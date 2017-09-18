Существенная разница в заработных платах во многом зависит от внутренних психологических установок женщин во время поиска работы. По своей природе женщины более уступчивы, склонны к компромиссу и предпочитают «договориться на 50, чем не договориться на 70». Опытные руководители знают эту гендерную особенность и, когда в процессе найма дело доходит до обсуждения финансового вопроса, предлагают представительницам прекрасного пола заработную плату на 10–15 % ниже по сравнению с той, что предлагали бы мужчинам-соискателям.

Также руководители любят давить на жалость, рассчитывая на такие женские качества, как сочувствие, готовность проявить участие и оказать помощь проекту, компании или руководителю и согласиться на менее выгодные условия. Убеждающий посыл работодателя часто бывает таким: «Мы очень заинтересованы в вас как специалисте, ценим ваш опыт и заслуги, хотим, чтобы вы работали в нашей команде. Но, понимаете, у нас сейчас трудные времена, компания проходит кризисный период, сейчас мы можем платить только (называется сумма), но, как только ситуация изменится, мы будем готовы вернуться к обсуждению заработной платы».

Иногда женщины-соискательницы осознанно соглашаются на заниженную зарплату, планируя в дальнейшем раскрутить работодателя на повышение. Это могут быть ценовые сравнения с предложениями других компаний, настойчивые требования оплаты сверхурочной и дополнительной работы, выжимание премий и бонусов. Но такое построение долгосрочных стратегий свойственно далеко не всем соискательницам. Большинство просто соглашается на синицу, которую дают в руки, надеясь, что в будущем руководитель оценит старание и трудолюбие и заветный финансовый журавль все же порадует широким размахом крыльев.