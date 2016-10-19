ЛайфхакПреподаватель — о том, как рано вставать
Человек, который ведет первые пары в МАИ, рассказывает, как ему удается проснуться
The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — преподаватель. По работе им приходится вставать рано, чтобы провести первые пары. Поэтому мы спросили у преподавателя, как ему удается поддерживать бодрый вид и работоспособность по утрам.
Евгений Барменков
доцент кафедры «Управление качеством и сертификация» Московского авиационного института
Как же тяжело себя заставить вылезти из теплой постели ранним утром к первой паре. Ситуацию осложняет принадлежность к типу «совы», просмотр социальных сетей до поздней ночи и предстоящий контрастный душ. Желание поваляться еще пять минут приводит к неминуемой катастрофе. Несколько изматывающих дней из-за недосыпания активизируют потребность осознанно подходить к вопросу раннего подъема. Для себя я выявил правила, помогающие быстрее проснуться, быть бодрым и энергичным.
Позитивная мотивация. Первые мысли после пробуждения должны меня заставить выпрыгнуть из кровати: вкусный завтрак, встреча с близкими, хобби, массаж, машина, любимая музыка и другое. Мысли из серии «холодно», «рано», «мне плохо», «за что мне это» заставляют переставлять будильник на пять минут и до бесконечности.
Использование умного будильника. Анализ фаз сна помогает определить оптимальное время пробуждения. Прерывание медленной фазы сна может негативно сказаться на активности в течение дня. Пробуждение в быструю фазу происходит легче и дает энергию до конца дня.
Завтрак с 07:00 до 09:00 в пик наибольшей активности желудка. В это время закладываются резервы организма на день, а сладкое не портит фигуру. Отлично подходит калорийная пища, насыщенная полезными веществами. Утром я предпочитаю кашу, мюсли, орехи, сухофрукты. Пренебрежительное отношение к завтраку ухудшает память и снижает концентрацию внимания, что недопустимо для преподавателя.
Помощь друзей. Штрафы, взаимный надзор помогают нейтрализовать «ночные ловушки» в виде социальных сетей и вовремя лечь спать. Эти правила, а также контрастный душ, зарядка, проветривание комнаты помогают вырваться из крепких объятий Морфея и сохранить работоспособность до конца дня.
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