Рабочий вопросКак поступить, если на работе разгласили вашу сексуальную ориентацию?
Эксперты советуют, стоит ли судиться из-за аутинга и какие шансы выиграть
The Village с помощью экспертов продолжает находить ответы на рабочие вопросы. На этот раз представители Ресурсного центра для ЛГБТИ в Екатеринбурге рассказывают, как правильно вести себя в ситуации, если коллеги или однокурсники узнали про вашу нетрадиционную сексуальную ориентацию против вашей воли.
Анна Плюснина
юрист Ресурсного центра для ЛГБТИ
Бывает, что окружающие, не желая нам зла, рассказывают другим интересные сведения о нашей личной жизни, — или, наоборот, делают это, чтобы отомстить или лишить рабочего места. Такая ситуация называется «аутингом» (англ. outing) — преданием гласности, публичным разглашением информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его на то согласия. По смыслу аутинг противоположен каминг-ауту. Аутинг можно расценивать как нарушение права на неприкосновенность частной жизни и средство для компрометирования человека и нанесения вреда его репутации.
Кому-то такие слухи могут принести пару неловких моментов, а кого-то доведут до увольнения. Нередки случаи, когда после аутинга людей (например, учителей) просили уволиться по собственному желанию или пытались под любым другим поводом исключить студента из вуза.
В таком случае можно поступить следующим образом: внимательно ознакомиться со статьями 137 Уголовного кодекса РФ и 152 Гражданского кодекса РФ и определиться, нарушено ли право на неприкосновенность частной жизни. Если это произошло и есть доказательства — показания свидетелей, переписка, видео- или аудиозапись и так далее, можно смело обращаться за защитой своих прав. Нужно написать заявление в полицию, в котором указать все обстоятельства дела и просьбу привлечь человека к ответственности. Если дело дойдет до суда, в суде будет вынесен обвинительный приговор.
Еще можно подать в суд заявление с требованием возместить убытки и моральный вред, причиненный распространением порочащих честь и достоинство сведений. Для этого лучше обратиться к юристу, чтобы он смог подготовить исковое заявление и профессионально представлял ваши интересы в суде.
Все это возможно лишь в том случае, если пострадавший готов открыто говорить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отстаивая свои права и стремясь наказать обидчиков. Если же он намеревается и дальше держать в секрете вскрывшиеся обстоятельства личной жизни, то ни полиция, ни суд не смогут помочь. Обвинять в клевете того, кто предал огласке факты из чужой личной жизни, при этом сценарии даже опасно: если удастся доказать, что человек сказал неправду, в будущем правда может раскрыться и навредить еще больше.
Марина Владимирова
психолог Ресурсного центра для ЛГБТИ
У любого пожара есть зачинщик, а у любого зачинщика — мотивация. Прежде чем раздувать огонь, возможно, есть смысл воздействовать на его источник. В любом случае, для начала следует проанализировать ситуацию. Задайте себе вопросы: если о вашей ориентации узнает начальник, могут ли вас уволить? Понизить в должности? Потеряете ли вы уважение коллег и клиентов, если они узнают эту информацию? Поверят ли они ей? Стоит ли вам из-за этого беспокоиться о вашей профессиональной репутации? Чья оценка для вас действительна важна?
Теперь обратимся к источнику пожара, воздействие на который может в некоторых случаях ликвидировать саму ситуацию. Кто запустил слух? Случайное стечение обстоятельств — оказались не в том месте не в то время? Коллега, которому вы отказали в флирте? Завистливый сотрудник, недовольный вашими успехами в работе? Если речь идет о неумышленном аутинге, достаточно бывает твердо попросить тех, кто сплетничает о вас, прекратить это делать, объяснив возможные для вас последствия их поступков.
Если вы думаете, что вас могут уволить, наберитесь смелости поговорить с начальством, расскажите правду. Приведите аргументы, почему ваша личная жизнь никак не влияет на профессиональную, и подчеркните, чем вы полезны компании. Стоит также понять, кто из коллег и клиентов стоит на вашей стороне, а кто — против, и какие у них на это причины. Заручитесь поддержкой — даже тех, с кем ранее не общались.
Ситуация аутинга может сыграть в пользу пострадавшего. Это возможность переоценить свое окружение, узнать, кому можно доверять, а кому нет, а также раскрыть в себе новые грани уверенности и укрепить репутацию.
обложка: Даша Долгополова
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