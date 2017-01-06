В прошлом году The Village узнавал у представителей разных профессий, как научиться делать то, что они умеют. Нас интересовали практические навыки, которые могут быть полезны всем: как навести порядок в файлах, выучить иностранный язык или преодолеть стеснение. Вспоминаем самые интересные материалы.

Личный ассистент

О том, как все успевать

Личные ассистенты помогают организовать работу очень занятым людям, составляют графики и следят за тем, чтобы все шло по плану. Именно поэтому мы попросили персонального ассистента финдиректора Наталию Михайлову дать несколько советов о том, как расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны обычным людям, у которых нет таких помощников.

Арт-директор

О том, как навести порядок в файлах

В процессе подготовки нового проекта арт-директора работают с большим количеством файлов. Именно поэтому мы попросили представителя этой профессии рассказать о том, как он поддерживает порядок на компьютере, и дать несколько советов тем, кто привык сбрасывать все файлы подряд на рабочий стол.

Переводчики

О том, как учить иностранные языки

По работе переводчикам требуется отличное знание одного или нескольких иностранных языков. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как начать учить язык, свободно заговорить на нем и не забыть со временем.

Преподаватель

О том, как рано вставать

Преподавателям приходится вставать рано, чтобы провести первые пары. Поэтому мы спросили у доцента кафедры МАИ, как ему удается поддерживать бодрый вид и работоспособность по утрам.

Менеджеры проектов

О том, как довести начатое до конца

Менеджерам проектов приходится организовывать работу группы людей и контролировать, чтобы все намеченное выполнялось в срок. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как мотивировать себя и других завершать разные дела.

Фрилансеры

О том, как распоряжаться нестабильными доходами

Доходы фрилансеров часто бывают нестабильными, успешные месяцы могут смениться простоем, а клиенты внезапно задержать оплату или вообще отказаться платить. Мы попросили их рассказать, как они управляют своими финансами.

Диетологи

О том, что есть на работе

Офисный перекус часто бывает не самым полезным, а выбор блюд в столовой не всегда способствует сохранению здоровья. Узнали у диетологов, как несмотря ни на что, питаться на работе правильно.

Cпециалисты по продажам

О том, как преодолеть стеснение

Специалистам по продажам приходится убеждать потенциальных покупателей в том, что их товар действительно хорош. Мы узнали у них, как найти подход к разным людям и побороть стеснение.

Финансовые директора

О том, как тратить и экономить

Финансовые директора занимаются составлением бюджета компаний, контролируют расходование денег и ищут источники финансирования. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как тратить и копить деньги, тем, кто не является профессионалом в финансовой сфере.