Рабочий вопросКак правильно оформить отношения с работодателем?
Что надо сделать, чтобы вас не уволили по надуманному поводу вроде селфи
В редакцию пришло письмо читательницы, которую уволили с испытательного срока в ивент-агентстве за то, что она делала много селфи. Подробности истории оказались не такими забавными — выяснилось, что ее никак не оформили в компании, а при увольнении предложили подписать договор подряда задним числом. The Village разобрался, как избежать такой ситуации.
История одного увольнения
Полина
бывшая сотрудница ивент-агентства
Недавно я устроилась на испытательный срок в небольшое ивент-агентство. Мы сразу обговорили условия, я рассчитывала на зарплату в 50 тысяч на руки, но по факту мне платили 48 тысяч, а после вычета налогов получалось и вовсе 42. Трудовой договор я тоже не видела. Но я не обращала внимания на такие детали, так как очень хотела работать в этой сфере.
Меня рассматривали на позицию помощника продюсера, но по негласному правилу все новые сотрудники должны поработать в колл-центре: звонить потенциальным клиентам и продавать билеты на мероприятия. Я к холодным звонкам отношусь скептически, поэтому закрывалась в переговорной комнате и звонила, так чтобы никто не слышал моих разговоров. Потом мне предложили стать продюсером небольшого мероприятия. Я, естественно, немного нервничала и задавала много вопросов, но была настолько заряжена энтузиазмом, что любое море мне было по колено.
Раз в год компания проводит очень большую выставку, над которой работают все. Мне тоже прилетали какие-то задачи, я их выполняла, исправляла свои ошибки (я никогда раньше этим не занималась, так что они, естественно, были). Потом сотрудница отдела кадров вызвала меня в кабинет. От разговора о моих ошибках она перешла к доводу, от которого я опешила: «Полина, столько селфи, сколько сделала ты, не делал никто». Но времени на селфи у меня явно не было, да и фотографии — это сугубо личное дело, разве нет? Возможно, я просто не понравилась кому-то из руководства, а предлог для увольнения неумело придумал отдел кадров.
Чтобы не писать в трудовой книжке об увольнении по соглашению сторон, я предложила написать заявление по собственному желанию, но оказалось, что при найме на работу никто и не делал никаких записей. Чтобы обезопасить себя и избежать мороки с официальным увольнением, компания оформляет на работу сотрудников только после испытательного срока. В итоге оформили меня как подрядчика, который на протяжении полутора месяцев работал по гражданско-правовому договору — теперь мой опыт никак не зафиксирован в трудовой книжке.
Как избежать таких проблем
Елена Попова
супервайзер проектов рекрутингового агентства Kelly Services CIS
Трудовые отношения, которые не закрепляются трудовым договором, сейчас не редкость. Работодатель хочет иметь возможность в любой момент расстаться с неугодным работником, что и произошло с автором письма.
Основная ошибка сотрудницы в том, что она сама в первый рабочий день не убедилась, что с ней заключен какой-либо договор, что, конечно же, не оправдывает недобросовестного работодателя.
Чтобы уволить сотрудника, не прошедшего испытательный срок, у работодателя должна быть веская причина, подкрепленная не только словами, но и документальным подтверждением несоответствия занимаемой должности. Например, на испытательный срок составляется письменный план работы. В течение всего срока работодатель контролирует выполнение поставленных задач и фиксирует это. Если работа выполнена некачественно или не в срок, у работодателя появляется основание расстаться с сотрудником в связи с неудовлетворительным прохождением испытания.
Что уточнить перед началом работы
Чтобы обезопасить себя от такого, нужно задать работодателю насколько важных вопросов, после того как он решил взять вас на работу.
Трудоустройство с первого рабочего дня?
Со мной будет заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера?
Если это трудовой договор, то он будет срочный или бессрочный?
Озвученное вознаграждение — gross (до вычета подоходного налога) или net (на руки)?
Вся ли заработная плата официальная или часть я буду получать в конверте?
Предусмотрен ли испытательный срок? Будет ли отличаться уровень вознаграждения на испытательном сроке и после его прохождения?
Как будет называться моя должность и какие обязанности надо будет выполнять?
Только после того, как вы получите исчерпывающие ответы, принимайте решение, соглашаться на эту работу или нет.
Как правильно начинать работу
В первый рабочий день, прежде чем приступить к работе, любой сотрудник должен пройти процедуру оформления. Для этого ему нужно принести в отдел кадров паспорт, СНИЛС, трудовую книжку (если ранее был трудовой стаж). По желанию можно также предоставить ИНН, дипломы, свидетельства о рождении детей.
Организация должна ознакомить сотрудника со своими нормативными актами, провести инструктаж по охране труда и только после этого допустить к рабочему месту. И наконец, подготовить и подписать трудовой договор: это надо сделать не позднее трех рабочих дней со дня фактического начала работы (статья 67 Трудового кодекса). Уже в первый рабочий день следует уточнить в отделе кадров, когда будут готовы документы. В случае если работодатель не спешит с вами подписывать трудовой договор, это тревожный звоночек.
Испытательный срок не обязателен — компания может устанавливать его или нет. Для обычного сотрудника он не может превышать 90 дней, для бухгалтеров и руководителей предусмотрено 180 дней.
Стоит ли заключать договор ГПХ
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) стоит рассмотреть отдельно. По нему одна сторона обязуется за плату выполнить определенные работы по заданию другой стороны, а заказчик обязуется принять работы и оплатить их. На гражданско-правовые отношения не распространяются нормы трудового права, но сотрудникам часто предлагают заключить такой договор.
Он действует ограниченный срок, по истечении которого сотрудничество между нанимателем и исполнителем заканчивается. Расстаться с подрядчиком на договоре ГПХ намного проще, чем с сотрудником, работающим по трудовому договору. Процедура увольнения тут не нужна — с вами могут разорвать отношения в одностороннем порядке. Многие юристы настоятельно не рекомендуют заключать такие договоры с работодателями. Они не предполагают больничного и отпуска, не устанавливают длительность рабочего дня и интенсивность нагрузок. Кроме того, по нему не насчитывается трудовой стаж.
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