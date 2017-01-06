Личный ассистент

О том, как все успевать

Личные ассистенты помогают организовать работу очень занятым людям, составляют графики и следят за тем, чтобы все шло по плану. Именно поэтому мы попросили персонального ассистента финдиректора Наталию Михайлову дать несколько советов о том, как расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны обычным людям, у которых нет таких помощников.