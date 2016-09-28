Когда стоит уходить из соцсетей

По опыту могу сказать, что все активные пользователи интернета сегодня условно делятся на три группы. Одни живут и работают в Facebook, другие, наоборот, когда-то создавали аккаунт, но не помнят пароль, третьи любят на других посмотреть, себя показать.

Для того чтобы стать незаметным в интернете, нужно сначала отнести себя к одной из групп. Возможно, что желание «исчезнуть» мимолетно. Если так, то потеряете время на настройку, удаление данных, а потом на их восстановление. Это в полной мере относится к представителям первой группы. Даже те из них, кто не является SMM-менеджером, активно ведут свои аккаунты, находят в соцсетях полезные контакты и узнают новости. Дизайнер выкладывает этапы работы над макетом, пиарщик откликается на запросы журналистов, сейлз-менеджер постит фото со встречи. Этим людям незаметность не особенно нужна, тратить время на удаление и чистку аккаунтов не стоит.

Люди из второй группы, напротив, одним своим безучастным отношением к общению в онлайне сделали многое для того, чтобы в принципе стать незаметными в сети. Дело в том, что, чем активнее пользователь ведет себя, чем чаще на его аккаунт ссылаются другие участники, тем выше его профиль в выдаче «Яндекса» и Google и тем проще найти его по имени и фамилии. Дополнительная информация тоже является подсказкой для поисковых машин. К примеру, в Facebook имя обычно заполняют на английском, но его можно продублировать и на родном языке. И в случае, если запрос в поиске будет на родном языке, первым в выдаче окажется тот полный тезка, кто продублировал имя на двух языках.

Пользователи третьей группы пароли помнят, аккаунты ведут довольно активно. Но иногда у них возникает необходимость зачистить социальные сети, чтобы не быть найденными кем-то из прошлого либо потенциальными работодателями. Им в помощь одно из главных достижений современных социальных сетей — расширенные параметры конфиденциальности. С каждым годом настройки становятся все тоньше. Если на заре всеобщей увлеченности электронным общением только мы добавляли в друзья либо блокировали нежелательных посетителей, то сейчас можно вести аккаунт только для себя. К примеру, в Facebook под каждым постом есть кнопка «Доступно всем» с выпадающим меню и возможностью выбрать, кто сможет прочитать опубликованное сообщение. И наоборот: пользователь волен завести хоть тысячу друзей и показывать всем разный контент. В Facebook для этого нужно зайти в раздел «Друзья». Нажав на стрелку «Вниз» кнопки «Друзья», справа от фото человека можно отнести его либо к стандартной группе («Близкие друзья», «Семья»), либо к созданной самостоятельно. Для этого нужно выбрать пункт выпадающего по стрелке меню «Добавить в другой список» — «Новый список».