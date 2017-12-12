Как остановиться с животным в гостинице

При поиске гостиницы сразу ставьте галочку «Допускается размещение с животными» («Pets allowed») — обычно она доступна в фильтрах. Проживание питомца в большинстве отелей нужно оплачивать отдельно.

Свяжитесь с отелем, чтобы подтвердить возможность заезда с животным. Заодно уточните правила проживания. Накануне приезда еще раз позвоните или напишите в отель и напомните, что с вами будет животное.

Чаще всего в одном номере можно поселить только одно животное. Многие гостиницы считают домашними животными собак и кошек весом до 15 килограммов. Но в любом случае все детали лучше уточнить в конкретном отеле.

При заселении обычно просят предъявить ветеринарный паспорт животного, в котором проставлены отметки о прививках. Попросите сотрудника на ресепшене рассказать вам правила проживания с животным в отеле и показать место для выгула.

Не забудьте взять достаточно корма, миски (в некоторых отелях их предоставляют), пеленки, коврик или переноску.

Старайтесь не оставлять животное в номере без присмотра, а если это все же приходится делать, обязательно предупредите персонал. В большинстве отелей с животными не принято появляться в ресторанах, барах и у бассейна. Если едете на море, учтите: на общественных пляжах с ними отдыхать запрещено — ищите специальные пляжи.