Рабочий вопросЧто писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?
Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
The Village с помощью экспертов продолжает находить ответы на рабочие вопросы. На этот раз мы расспросили специалистов по найму, как объяснять работодателям долгий перерыв в офисной работе, если вы занимались бизнесом, фрилансом или детьми.
Екатерина Тихонова
старший рекрутер IT-компании EPAM
Одной волшебной строчки в резюме, которая поможет вернуться в офис после фриланса или декретного отпуска, не существует. Главное, о чем нужно помнить всем возвращенцам: пишите о себе честно и точно.
Если вы фрилансер, подробно опишите свой опыт работы. Часто в резюме пишут что-то вроде: «2010–2017 — фриланс, выполнял проекты». Это неинформативно. Когда мы нанимаем разработчиков, нам важно, что это были за проекты: система для крупного банка все-таки отличается от мобильного приложения для покупки билетов в кино. Вторая важная вещь — ваши задачи. Есть большая разница между разработкой приложения с нуля и проектом по поддержке. Работодатель ищет сотрудника на конкретные задачи и хочет понять, подходите вы ему или нет.
Если вы возвращаетесь из декрета, честно опишите его сроки. Это скорректирует ожидания работодателя. В отпуске по уходу за ребенком многие IT-специалисты проходят курсы, читают профессиональную литературу, делают проекты для себя. Опишите этот опыт в резюме: он характеризует вас как ответственного человека, который быстро вольется в рабочий ритм.
Когда предприниматели возвращаются к наемной работе, им важно определиться, хотят ли они дальше быть главными. Если вы два года рулили стартапом и метите в разработчики, спросите себя: вы готовы, что теперь вами будут руководить? Если да — честно напишите, что больше стоять у руля вам не хочется. Если нет — претендуйте только на менеджерские позиции.
Ася Соскова
директор по организационному развитию агентства Ketchum, коуч
Первое, с чего я рекомендую начать создание любого резюме и поиск работы, — как можно точнее определите, где именно вы хотите работать. Какой должна быть компания, каких сотрудников в ней ценят, каких принципов придерживается и какие ценности разделяет. Определите, что для вас самое важное — возможность работать под руководством профессионалов либо передавать опыт самому? Развиваться как эксперт или руководитель? Вам ближе компании, в которых ценится предпринимательский подход, или вам привычнее работать по четко заданным инструкциям? Насколько для вас важна возможность гибкого графика или работы удаленно? Составив портрет работодателя мечты, подумайте, что вы могли бы предложить именно ему. Что вы умеете лучше всего, какие компетенции и навыки уверенно демонстрируете и какие достижения у вас есть?
Предложите работодателю возможность получить рекомендации от ваших партнеров и клиентов. Это подчеркнет серьезность намерений, то, что вы цените мнение других о вашем профессионализме, и не даст поводов сомневаться в том, что все написанное — чистая правда. Многие кандидаты недооценивают возможность сопроводительных писем, в то время как зачастую именно они открывают двери. Потратьте время на письмо именно этому работодателю, сделайте его индивидуальным. Убедите рекрутеров, что вы сможете принести пользу компании благодаря, а не вопреки вашему опыту работы на фрилансе или на себя.
Зульфия Юпашевская
руководитель отдела кадровых услуг BDO Unicon Outsourcing
Большой перерыв в работе настораживает HR-специалиста, у него в голове появляется тысяча вопросов: чем кандидат был занят в это время? Болел? Ухаживал за престарелыми родителями? Или просто бездельничал и сидел на шее у старенькой мамы? И нужен ли нам такой кандидат? Помогите рекрутеру ответить на эти вопросы хотя бы частично. Скорее всего, вас будут спрашивать о причинах перерыва в работе и во время собеседования, но сейчас ваше дело — на это собеседование попасть. Я рекомендую указывать в резюме период, когда вы не работали, и причину: скажем, «2001–2004 — отпуск по уходу за ребенком». Специалист по подбору персонала поймет, что у вас была уважительная причина не работать, сможет составить некое представление о ваших нынешних возможностях.
Если же вы работали, но не были официально трудоустроены, то этот опыт имеет такое же право быть отраженным в резюме, как и формальная запись в трудовой. Смело пишите: фрилансер, проекты X, Y, Z. Сделано то-то, достигнуты такие-то результаты. Собственник бизнеса? Тем лучше, перечисляем все важные задачи, которые вы решали, процессы, которые вы отлаживали, каких результатов вы достигли. Описываем все, что делает вас ценным сотрудником, все навыки, которыми вы сможете поделиться на новом рабочем месте. Важно помнить, что CV — это не трудовая книжка. Вам не обязательно строго соблюдать все формальности, ваша задача — правильно представить все свои знания, умения и опыт работодателю.
И уж конечно, не искажайте информацию и не придумывайте несуществующих проектов. У любого HR-менеджера за годы работы вырабатывается нюх на фальшь, и вы можете быть уверены, что на собеседовании он заметит все нестыковки в вашем рассказе. Помните, что любое событие имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ваше дело — правильно продать его работодателю. Пусть стартап, в котором вы трудились, так и не взлетел, но за время работы в нем вы приобрели много полезных навыков — от подбора персонала до сдачи бухгалтерской отчетности. Расскажите рекрутеру о них.
Ольга Бодрова
директор департамента персонала корпорации Barkli
Я бы сказала, что самое главное — как можно более кратко и достоверно объяснить в резюме, чем вы занимались в течение конкретного периода, сразу объяснить причины вашего большого пробела в стаже и рассказать о вашей мотивации. Безусловно, вы имеете полное право ездить в Гоа, но работодатель также имеет полное право не счесть это вашим достоинством как кандидата. Для работодателя на первом этапе вы только один из многочисленных листочков А4, которые прилетают в почту в ответ на его объявление. Не увидев понятных объяснений, он может додумать их за вас. И, скорее всего, версия работодателя будет не в вашу пользу. Еще более вероятно, что разбираться никто не будет, ваше резюме просто отправится в корзину.
Поэтому на этапе резюме ваша задача — отразить в нем ваш опыт и навыки таким образом, чтобы вас пригласили на собеседование. При наличии перерыва в карьере лучше всего объяснить причину и обязательно указать, чем вы занимались в этот период, а также те преимущества, которые вы извлекли из этого опыта. Постарайтесь корректировать резюме для каждой вакансии, на которую вы его отправляете. Продумайте, какие выводы из вашего опыта могут быть релевантны именно ей. Сконцентрируйтесь на главных моментах, которые могут заинтересовать конкретно этого работодателя. Все резюме не должно занимать больше полутора-двух страниц.
Елена Яхонтова
профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
Мне встречались многие фрилансеры, у которых трудовая книжка пуста. Тем не менее никаких проблем на новом месте работы они не испытывают. Когда человек с подобным, не зафиксированным в трудовой книжке опытом работы хочет устроиться на новое место, ему нужно написать в своем резюме, что он работал в сфере фриланса на конкретные компании, добавить про опыт, полученный от реализации проектов для этих компаний.
Для России также характерен опыт работы по-черному, без оформления работника, потому что так работодатель экономит деньги. Тем не менее работодатели отлично это понимают. Поэтому если компании нужен человек с определенным опытом и среди соискателей есть претендент с таким опытом, но без записи в трудовой книжке, то такого человека с удовольствием берут.
Что касается воспитания ребенка, это тоже не стоит опасаться писать в своем резюме. Нужно указать опыт работы, когда он имел место быть — и обосновать, что перерыв был связан с воспитанием детей или другими обстоятельствами. Если в это время человек каким бы то ни было образом развивал свои профессиональные качества или занимался чем-то, что имеет существенное значение для принятия решения о приеме на работу, конечно, это нужно указать. Если человек ничем, кроме воспитания детей не занимался, то и это необходимо отразить.
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