Я работаю с шести до шести. Как не замерзаю? Очень просто. Кто работает на улице, знает, как надо одеваться. Мы надеваем легинсы с начесом, поверх обычных носков — пуховые, лицо мажем жирным кремом. Перчатки у меня резиновые, а сверху митенки, но это чтобы краска от газет на руках не оставалась.

Мне даже лучше работается, когда минус 30 градусов. В мороз погода сухая, а хуже, когда влажность. Чай еще пьем — кружек пять в день выходит. Курю вот, но это, скорее, от безделья, и это не согревает.