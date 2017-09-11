Рабочий вопросКак спланировать рабочий день?
Что нужно сделать, чтобы все успеть и уйти из офиса не поздно
The Village с помощью экспертов продолжает находить ответы на рабочие вопросы. На этот раз мы узнали о том, как планировать свой рабочий день, чтобы успевать больше, но при этом не засиживаться в офисе допоздна.
Николай Добровольский
вице-президент Parallels
Ежедневно у меня достаточно много всевозможных встреч. Помимо этого, требуется время на подписание различных документов и работу с входящей почтой. Для того чтобы не сидеть в офисе до ночи, я взял на вооружение несколько простых правил.
Во-первых, стараюсь автоматизировать рутинные задачи. Если мне приходится делать что-то однотипное несколько раз, например, заполнять отчеты в Excel, обмениваться данными с коллегами, вносить какую-либо ежедневную информацию в управленческую отчетность, будучи программистом, мне проще написать простенький скрипт, позволяющий делать это автоматически. Во-вторых, я стараюсь по возможности сразу отвечать на входящие письма. Если не могу ответить оперативно, то в любом случае делаю это в течение 24 часов. Это позволяет не плодить «хвосты», отнимающие впоследствии дополнительное время и концентрацию. Кроме того, сберечь мое время мне помогает персональный ассистент. Она следит за моим расписанием, помогает с организацией поездок и прочим документооборотом.
Георгий Соловьев
генеральный директор онлайн-школы английского языка Skyeng
Принцип очень простой: важно научиться фокусироваться в правильных направлениях. Главное — понять, что то, на что вы тратите время в течение дня, продвигается, а соответственно, то, на что времени не хватает, — не двигается. Нужно хотя бы начать думать в интересующем направлении.
Когда я основал онлайн-школу и она начала активно развиваться, я был еще студентом технического вуза (МФТИ). Соответственно, мне пришлось учиться всему оперативно и, что называется в полях. Я понял, что, чтобы научиться управлять своим временем, не нужно особо ничего придумывать, так как есть гуру менеджмента, такие как, например, Друкер: просто берешь его книгу и смотришь, что он пишет. А пишет он, что нужно логировать время, анализировать в конце недели, на что вы потратили свои часы, сопоставлять план с фактом. Это сложно, рутинно, но это нужно научиться делать, причем регулярно.
Первое время у меня было множество тетрадок/листочков, где я старательно все записывал, чтобы ничего не забыть. Конечно, вскоре у меня накопился определенный опыт, теперь я могу заранее понять, что и в какой момент нужно делать, а на что время тратить не стоит. Кроме того, сейчас существует большое количество разнообразных приложений, которые помогают по максимуму использовать все 24 часа в сутках. От банальных методик скорочтения (в свое время я прошел такие курсы, что очень помогает мне изучать большие объемы литературы за ограниченный срок) до специальных трекеров сна, которые анализируют качество и время вашего сна, помогая просыпаться проще и чувствовать себя лучше. Я знаю порядка 10–20 приложений, которые освобождают по несколько секунд времени, но все вместе они дают довольно неплохой результат.
Игорь Шулинин,
директор Workki в России
Проблема планирования рабочего времени достаточно остро стоит перед каждым деловым человеком вне зависимости от занимаемой должности: будь то рядовой менеджер или CEO корпорации. Как водится, если есть проблема, то на рынке сразу появляются готовые решения. Так, сейчас можно пройти всевозможные тренинги по тайм-менеджменту, установить специальные приложения — помощники на любой гаджет и много всего еще, чтобы оптимизировать работу.
Свой выбор я остановил на самом доступном инструменте, который всегда под рукой, — ежедневнике. Чтобы не превращать этот процесс в рутину, я пользуюсь качественными увесистыми ежедневниками с приятной на ощупь бумагой и отдаю предпочтение черному роллеру в сочетании с цветными фломастерами, чтобы расставить акценты и добавить живости спискам и заметкам. Также в ежедневнике я отмечаю соблюдение ежедневных «ритуалов»: спорт, сон, чтение книг, медитация, самообразование и так далее. Каждый раз перед сном я планирую будущий день, составляя список задач в порядке приоритетности, а также оцениваю, насколько успешно я справился с предыдущими делами, а что придется нагонять.
Чтобы не держать в голове много всплывающих задач, я создаю to do list — некий черновик на отдельном листе, куда вношу новые дела, как только они появляются. Это позволяет очистить разум и снять беспокойство. Я вообще стараюсь все фиксировать, поэтому веду сразу несколько списков: в ежедневнике, на телефоне и на отдельных листах.
Еще один полезный способ планировать время и переключаться между делами — метод Pomodoro, смысл которого заключается в том, чтобы делить все задачи на 25-минутные интервалы, по истечении которых берется пятиминутный тайм-аут. Когда необходимо выполнить объемную задачу, ее можно разбить на несколько составляющих. Например, если речь идет о подготовке большого отчета, то за первые 25 минут можно составить план и собрать необходимые данные. Еще два-три «помидора» понадобятся, чтобы написать текст, и один-два — чтобы вычитать его и финально доработать. В перерывах между рабочими раундами тоже можно сделать что-то полезное, например, обсудить текущие вопросы с подчиненными или выпить кофе, дав глазам отдохнуть от монитора. Pomodoro реально помогает увеличить производительность труда.
Никита Рогозин
исполнительный директор системы контроля действий сотрудников «Стахановец»
Задач всегда больше, чем можно выполнить, поэтому не стоит забывать о принципе синхронизации случайностей из закона Мерфи: задачи поступают в случайном порядке, но чаще всего одновременно. Методы управления этой проблемой разнятся от того, является ли человек руководителем или же он выступает в роли исполнителя.
Если у руководителя есть подчиненные, то ему необходимо научиться контролю и правильному делегированию обязанностей: самостоятельно со всеми задачами не справиться. Но для того, чтобы это работало, нужно, чтобы коллектив доверял начальству и понимал, что он перекладывает на них задачи не просто так, а потому что это нужно организации. При этом не стоит забывать о контроле: фамильярные и панибратские отношения с сотрудниками могут отрицательно сказаться на их эффективности.
Если подчиненных нет, то человеку нужно научиться отказываться от задач, но так, чтобы не вызывать раздражения у руководителя. В этом случае лучшая стратегия — прозрачность и умение расставлять приоритеты. Задачу, на которую объективно не хватает времени, лучше обсудить с руководством. Во время разговора сотруднику стоит упомянуть, что сейчас перед ним стоят задачи А, Б, В, Г с определенными сроками и приоритетом, поэтому выполнить еще одну ему не хватит ни сил, ни ресурсов. Здесь будет правильно уточнить, какая из задач наиболее срочная, чтобы в первую очередь взяться за нее и попросить о переносе дедлайнов по остальным. Такой подход имеет очень большие стратегические плюсы, включая повышение: начальство увидит в сотруднике человека, который умеет планировать свою работу, оценивать приоритетность задач.
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