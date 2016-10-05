ЛайфхакПереводчики — о том, как учить иностранные языки
Люди, которые хорошо знают иностранные языки, рассказывают, как начать говорить на них и поддерживать на уровне
The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — переводчики. В работе от них требуется отличное знание одного или нескольких иностранных языков. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как начать учить язык, свободно заговорить на нем и не забыть со временем.
Анастасия Максимова
переводчик, PR-менеджер ABBYY LS
Когда беретесь за изучение иностранного языка, задайте себе вопрос «зачем?». Когда нет конечной цели, процесс никогда не завершится: учить язык можно бесконечно. Поэтому сначала поставьте себе разумную, практичную и измеряемую цель. Затем установите дату, когда вы планируете этой цели достичь.
Если вы стремитесь учиться самостоятельно, то приложения для Web, Android и iOS вам в помощь: Babbel, Duolingo, LinguaLeo и другие. Они послужат отличным стартом, если беретесь за изучение языка с нуля. В дальнейшем читайте статьи, смотрите подкасты, фильмы с субтитрами, запишитесь в разговорный клуб и заведите друзей — носителей языка в социальных сетях.
Важно учить язык каждый день. Язык — не велосипед, когда, раз научившись, вы больше никогда не разучитесь. Язык, за который вы взялись во взрослом возрасте, быстро стирается из памяти, поэтому тренируйтесь каждый день хотя бы по 30 минут.
Чтобы научиться говорить на иностранном языке, говорите сами с собой. Серьезно! Так вы привыкаете к тому, как звучит ваш голос на иностранном языке, расслабляетесь и подключаете воображение, придумывая разные темы. Превратите разговор с самим собой в игру.
Найдите десяток интересных блогеров — носителей языка, который вы изучаете, подпишитесь на них и комментируйте. Комментарии на интересные темы расширят словарный запас и снизят тревожность при общении с другими людьми. Позже вы начнете обмениваться личными сообщениями или болтать онлайн. Если хотите овладеть речью, придется много слушать: фильмы, аудиокниги, ролики на YouTube, подкасты, онлайн-курсы.
Если нет возможности найти языку практическое применение, составьте для себя список периодических изданий, которые вы будете читать еженедельно, подпишитесь на новостной канал на этом языке и слушайте новости. Заведите привычку хотя бы раз в месяц посещать разговорный клуб. Главное — чтобы вам нравилось. Вы должны наслаждаться процессом.
Дмитрий Александров
переводчик агентства интегрированных коммуникаций Comunica
Обучение необходимо начинать с анализа текущего уровня знаний. Помочь в этом может любой профессиональный преподаватель. Необходимо выявить сильные и слабые стороны текущих знаний и распределить общее время на обучение согласно результатам анализа. В дальнейшем слабым сторонам нужно уделять повышенное внимание. Чем больше времени тратишь на обучение, тем лучше. Изучение иностранного языка по любой методике связано с погружением в языковую среду, поэтому время может быть ограничено только текущими реалиями жизни. При максимальном погружении в обучение неизбежно происходит быстрый рост качества знаний, который превращается в дополнительный стимул для обучения. Качественные скачки повторяются бесконечно, даже если достигнут высокий уровень знания языка.
Для того чтобы научиться свободно говорить на иностранном языке, необходимо общаться с носителем языка ежедневно и на любые темы. В процессе общения очень важно стараться объясниться с носителем любой ценой, даже если кажется, что уровень знаний слишком низкий. В дополнение к общению необходимо слушать и записывать радиопередачи. Любой отрывок следует прослушивать столько раз, сколько нужно, чтобы полностью разобрать все моменты, изначально ускользавшие от понимания.
Хороший метод — пересказ отрывков. Для удобства лучше брать связные отрывки текста — короткие притчи, анекдоты и так далее. Сначала отрывок зачитывается вслух на русском для запоминания. Затем его нужно воспроизвести на изучаемом языке. В идеале делать это следует в компании преподавателя или человека, обладающего более высоким уровнем знаний и способным скорректировать пересказ. И наконец, нужно принципиально поставить себе условие на время обучения — читать только тексты на интересующем языке. Для наибольшей эффективности читать нужно не книги, а периодику.
Для поддержания знаний вполне достаточно чтения. При регулярном чтении возврат к пику формы владения устным языком происходит значительно быстрее. Иногда для этого достаточно одного дня. Иностранный язык не забывается очень долго. Знания имеют тенденцию ложиться на дно и после одной-двух недель интенсивных занятий возвращаются в полном объеме.
Эмма Каирова
переводчик, редактор
Мое представление о знании иностранного языка как переводчика, возможно, отличается от обывательского. Едва ли я готова признать знанием языка способность сделать заказ в ресторане в Таиланде и попросить прохожего сфотографировать вас на фоне Колизея. Знают иностранный язык, в моем представлении, люди, способные использовать его вместо родного в любой сфере своей жизни: у Колизея, в банке, на приеме у врача, на работе. Пускай не так же легко и непринужденно, как родной, но способные. Как такого знания добиться?
На первом этапе — идти на курсы, к репетитору, куда-то еще, где будут контролировать, исправлять и направлять. Иначе при самостоятельном изучении первый этап, скорее всего, останется последним.
Сдав жизненный экзамен в Таиланде, у Колизея и, возможно, на собеседовании в каком-нибудь консульстве, принимайтесь за углубление и расширение своих познаний. Кино и легкое чтиво в оригинале позволят прокачать живой и актуальный словарный запас (здесь придется сверяться со словарем). Общение в Сети с носителями поможет развить навыки устного общения, а чтение отраслевых текстов или просмотр видео по вашей специальности — стать ценным специалистом в своей сфере со знанием иностранного языка (таким платят больше).
Все материалы есть в Сети. Вполне легально можно найти кучу материалов в любом формате: фильмы с субтитрами, книги, которые можно закачать в телефон или планшет и читать с помощью программы, которая по клику достанет из словаря нужное слово. Здесь же уйма сервисов и проектов для общения. Есть даже специальные для обмена языками: вы учите кого-то материться по-русски, кто-то учит взамен вас.
Несколько простых правил
Только сделав изучение языка привычкой (желательно ежедневной), можно достичь каких-то ощутимых результатов. 40 минут в день — по дороге на работу, например, лучше, чем 2,5 часа в каждую третью субботу месяца.
Знать язык — значит уметь на нем говорить и понимать сказанное, читать и писать. Найдите для себя оптимальные (и увлекательные) способы развивать сразу все эти навыки, одним чтением тут не обойтись.
Не стоит стесняться и бояться ошибаться, общаясь на иностранном языке. Никто не осудит вас, как вы не осуждаете, надеюсь, иностранцев, задающих на улице вопросы на ломаном русском.
И главное — определитесь, зачем вы все это делаете. Без четкой мотивации нет четких результатов. Чем яснее цель, тем больше шансов на успех, тем быстрее будет заметен результат.
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