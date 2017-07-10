Три признака, что это просто хандра:

Вы стали быстрее уставать, скучать, особенно когда делаете нелюбимую часть работы. Но при переключении на другие виды работ это состояние быстро проходит.

Вы все с большим удовольствием и все чаще готовы сходить попить с коллегами кофе, отвлечься, лишь бы не заниматься текущими задачами.

Просыпаясь утром, вы очень расстраиваетесь, что еще только вторник, среда и далее по списку и нужно идти на работу.

Три признака, что, скорее всего, пора менять работу.

Вы стали быстрее уставать, когда делаете любые виды даже привычных и понятных вам работ. И при переключении на другие задачи это ощущение не проходит, а иногда и усиливается.

Походы с коллегами за кофе, на обед, вообще не вызывают энтузиазма. Вам кажется, что все разговоры об одном и том же и ничего нового не происходит. Вы не развиваетесь.

Вам постоянно кажется, что вас недооценивают, не понимают, что руководство делает все не так, как надо.

И в первом, и во втором случае лучше всего сначала взять по возможности небольшой отпуск и обязательно куда-то съездить для смены обстановки. Лучше всего на природу, в не очень людное место. Первые два-три дня лучше вообще ни о чем не думать, просто отдыхать, разгрузить мозг. Потом, постепенно восстанавливаясь, проанализировать причины утомляемости и недовольства.

Постараться быть честным с самим собой: найти внешние и внутренние причины. Внешние почти всегда можно изменить. Если причины внешние (например, руководитель не дает мне обещанного повышения, и это меня постоянно демотивирует и отравляет настроение), то обязательно поговорить с руководителем, получить обратную связь по своей работе и дальнейшим шагам. Если причины внутренние (например, не нравится функционал на рабочем месте, давно хочется заняться другим, и это невозможно в рамках этой компании), то, возможно, вам пора в путь, на поиски новой работы! Еще один важнейший индикатор, если после отличного отпуска вашей батарейки хватает на несколько дней, а дальше снова апатия и тоска, то это уже серьезные симптомы. И возможно, дело не только в желании сменить работу, а причины поглубже.

Я всегда советую встречи и общение с друзьями, близкими людьми, чтобы лучше разобраться, а в некоторых случаях и визит к психологу, это также поможет лучше понять, что именно с вами происходит. Также полезны встречи с не самыми близкими, но с успешными и, самое главное, позитивными людьми, общение с такими людьми всегда дает новые мысли и импульсы к развитию. Поиск новой работы — это также энергетически затратный процесс, и если вы будете ходить по интервью уставшим и подавленным, то маловероятно, что будете кому-то интересны.