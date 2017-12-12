Как это работаетКак путешествовать с животными
Сколько стоят билеты для собаки и получится ли провезти ее в поезде контрабандой
Правила провоза домашних животных отличаются у разных авиакомпаний, свои требования к документам есть у многих стран, а отдыхать с собакой на общественном пляже часто и вовсе запрещено. Директор по развитию сервиса Onetwotrip Аркадий Гинес рассказал The Village о правилах путешествия с животными. Также мы поговорили с людьми, которые столкнулись с трудностями во время перевозки питомцев.
Как провезти животное в поезде дальнего следования
Узнайте на сайте РЖД или в службе поддержки сервиса по продаже билетов, в каких поездах и вагонах, идущих по нужному вам направлению, можно провозить животных.
Купите в кассе на вокзале специальный билет для домашнего животного. Онлайн такие билеты не продаются. Цена зависит от направления. Например, показать московской кошке Питер можно примерно за 400 рублей.
Согласно правилам РЖД, перевозить животных можно в отдельных купе, а вот в плацкарте или СВ — нельзя. В скоростных поездах типа «Сапсана» или «Ласточки» провоз животных тоже разрешен только на определенных местах. И если эти места уже заняты, придется покупать билеты на другой поезд.
Купите переноску, размер измерений которой в сумме не превышает 180 сантиметров, или поводок и намордник, если ваша собака не помещается в такую переноску. Один человек может провезти не более двух животных.
За пару часов до поездки покормите и выгуляйте животное, чтобы оно справило естественную нужду и не мешало никому в поезде. Возьмите с собой салфетки и пеленки.
Если едете на поезде за границу, уточните, какие документы нужны, чтобы ввезти животное в конкретную страну, и начните их оформлять. В любом случае понадобится получить ветеринарный паспорт и сделать основные прививки, а возможно, еще и поставить чип.
Как провезти животное в самолете
Позвоните в свою авиакомпанию заранее. В идеале нужно это сделать дважды: до покупки билета, чтобы выяснить все нюансы провоза животных и решить, сможете ли вы полететь этой авиакомпанией и устраивают ли вас условия, и за пару дней до перелета, чтобы предупредить, что с вами летит собака или кошка. Первый звонок опциональный, второй — обязательный: без предупреждения вас с животным в самолет не пустят.
При перевозке в самолете животное считается нестандартным багажом, провоз которого нужно оплатить. Тарифы различаются в зависимости от авиакомпании. Например, у S7 провоз животного стоит 2 тысячи рублей, или 50 евро, у «Уральских авиалиний» — 2 500 рублей. «Аэрофлот» возьмет с вас 50 евро, а «Победа» — 1 999 рублей, но оплатить такой багаж нужно не позднее чем за четыре часа до вылета.
Животных размещают в салоне или багажном отделении — правила провоза отличаются в зависимости от авиакомпании. «Аэрофлот» и Lufthansa разрешают провозить в салоне мелких животных или птиц, масса которых вместе с клеткой или переноской не превышает восьми килограммов. У «Ютэйр» и Alitalia эта норма составляет десять килограммов.
Соберите пакет необходимых ветеринарных документов. Его состав лучше уточнить в авиакомпании и в консульстве страны, в которую вы въезжаете, но ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства у животного должен быть. Для международных рейсов еще понадобится международный сертификат формы 5А.
Купите клетку или специальный контейнер, в которых животное сможет стоять и поворачиваться на 360 градусов. Там должны быть вентиляционные отверстия и замки. Если животное едет в багажном отсеке, клетка должна быть оборудована ручками для переноски.
Приезжайте в аэропорт с большим запасом времени — в идеале примерно за четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти ветеринарный контроль, зарегистрироваться на рейс (онлайн это сделать не получится).
Каких животных не пустят в самолет
В самолет не пустят с котятами и щенками, которым не исполнилось восьми недель, поскольку у них высок риск обезвоживания во время полета. Некоторые авиакомпании также не принимают на борт собак и кошек брахицефальной породы (с приплюснутой мордой), к которым относятся, например, бульдоги, мопсы, пекинесы, а из кошек — персидские, гималайские, британские и другие породы. Дело в том, что из-за особенностей строения черепа эти животные очень плохо переносят перепады давления и температур. Некоторые авиакомпании также запрещают провозить собак бойцовских и агрессивных пород.
Когда собаке не нужен билет
Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, могут ездить в вагонах всех типов, покупать для них билеты не нужно. Собака должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого сопровождает. В самолете такие собаки тоже летают бесплатно, им не нужна переноска — достаточно намордника и поводка, привязанного к креслу.
Как остановиться с животным в гостинице
При поиске гостиницы сразу ставьте галочку «Допускается размещение с животными» («Pets allowed») — обычно она доступна в фильтрах. Проживание питомца в большинстве отелей нужно оплачивать отдельно.
Свяжитесь с отелем, чтобы подтвердить возможность заезда с животным. Заодно уточните правила проживания. Накануне приезда еще раз позвоните или напишите в отель и напомните, что с вами будет животное.
Чаще всего в одном номере можно поселить только одно животное. Многие гостиницы считают домашними животными собак и кошек весом до 15 килограммов. Но в любом случае все детали лучше уточнить в конкретном отеле.
При заселении обычно просят предъявить ветеринарный паспорт животного, в котором проставлены отметки о прививках. Попросите сотрудника на ресепшене рассказать вам правила проживания с животным в отеле и показать место для выгула.
Не забудьте взять достаточно корма, миски (в некоторых отелях их предоставляют), пеленки, коврик или переноску.
Старайтесь не оставлять животное в номере без присмотра, а если это все же приходится делать, обязательно предупредите персонал. В большинстве отелей с животными не принято появляться в ресторанах, барах и у бассейна. Если едете на море, учтите: на общественных пляжах с ними отдыхать запрещено — ищите специальные пляжи.
Личный опыт
Лана Наумова
Несколько лет назад я летела «Брюссельскими авиалиниями», и отношение было отвратительное. Они заставляют ставить переноску вниз, но расстояние между сиденьями было такое маленькое, что с учетом моего роста и того, что самолет был заполнен до отказа, ее было невозможно туда поставить. Поскольку не было места, она была у меня на руках.
Я летела со спокойнейшим йорком. Рядом со мной сидели китайцы, которые были совершенно не против собаки, и просили отстать от меня проводника, который каждый раз, проходя мимо, орал на меня и требовал поставить переноску на пол. Но это полбеды. Моя переноска была не закрытая: собака была внутри пристегнута, снаружи торчала только голова. На регистрации в Венеции меня спокойно пропустили. Но во время пересадки в Брюсселе мне сказали, что с открытой переноской меня не посадят в самолет до Москвы. В итоге мне нашли закрывающуюся переноску, я ее купила. На московском рейсе было такое же ужасное отношение. Они орали на меня, когда я просто опускала руку в переноску, чтобы собаку успокоить.
Но, когда я летела из России в Италию рейсом S7, меня пересадили назад на места бортпроводников, чтобы я летела одна, спросили, нужно ли собачке воды, разрешили вытащить ее из переноски. Было совершенно другое отношение.
Ксения Малуха
У меня есть чихуахуа Харди, и я ездила с ним из Москвы в Саров. Свои билеты на поезд покупала заранее через интернет. А раньше не указывалось, в каких вагонах можно провозить животных, а в каких нет; билет для них можно купить только на вокзале в кассе для багажа. Когда я пришла покупать билет для своей собаки, мне сообщили, что в обратную сторону я взяла билет на поезд, в котором нет вагонов для провоза животных. В качестве альтернативы мне предложили СВ за бешеные деньги, 9–12 тысяч рублей. Я говорю: «Вы мне предлагаете на обратном пути собаку выкинуть, что ли?» Оператор сидит и глазами хлопает, не предлагая мне никаких альтернативных вариантов. В службе поддержки РЖД оператор, как попугай, повторял фразу «в вашем составе нет вагона для провоза животных». В общем, пришлось затолкать его в спортивную сумку и везти как контрабанду, благо собака спокойная и не лает — сели себе спокойно, укрылись дубленкой и доехали.
В другой раз кассир продала мне билет на собаку с неправильной датой. Милейшая проводница потом полночи искала начальника поезда, чтобы узнать, что делать. В итоге меня заставили купить три лотерейных билета, чтобы они смогли закрыть глаза на то, что в поезде безбилетная собака.
Фотографии: обложка, 2 – aapsky – stock.adobe.com, 1 – janevans35 – stock.adobe.com
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