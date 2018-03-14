Недавно я устроилась на испытательный срок в небольшое ивент-агентство. Мы сразу обговорили условия, я рассчитывала на зарплату в 50 тысяч на руки, но по факту мне платили 48 тысяч, а после вычета налогов получалось и вовсе 42. Трудовой договор я тоже не видела. Но я не обращала внимания на такие детали, так как очень хотела работать в этой сфере.

Меня рассматривали на позицию помощника продюсера, но по негласному правилу все новые сотрудники должны поработать в колл-центре: звонить потенциальным клиентам и продавать билеты на мероприятия. Я к холодным звонкам отношусь скептически, поэтому закрывалась в переговорной комнате и звонила, так чтобы никто не слышал моих разговоров. Потом мне предложили стать продюсером небольшого мероприятия. Я, естественно, немного нервничала и задавала много вопросов, но была настолько заряжена энтузиазмом, что любое море мне было по колено.

Раз в год компания проводит очень большую выставку, над которой работают все. Мне тоже прилетали какие-то задачи, я их выполняла, исправляла свои ошибки (я никогда раньше этим не занималась, так что они, естественно, были). Потом сотрудница отдела кадров вызвала меня в кабинет. От разговора о моих ошибках она перешла к доводу, от которого я опешила: «Полина, столько селфи, сколько сделала ты, не делал никто». Но времени на селфи у меня явно не было, да и фотографии — это сугубо личное дело, разве нет? Возможно, я просто не понравилась кому-то из руководства, а предлог для увольнения неумело придумал отдел кадров.

Чтобы не писать в трудовой книжке об увольнении по соглашению сторон, я предложила написать заявление по собственному желанию, но оказалось, что при найме на работу никто и не делал никаких записей. Чтобы обезопасить себя и избежать мороки с официальным увольнением, компания оформляет на работу сотрудников только после испытательного срока. В итоге оформили меня как подрядчика, который на протяжении полутора месяцев работал по гражданско-правовому договору — теперь мой опыт никак не зафиксирован в трудовой книжке.