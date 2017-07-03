Одной волшебной строчки в резюме, которая поможет вернуться в офис после фриланса или декретного отпуска, не существует. Главное, о чем нужно помнить всем возвращенцам: пишите о себе честно и точно.

Если вы фрилансер, подробно опишите свой опыт работы. Часто в резюме пишут что-то вроде: «2010–2017 — фриланс, выполнял проекты». Это неинформативно. Когда мы нанимаем разработчиков, нам важно, что это были за проекты: система для крупного банка все-таки отличается от мобильного приложения для покупки билетов в кино. Вторая важная вещь — ваши задачи. Есть большая разница между разработкой приложения с нуля и проектом по поддержке. Работодатель ищет сотрудника на конкретные задачи и хочет понять, подходите вы ему или нет.

Если вы возвращаетесь из декрета, честно опишите его сроки. Это скорректирует ожидания работодателя. В отпуске по уходу за ребенком многие IT-специалисты проходят курсы, читают профессиональную литературу, делают проекты для себя. Опишите этот опыт в резюме: он характеризует вас как ответственного человека, который быстро вольется в рабочий ритм.

Когда предприниматели возвращаются к наемной работе, им важно определиться, хотят ли они дальше быть главными. Если вы два года рулили стартапом и метите в разработчики, спросите себя: вы готовы, что теперь вами будут руководить? Если да — честно напишите, что больше стоять у руля вам не хочется. Если нет — претендуйте только на менеджерские позиции.