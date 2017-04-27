Поводырями чаще всего становятся собаки породы лабрадор. Их сейчас много в России, поэтому есть возможность выбрать нужных щенков. Еще на поводырей учат ротвейлеров, но их в России мало.

Собаки этих пород лучше подходят под человеческий рост — они не слишком большие и не маленькие: человек не будет испытывать физических сложностей, взявшись за дугу шлейки. У лабрадоров короткая шерсть, и за ними проще ухаживать. Они обладают всеми необходимыми для поводыря качествами: легко поддаются дрессировке, дружелюбные и при этом просто переключаются с одного хозяина на другого.

В центре «Собаки–помощники» также воспитывают собак-терапевтов породы золотистый ретривер для канистерапии детей с особенностями развития. Канистерапия — это метод реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.