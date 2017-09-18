Рабочий вопросПочему женщинам платят меньше?
Руководители российских компаний рассказывают, почему зарплата у женщин ниже, чем у мужчин
Недавно вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что зарплата у российских женщин в среднем на 28 % ниже, чем у мужчин. Наименьший разрыв доходов наблюдается в сфере образования, но и там есть гендерные перекосы: среди кандидатов наук женщины составляют 41 %, а среди докторов наук — 25 %. The Village спросил у экспертов, почему женщинам предлагают более низкую зарплату и почему они на нее соглашаются.
Наталья Сторожева
генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»
Существенная разница в заработных платах во многом зависит от внутренних психологических установок женщин во время поиска работы. По своей природе женщины более уступчивы, склонны к компромиссу и предпочитают «договориться на 50, чем не договориться на 70». Опытные руководители знают эту гендерную особенность и, когда в процессе найма дело доходит до обсуждения финансового вопроса, предлагают представительницам прекрасного пола заработную плату на 10–15 % ниже по сравнению с той, что предлагали бы мужчинам-соискателям.
Также руководители любят давить на жалость, рассчитывая на такие женские качества, как сочувствие, готовность проявить участие и оказать помощь проекту, компании или руководителю и согласиться на менее выгодные условия. Убеждающий посыл работодателя часто бывает таким: «Мы очень заинтересованы в вас как специалисте, ценим ваш опыт и заслуги, хотим, чтобы вы работали в нашей команде. Но, понимаете, у нас сейчас трудные времена, компания проходит кризисный период, сейчас мы можем платить только (называется сумма), но, как только ситуация изменится, мы будем готовы вернуться к обсуждению заработной платы».
Иногда женщины-соискательницы осознанно соглашаются на заниженную зарплату, планируя в дальнейшем раскрутить работодателя на повышение. Это могут быть ценовые сравнения с предложениями других компаний, настойчивые требования оплаты сверхурочной и дополнительной работы, выжимание премий и бонусов. Но такое построение долгосрочных стратегий свойственно далеко не всем соискательницам. Большинство просто соглашается на синицу, которую дают в руки, надеясь, что в будущем руководитель оценит старание и трудолюбие и заветный финансовый журавль все же порадует широким размахом крыльев.
Станислав Злобин
руководитель группы подбора кадрового агентства «Юнити»
Тенденция, когда женщинам предлагают заработную плату меньше, чем мужчинам, действительно прослеживается. Однако связано это прежде всего с тем, что существуют традиционно мужские отрасли, где работодатели хотят видеть в качестве сотрудников только сильную половину человечества. Это такие сферы, как производство, строительство, IТ, военная служба, охрана. Заказчик чаще всего объясняет это специфической мужской корпоративной культурой, где женщине будет сложнее завоевать авторитет подчиненных, а также тем, что клиенты из этой отрасли попросту не будут серьезно воспринимать женщину как партнера. Также такие зарплатные различия связаны с тем, что женщины все-таки больше ориентированы на детей и семью, а мужчины — на карьеру.
Последние примеры, где наши заказчики были готовы платить зарплату мужчинам выше, чем женщинам:
Производственно-торговая компания обратилась к нам за помощью в подборе пяти топовых вакансий. Компания готова была рассматривать и мужчин, и женщин. Но при равных условиях мужчинам готова была предлагать зарплату на 30 % выше. Причина — желание собственника разбавить женский коллектив.
Было закрыто семь вакансий инвестиционного аналитика в консалтинговую компанию. Мужчины выходили на зарплаты 120–150 тысяч рублей, женщины — на 90–100 тысяч рублей. Женщин с запросами выше просто отклоняли, так как предпочтение отдавалось в пользу мужчин. Причина — работоспособность и лояльность к переработкам у мужчин объективно выше. Но при успешном прохождении испытательного срока в случае, если женщина работала наравне с мужчиной, она могла рассчитывать на финансовый рост, и это оговаривалось заранее.
В некоторых компаниях есть установки, что мужчины надежнее, они реже уходят на больничные и практически отсутствует риск ухода в декретный отпуск. Женщины и сами понимают риски нанимателя и гораздо чаще мужчин добровольно демпингуют по финансовым запросам. Но всегда есть приятные исключения из правил, и есть четкая тенденция, что доля успешных женщин становится выше. Чаще женщинам предлагают руководящие посты в женских сферах вроде индустрии красоты. Из традиционных офисных позиций женщины чаще получают высшие должности в бухгалтерии, маркетинге, административном отделе и службе персонала.
Алексей Банников
генеральный директор группы компаний «Фотосклад.ру»
Ситуация на рынке труда весьма печальная в этом плане. Скорее это можно связать это с тем, что женщины хуже продают себя на собеседовании. Мужчины, зачастую даже не обладая навыками, хорошо могут себя продать. Нередко можно услышать от многих владельцев бизнеса: «Лучший руководитель — мужчина». К слову, в России, по статистике, ситуация лучше, чем в западных странах. Частая ситуация, что на определенную позицию охотнее берут представителей одного из полов. Кстати, гендерное неравенство работает и в обратную сторону. К примеру, на должность секретаря обычно ищут девушек. Да и шансы вырасти до руководителя у женщины выше в HoReCa, ретейле, индустрии красоты и образовании. Это статистика также подтверждает. Хотя тут включается фактор, что эти сферы менее оплачиваемые — туда мужчины идут не так охотно.
Также работодатель зачастую уверен в том, что мужчина лучше переносит переработки, стресс, конфликты на работе и реже уходит на больничный. Нельзя забывать о том, что мужчины практически не уходят в декретный отпуск. К сожалению, для многих работодателей в России это решающий фактор. Но, подчеркнем, ключевой фактор в том, что женщины меньше просят. Это подтверждает и статистика HeadHunter, и наш собственный опыт. К нам приходят разные кандидаты, и при равных компетенциях женщины просят меньше.
У нас же в компании «Фотосклад.ру» ситуация совсем не такая, как в России, в мире. В этом смысле у нас полное равноправие. Во-первых, у нас нет гендерного различия по зарплатам, и одинаковые специалисты обоих полов получают одинаково. Во-вторых, у нас карьерный рост возможен. Более того, у нас много топ-менеджеров женского пола.
Анна Кудрявцева
руководитель отдела онлайн маркетинга компании «Интач Страхование»
Главной причиной неравенства уровня зарплат мужчин и женщин, по моему мнению, является то, что успешных женщин недолюбливают и относятся к ним скептически. Женское лидерство по-прежнему недооценивается и вызывает недоверие. В обществе распространены стереотипы о мужской исключительности, более высокой квалифицированности и устойчивой психике. На работе женщины сталкиваются с сексизмом и мейнсплейнингом. Ситуация усугубляется и тем, что сами женщины редко поддерживают друг друга. Женщины, которые достигли успеха, предпочитают работать с мужчинами, так как ощущают соперничество с женщинами-коллегами. Все это не прибавляет уверенности в себе, многие считают, что у них просто нет выбора.
Тем не менее женщины должны бороться за достойную оплату труда, продвижение по карьерной лестнице, не соглашаться на меньшее, бороться с синдромом самозванки и не оправдывать гендерную дискриминацию. Уверенность в себе и высокий профессионализм — залог успеха, над которым нужно работать и не ждать, когда кто-то вас заметит и проведет за ручку. Я тоже часто наталкиваюсь на барьеры и борюсь с собственной неуверенностью, но я чувствую, что это делает меня сильнее и вдохновляет моих коллег-женщин быть увереннее в себе. Главное не бояться действовать и не думать, что мы якобы не способны на достижения.
обложка: Дарья Долгополова
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