ЛайфхакУличные продавцы — о том, как не простужаться
Узнали у людей, которые весь день работают на морозе, как не болеть и не мерзнуть
The Village продолжает спрашивать полезные советы в разных областях у людей, которые хорошо в них разбираются. Аномальные рождественские холода в Москве вроде бы отступили, но впереди еще два месяца зимы. Узнали у уличных работников, как одеваться, чтобы не мерзнуть, и что делать для профилактики простуды.
девушка, которая продает газеты у метро «Улица 1905 года», не представилась
Я работаю с шести до шести. Как не замерзаю? Очень просто. Кто работает на улице, знает, как надо одеваться. Мы надеваем легинсы с начесом, поверх обычных носков — пуховые, лицо мажем жирным кремом. Перчатки у меня резиновые, а сверху митенки, но это чтобы краска от газет на руках не оставалась.
Мне даже лучше работается, когда минус 30 градусов. В мороз погода сухая, а хуже, когда влажность. Чай еще пьем — кружек пять в день выходит. Курю вот, но это, скорее, от безделья, и это не согревает.
Дмитрий,
сотрудник ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество»
На улице я провожу по восемь часов, хотя в дни, когда были особенные морозы, рабочий день сократился до пяти часов. Я работаю с 16 декабря, за это время всего один раз простудился и болел два дня.
Вообще, нам выдали хорошую форму, она греет, да и чаек я попиваю. На мне сейчас три слоя одежды. Сверху — свитер, водолазка и футболка, внизу — брюки от униформы и термобелье (я его специально купил). Тело не очень мерзнет, а вот ноги подмораживает слегка. На ногах у меня три пары носков, которые не спасают. С собой приношу термос с чаем, его хватает на полдня.
мужчина, который раздает флаеры у метро «Третьяковская»,
не представился
Я работаю с 09:00 до 19:00. Конечно, успеваю замерзнуть. Морозы — самая плохая погода. Чекушечку вот сегодня взял, потому как безвыходное положение — заболеть никак нельзя. К обеду, середине смены, выпиваю 100 грамм. Еще я беру с собой чай со специальным сбором горных трав. За всю эту зиму я еще ни разу не болел. Может, потому, что я дагестанец и кровь у меня горячая.
Мужчина, который раздает флаеры на
Маросейке,
не представился
Чтобы не замерзать на улице, нужно быть одетым примерно как я — шапка, шарф, куртка, шерстяные перчатки, три пары носков и обязательно непромокаемая обувь. Согреваемся чаем и кофе. Многие думают, что алкоголь спасает, но это не так: можно выпить, будет казаться тепло, но так легче получить обморожение.
В сильные морозы руководство пошло на встречу, мы делали перерывы. А вообще, тело ходит, а мысли о любимой женщине. Так и работаю.
КомментарииПодписаться