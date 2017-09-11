Принцип очень простой: важно научиться фокусироваться в правильных направлениях. Главное — понять, что то, на что вы тратите время в течение дня, продвигается, а соответственно, то, на что времени не хватает, — не двигается. Нужно хотя бы начать думать в интересующем направлении.

Когда я основал онлайн-школу и она начала активно развиваться, я был еще студентом технического вуза (МФТИ). Соответственно, мне пришлось учиться всему оперативно и, что называется в полях. Я понял, что, чтобы научиться управлять своим временем, не нужно особо ничего придумывать, так как есть гуру менеджмента, такие как, например, Друкер: просто берешь его книгу и смотришь, что он пишет. А пишет он, что нужно логировать время, анализировать в конце недели, на что вы потратили свои часы, сопоставлять план с фактом. Это сложно, рутинно, но это нужно научиться делать, причем регулярно.

Первое время у меня было множество тетрадок/листочков, где я старательно все записывал, чтобы ничего не забыть. Конечно, вскоре у меня накопился определенный опыт, теперь я могу заранее понять, что и в какой момент нужно делать, а на что время тратить не стоит. Кроме того, сейчас существует большое количество разнообразных приложений, которые помогают по максимуму использовать все 24 часа в сутках. От банальных методик скорочтения (в свое время я прошел такие курсы, что очень помогает мне изучать большие объемы литературы за ограниченный срок) до специальных трекеров сна, которые анализируют качество и время вашего сна, помогая просыпаться проще и чувствовать себя лучше. Я знаю порядка 10–20 приложений, которые освобождают по несколько секунд времени, но все вместе они дают довольно неплохой результат.