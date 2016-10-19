Как же тяжело себя заставить вылезти из теплой постели ранним утром к первой паре. Ситуацию осложняет принадлежность к типу «совы», просмотр социальных сетей до поздней ночи и предстоящий контрастный душ. Желание поваляться еще пять минут приводит к неминуемой катастрофе. Несколько изматывающих дней из-за недосыпания активизируют потребность осознанно подходить к вопросу раннего подъема. Для себя я выявил правила, помогающие быстрее проснуться, быть бодрым и энергичным.

Позитивная мотивация. Первые мысли после пробуждения должны меня заставить выпрыгнуть из кровати: вкусный завтрак, встреча с близкими, хобби, массаж, машина, любимая музыка и другое. Мысли из серии «холодно», «рано», «мне плохо», «за что мне это» заставляют переставлять будильник на пять минут и до бесконечности.

Использование умного будильника. Анализ фаз сна помогает определить оптимальное время пробуждения. Прерывание медленной фазы сна может негативно сказаться на активности в течение дня. Пробуждение в быструю фазу происходит легче и дает энергию до конца дня.

Завтрак с 07:00 до 09:00 в пик наибольшей активности желудка. В это время закладываются резервы организма на день, а сладкое не портит фигуру. Отлично подходит калорийная пища, насыщенная полезными веществами. Утром я предпочитаю кашу, мюсли, орехи, сухофрукты. Пренебрежительное отношение к завтраку ухудшает память и снижает концентрацию внимания, что недопустимо для преподавателя.

Помощь друзей. Штрафы, взаимный надзор помогают нейтрализовать «ночные ловушки» в виде социальных сетей и вовремя лечь спать. Эти правила, а также контрастный душ, зарядка, проветривание комнаты помогают вырваться из крепких объятий Морфея и сохранить работоспособность до конца дня.