Вариант подешевле есть всегда, даже в последнюю минуту, вопрос нестандартного маршрута или места. Например, если напрямую пытаться попасть в Венецию — это одна сумма, а если ехать окружными путями — совсем другая, и экономия может быть весьма существенной.

Принято считать, что Европа стала недосягаемой для россиян, но если вникнуть в вопрос серьезнее, быстро становится понятно, что Подмосковье более недоступно. Конечно, если хочется посетить в праздники какие-то особенно популярные европейские точки, могут возникнуть проблемы, в остальном — огромное поле для творчества.

Европа далеко не маленькая, в ней есть где развернуться, главное — понять, какой тип отдыха подходит именно вам. В прошлом году мы устроили трип на автомобилях из Санкт-Петербурга в Испанию через Альпы — посмотрели несколько стран, пожили в разных гостиницах и, самое главное, потрогали горы колесами. Очень бюджетная и одновременно комфортная поездка, хотя отели мы заказывали на банальном Booking. В среднем номер на двоих обходился в 50 евро за ночь: с хорошим завтраком, вином в подарок и шикарным видом на Альпы. Это очень бюджетно по сравнению с московскими ценами.

Дешево отдохнуть на Новый год можно и в России, особенно душевно получится в поморской деревне где-нибудь в Северной Карелии. Я часто бываю там уже восемь-девять лет, а Подмосковье, напротив, даже не рассматриваю. Там все неоправданно дорого и пафосно — не хочется подкармливать этих ребят за свой счет.

Говорят, олимпиада превратила южные регионы России в сказку, но, на мой взгляд, сервис все еще не обладает должным качеством, так что те же деньги интереснее тратить в Турции и Египте. В России очень однобокое представление об отдыхе в этих странах, включающее в себя только пляжи и питание по системе all inclusive. Лично я был в Турции пять или шесть раз — ходил на яхтах, побывал на Ликийской тропе, забирался на гору Арарат, был на озере Ван и в городе Ани, столице Великой Армении. И это совсем не те курорты, которые мы представляем, и устраивать такое путешествие будет интересно и дешево.