала верхние слои льда срезают ледозаливочными машинами, а потом к каждой секции катка подключают снеготопки — машины на дизтопливе для растапливания снега. Под их воздействием охладитель нагревается до 20 градусов и начинает подтапливать лед снизу. Машины запускают снова, они придавливают тающий лед, и он оседает. «Хорошо, если в это время на улице от нуля до минус 5 градусов. Если погода холодная, демонтаж может затянуться», — говорит Морозов. Трубную систему охлаждения, рассчитанную не на один год, сматывают специальными машинками и увозят на склад. Постепенно вода уходит в ливневую канализацию, в конце концов от огромной ледовой поверхности не остается даже лужицы.
Как устроена система охлаждения
Искусственное покрытие катка состоит из хладопередающей поверхности, предназначенной для транспортировки холода жидкости (хладоносителя), холодильной установки и коллектора.
Весь каток разделен на семь секций, которые обслуживают 11 холодильных установок. За их бесперебойной работой и поддержанием нужной температуры следят бригадиры. В рабочем режиме катка установка охлаждает покрытие до минус 5 градусов, в период заливки льда — до минус 8 градусов.
В качестве транспортировщика холода выступает этиленгликоль — жидкость без цвета и запаха. Холодильная установка охлаждает хладоноситель, который под давлением поступает в коллектор (около 20 тонн на каждую секцию), а оттуда — к поверхности катка. Так система приводится в действие: этиленгликоль по трубкам распространяется по всей площади покрытия и начинает морозить.
Половина поверхности катка на ВДНХ покрыта айс-матами — специальным полотном из трубок, по которым распространяется хладоноситель. Такие маты можно использовать где угодно: из них делают крытые и открытые катки, хоккейные коробки и ледовые арены. Другая половина катка основана на трубной системе собственной разработки. Принцип работы тот же, но здесь каждая труба разматывается и приваривается к коллектору по отдельности. Работа трудоемкая, но качество льда получается лучше, отмечает Морозов.
Жидкость постоянно циркулирует в трубках подо льдом, насосы не останавливаются. «Мы постоянно следим за уровнем этиленгликоля. Если он падает, значит, где-то произошла утечка, и надо ее искать», — говорят рабочие. Если слой льда слишком тонкий, катающиеся могут пробить трубку коньком, и тогда на поверхность выльется маленький фонтанчик — мини-аварию нужно быстро ликвидировать. Это может произойти и при резких перепадах температуры от минус 5 до минус 15 градусов: на льду появляются трещины, в которые может попасть конек.
Как обслуживают каток
По понедельникам каток не работает. Весь этот день, а также по ночам проходят работы по наращиванию льда: днем рабочие поливают покрытие водой из шлангов, а ночью их сменяют пять ледозаливочных машин «Олимпия». Каток круглосуточно обслуживают три бригады, в каждой из которых по 12–15 человек, и целый автопарк спецтехники.
Те же машины орудуют на катке во время ежедневного технического перерыва с 15 до 17 часов. После его начала в 800-литровый бункер «Олимпии» заливают воду, предварительно нагретую до 60–70 градусов, и отправляют машину на лед. Она срезает полуторамиллиметровый слой льда, убирая трещины и порезы от коньков, и одновременно заливает поверхность горячей водой — новый лед становится гораздо крепче и получается идеально ровным.
В снегопад на катке работают три трактора и четыре снегоуборщика, которые рабочие называют «снегоплюями». Чтобы управлять спецтехникой, нужно иметь автомобильные права категории С. Алексей, который работает на ледозаливочной машине во время нашего визита, говорит, что ему это по душе.
Как работает прокат
В прокате используют 3 700 пар коньков. Самый маленький размер — 25-й, а самый большой — 48-й. Основная партия коньков была куплена три года назад, с тех пор часть периодически обновляется. Перед этим сезоном обновили 15 % прокатных пар, а после окончания могут списать каждую третью пару коньков. Чтобы коньки прослужили дольше, их периодически сушат, обрабатывают антисептиками, при необходимости меняют стельки и шнурки и, конечно, точат.
Пункты заточки расположены в отдельных комнатах павильонов проката. Здесь установлено пять автоматических станков. Устроена заточка так: конек закрепляется на подвижной части станка, которая двигается вдоль ребра быстровращающегося точильного камня. В зависимости от степени износа лезвия для его заточки требуется несколько таких проходов.
Как работают инструкторы и медпункт
На катке можно увидеть много людей в красно-серой форме — это инструкторы. Они следят за порядком, скоростью катающихся и безопасностью движения. На этом катке, как и на большинстве других, принято кататься против часовой стрелки. «Почему именно так? Может быть, традиция правостороннего автомобильного движения сыграла роль, а может быть, направление движения на стадионах. Когда все едут в одном направлении, гораздо проще избежать столкновений», — говорят на катке.
Среди инструкторов есть мастера по обучению посетителей азам катания на коньках. Час индивидуального занятия стоит тысячу рублей. Если посетителю катка нужна медицинская помощь, он также может обратиться к инструкторам. Они проводят его до медпункта, а в крайнем случае довезут на специальных санях.
В медпункте могут остановить кровотечение, сделать перевязку, наложить одноразовую шину и провести обезболивание, а при необходимости вызвать скорую. «Люди обращаются с травмами после падений, редко кто приходит из-за высокого давления, — говорит медицинский работник Георгий Давидян. — Бывают переломы и растяжения, бывают и разбитые носы, смотря, кто как упал. Рефлекторно, когда человек падает, то выставляет руки вперед. Так получается достаточно распространенная травма — перелом лучевой кости руки в типичном месте».
В медпункт обращаются от трех человек в будние дни и до 30 в выходные. Но пострадавших меньшинство: неделю назад на катке встретили 100-тысячного посетителя в этом сезоне.
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