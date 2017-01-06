ЛайфхакКак выучить язык, правильно тратить и хорошо питаться
Специалисты в разных областях делятся опытом и советами
В прошлом году The Village узнавал у представителей разных профессий, как научиться делать то, что они умеют. Нас интересовали практические навыки, которые могут быть полезны всем: как навести порядок в файлах, выучить иностранный язык или преодолеть стеснение. Вспоминаем самые интересные материалы.
Личный ассистент
Личные ассистенты помогают организовать работу очень занятым людям, составляют графики и следят за тем, чтобы все шло по плану. Именно поэтому мы попросили персонального ассистента финдиректора Наталию Михайлову дать несколько советов о том, как расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны обычным людям, у которых нет таких помощников.
Арт-директор
О том, как навести порядок в файлах
В процессе подготовки нового проекта арт-директора работают с большим количеством файлов. Именно поэтому мы попросили представителя этой профессии рассказать о том, как он поддерживает порядок на компьютере, и дать несколько советов тем, кто привык сбрасывать все файлы подряд на рабочий стол.
Переводчики
О том, как учить иностранные языки
По работе переводчикам требуется отличное знание одного или нескольких иностранных языков. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как начать учить язык, свободно заговорить на нем и не забыть со временем.
Преподаватель
Преподавателям приходится вставать рано, чтобы провести первые пары. Поэтому мы спросили у доцента кафедры МАИ, как ему удается поддерживать бодрый вид и работоспособность по утрам.
Менеджеры проектов
О том, как довести начатое до конца
Менеджерам проектов приходится организовывать работу группы людей и контролировать, чтобы все намеченное выполнялось в срок. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как мотивировать себя и других завершать разные дела.
Фрилансеры
О том, как распоряжаться нестабильными доходами
Доходы фрилансеров часто бывают нестабильными, успешные месяцы могут смениться простоем, а клиенты внезапно задержать оплату или вообще отказаться платить. Мы попросили их рассказать, как они управляют своими финансами.
Диетологи
Офисный перекус часто бывает не самым полезным, а выбор блюд в столовой не всегда способствует сохранению здоровья. Узнали у диетологов, как несмотря ни на что, питаться на работе правильно.
Cпециалисты по продажам
О том, как преодолеть стеснение
Специалистам по продажам приходится убеждать потенциальных покупателей в том, что их товар действительно хорош. Мы узнали у них, как найти подход к разным людям и побороть стеснение.
Финансовые директора
О том, как тратить и экономить
Финансовые директора занимаются составлением бюджета компаний, контролируют расходование денег и ищут источники финансирования. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как тратить и копить деньги, тем, кто не является профессионалом в финансовой сфере.
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