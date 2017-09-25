Бывает, что окружающие, не желая нам зла, рассказывают другим интересные сведения о нашей личной жизни, — или, наоборот, делают это, чтобы отомстить или лишить рабочего места. Такая ситуация называется «аутингом» (англ. outing) — преданием гласности, публичным разглашением информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его на то согласия. По смыслу аутинг противоположен каминг-ауту. Аутинг можно расценивать как нарушение права на неприкосновенность частной жизни и средство для компрометирования человека и нанесения вреда его репутации.

Кому-то такие слухи могут принести пару неловких моментов, а кого-то доведут до увольнения. Нередки случаи, когда после аутинга людей (например, учителей) просили уволиться по собственному желанию или пытались под любым другим поводом исключить студента из вуза.

В таком случае можно поступить следующим образом: внимательно ознакомиться со статьями 137 Уголовного кодекса РФ и 152 Гражданского кодекса РФ и определиться, нарушено ли право на неприкосновенность частной жизни. Если это произошло и есть доказательства — показания свидетелей, переписка, видео- или аудиозапись и так далее, можно смело обращаться за защитой своих прав. Нужно написать заявление в полицию, в котором указать все обстоятельства дела и просьбу привлечь человека к ответственности. Если дело дойдет до суда, в суде будет вынесен обвинительный приговор.

Еще можно подать в суд заявление с требованием возместить убытки и моральный вред, причиненный распространением порочащих честь и достоинство сведений. Для этого лучше обратиться к юристу, чтобы он смог подготовить исковое заявление и профессионально представлял ваши интересы в суде.

Все это возможно лишь в том случае, если пострадавший готов открыто говорить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отстаивая свои права и стремясь наказать обидчиков. Если же он намеревается и дальше держать в секрете вскрывшиеся обстоятельства личной жизни, то ни полиция, ни суд не смогут помочь. Обвинять в клевете того, кто предал огласке факты из чужой личной жизни, при этом сценарии даже опасно: если удастся доказать, что человек сказал неправду, в будущем правда может раскрыться и навредить еще больше.