Как это работаетКто и как дрессирует собак-поводырей
The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
26 апреля в мире отмечали День собак-поводырей, которые помогают незрячим людям. Сейчас в России функционируют только два центра подготовки таких собак. Один из них — учебно-кинологический центр «Собаки–помощники» — находится в подмосковном городе Железнодорожном. Центр существует с 2003 года, он передает собак незрячим людям со всей России. Сейчас в нем воспитывается 17 будущих собак-поводырей.
The Village съездил в учебно-кинологический центр и узнал, как отбирают и дрессируют собак для незрячих людей и как они попадают к новым хозяевам.
Каких собак дрессируют в центре
Поводырями чаще всего становятся собаки породы лабрадор. Их сейчас много в России, поэтому есть возможность выбрать нужных щенков. Еще на поводырей учат ротвейлеров, но их в России мало.
Собаки этих пород лучше подходят под человеческий рост — они не слишком большие и не маленькие: человек не будет испытывать физических сложностей, взявшись за дугу шлейки. У лабрадоров короткая шерсть, и за ними проще ухаживать. Они обладают всеми необходимыми для поводыря качествами: легко поддаются дрессировке, дружелюбные и при этом просто переключаются с одного хозяина на другого.
В центре «Собаки–помощники» также воспитывают собак-терапевтов породы золотистый ретривер для канистерапии детей с особенностями развития. Канистерапия — это метод реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.
Как выбирают собак
Поиском и отбором щенков-лабрадоров занимается отдельный специалист центра. Он посещает питомники и следит за объявлениями людей, которые продают собак. Щенок, которому на момент покупки не может быть больше трех с половиной или четырех месяцев, должен обладать качествами потенциального поводыря, поэтому перед покупкой животных тестируют. Так, специалист проверяет поведение щенка на улице, смотрит, как он реагирует на общественный транспорт, незнакомых людей и других животных. Отдельно проверяют реакцию животного на резкие громкие звуки: щенок не должен переживать и нервничать из-за них. Ему должен быть всегда интереснее человек. Если щенок подходит по всем параметрам, то его покупают. Стоимость одной собаки составляет от 20 до 35 тысяч рублей.
Как проходит дрессировка
Прежде чем дрессировать купленного щенка в центре, его выращивают до годовалого возраста в волонтерских семьях. Семью волонтеров обеспечивают всем необходимым: специальным сухим кормом, мисками, игрушками, ошейниками и поводками. Здесь животное должно научиться жить с человеком, доверять ему и обучиться базовым правилам поведения в жилище. Куратор волонтерской программы каждую неделю приезжает к волонтерам, чтобы осмотреть собаку и провести занятия по основам послушания.
Когда собака попадает в центр, то начинается ее серьезная подготовка по общему курсу и специальному курсу поводыря. Это обучение длится около шести месяцев. У каждой собаки есть свой дрессировщик, который каждый день занимается с ней. Тренер обучает животное командам послушания: «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «место», «фу», «апорт». Причем по последней команде поводырь должен научиться приносить предмет именно в ладонь, а не бросать где-то рядом с хозяином. Во время дрессировки собаку специально трогают руками, потому что незрячий человек не сможет иначе проверить, выполнила команду собака или нет.
Специальный курс поводыря отрабатывается на городских маршрутах, чтобы собака могла привыкнуть к транспорту и инфраструктуре. Поводырь должен пройти от начала до конца маршрута, останавливаясь у ориентиров в виде столбов, ворот и других объектов. Собаку учат предупреждать о любых препятствиях: пешеходных переходах, стыках асфальта, верхних точках в виде веток, проводах — если поводырь остановился, значит, впереди препятствие. Ориентиры и маршруты собака запоминает с помощью лакомств. Также, чтобы научить собак мониторить окружающее пространство, тренеры создают искусственный город, в котором есть конусы, палки и натянутые веревки.
Какие у собак условия для жизни
Собаки живут в больших теплых вольерах — по одному или по двое. В центре есть четыре дежурных, которые всегда находятся с собаками. Собак выгуливают три раза и кормят два раза в день. Дежурные также следят за чистотой вольеров и делают несложные ветеринарные процедуры. Раз в неделю приезжает ветеринарный врач, который осматривает всех животных, при необходимости делает прививки и тут же ставит отметки о них в паспорт собаки.
Как собаку передают незрячему человеку
После полугодового курса обучения собака должна сдать финальный экзамен, по результатам которого специалисты решат, можно ли передавать животное незрячему. Во время экзамена тренер в светонепроницаемых очках должен пройти со своей собакой по специальному маршруту. Это происходит под присмотром зрячего тренера, который фиксирует ошибки поводыря. Допустимое количество ошибок — одна-две.
Когда экзамен сдан, центр приглашает незрячего человека из листа ожидания. Такой лист — один на всю Россию, сейчас в нем чуть больше 50 человек. В среднем срок ожидания составляет один год. Собака-поводырь достается любому незрячему бесплатно. Важно, чтобы собака подходила человеку, могла подстроиться под его образ жизни. Например, тем людям, которые ведут активный образ жизни, нужно животное с быстрым темпом ходьбы, а тем, кто часто спускаются в метро, нельзя давать собаку, которая не любит ездить в транспорте, — не все поводыри ориентированы на это.
Когда человек приезжает за собакой, его селят здесь же, в центре, чтобы оставить на двухнедельное обучение. В течение этого времени незрячий занимается каждый день с тренером и собакой. Человека учат, как управлять поводырем, как обучить его новым маршрутам. Также будущий хозяин должен прослушать теоретический курс с информацией о собаках. Всем животным центра выдаются документы, подтверждающие, что это собака-поводырь. С ними животное может сопровождать своего хозяина в абсолютно любые общественные места. Если в дальнейшем у владельца поводыря будут возникать вопросы, он всегда может получить консультацию центра. Если человек находится в Москве или Московской области, то специалист может выехать к нему для помощи. Сейчас ведется работа над расширением этой же возможности на регионы.
На что живет центр
На весь процесс подготовки поводыря — с момента покупки до момента передачи собаки хозяину — требуется около 400 тысяч рублей. Как и любая благотворительная организация, учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» живет на пожертвования — частные, от коммерческих компаний и социально ответственного бизнеса. Также центр проводит благотворительные проекты, например придумывает коллаборации. Недавно «Собаки-помощники» сделали специальные футболки с фирмой Sela, часть денег от продаж которых поступила в центр. Кроме того, организация получает небольшие субсидии из федерального бюджета.
Что делать людям, когда они видят человека с собакой–поводырем
Как правило, незрячий и собака–поводырь работают как одна команда, и если очевидно, что у них все в порядке, то не нужно им мешать. Если кажется, что у человека с поводырем возникла какая-то сложность, то нужно обязательно уточнить, какого рода помощь им нужна. Собаку-поводыря нельзя отвлекать от ее работы, нельзя подзывать к себе, предлагать ей еду — это может быть небезопасно для ее хозяина.
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