ЛайфхакКуда ехать на Новый год в последний момент?
Тревел-блогеры объясняют, как и куда поехать на новогодние каникулы, если вы не подумали об этом заранее
Новогодние каникулы — редкая возможность совместить графики отпусков и поехать куда-то всей семьей или, наоборот, оторваться от навязчивой праздничной атмосферы, отправившись в одиночное путешествие. Хорошо, когда удается подумать о маршрутах и ценах на билеты на эти даты заранее, но бывает и иначе. Тем более, согласно статистике билетного агрегатора Skyscanner, авиабилеты на новогодние праздники начинают дорожать на 50 % уже с сентября. И, кстати, цены повышают не только на авиабилеты до ОАЭ, но и в подмосковных санаториях. Поэтому The Village обратился к российским тревел-блогерам, чтобы узнать, как забронировать билеты и отель на новогодние каникулы в середине декабря и не разориться, а также куда стоит ехать в этот период в России и в мире.
Вариант подешевле есть всегда, даже в последнюю минуту, вопрос нестандартного маршрута или места. Например, если напрямую пытаться попасть в Венецию — это одна сумма, а если ехать окружными путями — совсем другая, и экономия может быть весьма существенной.
Принято считать, что Европа стала недосягаемой для россиян, но если вникнуть в вопрос серьезнее, быстро становится понятно, что Подмосковье более недоступно. Конечно, если хочется посетить в праздники какие-то особенно популярные европейские точки, могут возникнуть проблемы, в остальном — огромное поле для творчества.
Европа далеко не маленькая, в ней есть где развернуться, главное — понять, какой тип отдыха подходит именно вам. В прошлом году мы устроили трип на автомобилях из Санкт-Петербурга в Испанию через Альпы — посмотрели несколько стран, пожили в разных гостиницах и, самое главное, потрогали горы колесами. Очень бюджетная и одновременно комфортная поездка, хотя отели мы заказывали на банальном Booking. В среднем номер на двоих обходился в 50 евро за ночь: с хорошим завтраком, вином в подарок и шикарным видом на Альпы. Это очень бюджетно по сравнению с московскими ценами.
Дешево отдохнуть на Новый год можно и в России, особенно душевно получится в поморской деревне где-нибудь в Северной Карелии. Я часто бываю там уже восемь-девять лет, а Подмосковье, напротив, даже не рассматриваю. Там все неоправданно дорого и пафосно — не хочется подкармливать этих ребят за свой счет.
Говорят, олимпиада превратила южные регионы России в сказку, но, на мой взгляд, сервис все еще не обладает должным качеством, так что те же деньги интереснее тратить в Турции и Египте. В России очень однобокое представление об отдыхе в этих странах, включающее в себя только пляжи и питание по системе all inclusive. Лично я был в Турции пять или шесть раз — ходил на яхтах, побывал на Ликийской тропе, забирался на гору Арарат, был на озере Ван и в городе Ани, столице Великой Армении. И это совсем не те курорты, которые мы представляем, и устраивать такое путешествие будет интересно и дешево.
Пуститься в тур по Золотому кольцу России всегда дешево и приятно, да и лететь из Москвы не надо. Также в последнее время видел крайне дешевые авиабилеты в Армению и Грузию. Но как их отслеживать, не очень знаю, потому что просто вижу их в лентах в фейсбуке армянских или грузинских друзей.
Что касается размещения, естественно, каучсерфинг — самый дешевый вариант. Но в этом случае нужно давать владельцам домов что-то, помимо денег, а это не всем подходит. Я нежно люблю Airbnb как постоянный источник своего дохода, так как сдаю через него свою португальскую квартиру. Все отлажено и поставлено на поток, но для путешественника все равно более геморройно, чем Booking.com. Смысл заморачиваться с ним есть, только если едешь компанией в три-четыре человека — только в этом случае можно раскидать стоимость аренды выгодным образом.
Но вообще все зависит от страны. Есть всевозможные страны вроде Бангладеш, Индии, Пакистана, где можно прямо на выходе из аэропорта поговорить с первым же таксистом или рикшей о жилье. Просто обозначьте свои финансовые возможности, и вас привезут в гостиницу с соответствующими ценами, которой может не быть на сайтах с предварительной бронью. Но это вариант для любителей приключений и трэша, так что подходит далеко не всем.
Сейчас очень просто купить билеты в Прагу, в Братиславу (там даже есть рейсы от лоукостера «Победа», кажется). Как ни странно, можно спокойно купить билеты в Великобританию. Лондон традиционно довольно дешевый город в плане перелетов. Недавно я смотрел билеты в Мюнхен, есть хороший рейс от S7.
В России лучше всего ехать в Крым, билеты обойдутся в 6–7 тысяч рублей туда и обратно. Но это вариант явно не для любителей Таиланда: в Крыму в это время нужно смотреть на горы и наслаждаться атмосферой холодного моря. В Сочи и на Камчатке будет дорого, потому что горнолыжный сезон, но зато есть Мурманск. Город отлично подходит для любителей горнолыжного спорта, а лететь туда всегда дешево. Кому, вообще, придет в голову ехать в Мурманск ради удовольствия?
Первым делом я смотрю Skyscanner, потому что он работает в России довольно неплохо. Плюс, если местоположение не очень простое, я стараюсь планировать многосоставные маршруты через главные европейские хабы — это Кельн (туда, кстати, летать всегда дешево, но в самом городе совершенно нечего делать), Барселона, Париж и Стамбул. Вот через последний можно летать реально, куда угодно, особенно в Шотландию.
Если заморачиваться с агрегаторами авиабилетов, то можно узнать много всего интересного, потому что они по-разному взаимодействуют с авиакомпаниями в зависимости от своего местонахождения. Я не особо беспокоюсь на этот счет, потому что даже если через анонимайзеры смотреть, в какой стране интересующие вас билеты будут самыми дешевыми, а потом через Tor делать вид, будто вы покупаете их из этой самой страны, сэкономите максимум одну-две тысячи рублей. Также могу посоветовать сайт vandrouki.ru, где собирают самые актуальные распродажи авиабилетов.
Я на прошлой неделе вернулся из Праги, и у них сейчас начался новогодний сезон. После оттока русских стало очень легко находить там жилье за маленькие деньги. Россиянам в этом плане вообще гораздо легче, потому что вся Европа празднует католическое Рождество и в первые дни января выходит на работу, а мы только начинаем отдыхать. Ну и цены, соответственно, падают.
обложка: Gord McKenna – flickr.com/ Сreative Сommons (CC BY-NC-ND 2.0)
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