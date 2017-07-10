Рабочий вопросКак понять, что пора менять работу?
Эксперты рассказывают, как разобраться в себе и отделить временную хандру от карьерного кризиса
The Village с помощью экспертов продолжает находить ответы на рабочие вопросы. На этот раз мы узнали о том, как понять, что настало время менять работу, как отличить накопившуюся за год без отпуска усталость от кризиса в карьере и стоит ли все резко менять, если вам перестала нравиться ваша работа.
Светлана Катаева
управляющий партнер кадровой компании AVRIO Group Consulting
Три признака, что это просто хандра:
Вы стали быстрее уставать, скучать, особенно когда делаете нелюбимую часть работы. Но при переключении на другие виды работ это состояние быстро проходит.
Вы все с большим удовольствием и все чаще готовы сходить попить с коллегами кофе, отвлечься, лишь бы не заниматься текущими задачами.
Просыпаясь утром, вы очень расстраиваетесь, что еще только вторник, среда и далее по списку и нужно идти на работу.
Три признака, что, скорее всего, пора менять работу.
Вы стали быстрее уставать, когда делаете любые виды даже привычных и понятных вам работ. И при переключении на другие задачи это ощущение не проходит, а иногда и усиливается.
Походы с коллегами за кофе, на обед, вообще не вызывают энтузиазма. Вам кажется, что все разговоры об одном и том же и ничего нового не происходит. Вы не развиваетесь.
Вам постоянно кажется, что вас недооценивают, не понимают, что руководство делает все не так, как надо.
И в первом, и во втором случае лучше всего сначала взять по возможности небольшой отпуск и обязательно куда-то съездить для смены обстановки. Лучше всего на природу, в не очень людное место. Первые два-три дня лучше вообще ни о чем не думать, просто отдыхать, разгрузить мозг. Потом, постепенно восстанавливаясь, проанализировать причины утомляемости и недовольства.
Постараться быть честным с самим собой: найти внешние и внутренние причины. Внешние почти всегда можно изменить. Если причины внешние (например, руководитель не дает мне обещанного повышения, и это меня постоянно демотивирует и отравляет настроение), то обязательно поговорить с руководителем, получить обратную связь по своей работе и дальнейшим шагам. Если причины внутренние (например, не нравится функционал на рабочем месте, давно хочется заняться другим, и это невозможно в рамках этой компании), то, возможно, вам пора в путь, на поиски новой работы! Еще один важнейший индикатор, если после отличного отпуска вашей батарейки хватает на несколько дней, а дальше снова апатия и тоска, то это уже серьезные симптомы. И возможно, дело не только в желании сменить работу, а причины поглубже.
Я всегда советую встречи и общение с друзьями, близкими людьми, чтобы лучше разобраться, а в некоторых случаях и визит к психологу, это также поможет лучше понять, что именно с вами происходит. Также полезны встречи с не самыми близкими, но с успешными и, самое главное, позитивными людьми, общение с такими людьми всегда дает новые мысли и импульсы к развитию. Поиск новой работы — это также энергетически затратный процесс, и если вы будете ходить по интервью уставшим и подавленным, то маловероятно, что будете кому-то интересны.
Марина Мелия — младшая
гендиректор консалтинговой компании «ММ-Класс»
К нам часто обращаются люди, которые находятся на профессиональном перепутье. Кто-то чувствует эмоциональное выгорание, кому-то кажется, что он достиг потолка и развиваться уже некуда, кто-то хочет спастись от офисного рабства и стать вольным художником.
Часто мы не понимаем факторов, из которых возник этот снежный ком. Пробуем их осознать. Сначала мы разбираем текущую ситуацию, анализируем, что нравится в работе, а что делает жизнь невыносимой. И думаем, что предпринять. Постараюсь обобщить вопросы, на которые я всегда прошу ответить клиентов, чтобы составить универсальный чек-лист собственного профессионального аудита.
— Нравится ли мне то, что я делаю каждый день?
— Соответствует ли моя зарплата рынку?
— Готов ли я расширить спектр своих обязанностей, взять больше ответственности?
— Хочу ли я продолжить работу с этим руководителем?
— Комфортно ли мне с коллегами, а им со мной?
— Все ли мне удобно на моем рабочем месте, в кабинете?
— А может, мне пора в отпуск?
Ответы на эти семь вопросов могут стать отправной точкой для понимания необходимости перемен — и, главное, каких.
Ситуацию может исправить разговор с руководителем о перспективах роста, смена офиса, который находится ближе к дому, перевод в другой отдел или просто перестановка в кабинете — подальше от кондиционера или поближе к окну. А иногда действительно переход в другую сферу или реализация своего предпринимательского или творческого потенциала является оптимальным революционным решением. Звучит просто, но, чтобы к этому прийти, требуется время и откровенный разговор в первую очередь с самим собой.
Елизавета Ефремова
бизнес-тренер Русской школы управления по личной эффективности и управлению персоналом
Время от времени у каждого из нас происходят кризисы, которые могут внести коррективы в ваши жизненные планы. Такие кризисы часто связаны с нашей профессиональной деятельностью. Например, кризис профдеформации, который часто наблюдаются у людей, которые 10 лет в профессии. Бывают и небольшие циклы, когда раз в три года у нас возникает желание что-то изменить. Такое состояние само по себе говорит о том, что сейчас вы готовы к трансформациям и изменениям.
Но стоит ли все кардинально менять, даже если очень хочется? На протяжении всей своей карьеры мы нарабатываем определенные компетенции и богатый профессиональный опыт. Но случается кризис, и люди принимают необдуманные решения. К сожалению, таких финансовых директоров, которые уходят в косметологи и психологи, довольно много. Однако лишь у единиц действительно что-то получается. Остальные же терпят фиаско, и желаемых положительных изменений в их жизни не происходит.
Если и вы загорелись идеей кардинально изменить свою профессиональную деятельность, постарайтесь умерить пыл и выключить это состояние неудовлетворенности. Может быть, проблема кроется не в работе, а лучше внести изменения, например, в вашу личную жизнь? Но если вы чувствуете, что без решительных действий все же не обойтись, тогда проще всего попробовать себя на новом поприще в компании, где вы уже работаете. Это менее опасно, чем уходить в свободное плавание. Здесь вы знаете специфику деятельности, у вас больше экспертизы, вас лучше знает руководство и коллеги. Или можно погрузиться в новую сферу деятельности в формате обучения или хобби, чтобы понять, ваше это или нет. Такой горизонтальный переход пройдет с минимальными потерями.
Нужно готовиться к тому, что если вы планируете поменять абсолютно все кардинально, то вам за это придется серьезно заплатить. Ведь, несмотря на наработанный годами опыт и профессиональную ценность, в новой сфере деятельности вы начнете конкурировать с теми людьми, которые только вышли на рынок труда, со студентами, у которых уровень зарплатных ожиданий на порядок ниже.
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