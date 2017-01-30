ЛайфхакПсихологи — о том, как хранить секреты
Люди, которым доверяют подробности личной жизни, рассказывают, как, оставаясь честным, не быть слишком откровенным
The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске мы поговорили с психологами о том, как хранить секреты тех, кто вам доверяет, и не переживать из-за невозможности быть откровенным.
Владимир Снигур
психотерапевт клиники «ТрастМед» и сервиса Medbooking.com
Американский психотерапевт Дэниел Сигел говорил: «Доброта — это уважительное и бережное отношение к уязвимым сторонам людей». Когда человек доверяет нам тайну, он становится уязвимым. И наша задача — уважать и ценить его решение довериться.
Иногда мы все же хотим поделиться с другими тем, что им знать не положено. Стоит задать себе вопрос: что движет мной, когда я хочу раскрыть чужую тайну? Что мне мешает положить эту тайну в дальний угол памяти и никогда не вспоминать о ней?
Отказ поделиться чужой тайной не стоит путать с отказом быть откровенным. Часто мы смешиваем два понятия: честность и открытость. Честность означает способность сказать «нет», когда ситуация нарушает наши принципы. Честность важна, она помогает нам узнавать друг друга по-настоящему, в том числе дать понять, что у нас есть стороны, о которых мы не можем или не хотим рассказывать. И мы имеем на это право. Искренность не означает выставление напоказ всех тайн и секретов. Если от вас ждут искренности, требуя по факту максимальной открытости, это должно вас серьезно насторожить.
Но стоит быть начеку еще на том этапе, когда вам только собираются рассказать о чем-то запретном. Давайте вспомним притчу, когда человек собирался рассказать Сократу какую-то сплетню, но Сократ остановил его. Он задал человеку три вопроса: несет ли эта тайна правду, добро и пользу? Какой смысл говорить что-либо, что не несет добра и совершенно бесполезно? Иногда лучше остановить человека, который хочет излить вам душу, если вы не хотите оказаться хранителем чужой тайны. Самое подходящее место для излияния души — кабинет психотерапевта. Специалист связан требованиями профессиональной этики и уж точно не имеет права делиться вашими тайнами с кем-либо без вашего разрешения.
Юлия Богомолова
психолог-консультант в онлайн-школе TutorOnline
Необходимость сохранить чужой секрет, при этом скрывая правду от третьего лица (или лиц), — это всегда стрессовая ситуация. Особенно если речь идет о близких людях. Причем вовлеченными всегда (или почти всегда) будут четыре стороны: вы как носитель тайны, тот человек, который вам секрет доверил, те люди, от которых приходится что-то скрывать, и то, что составляет содержание самой тайны. Этот четырехугольник необходимо хорошо представлять. Полезно даже взять лист бумаги, разделить его на четыре части, вписав в каждое окно людей, которые вовлечены в секрет. Зачем такие сложные манипуляции? Для того чтобы верно расставить приоритеты. Дело в том, что далеко не всегда сохранение чужих секретов — лучший путь к сохранению отношений с самим собой или окружающими.
Далее может оказаться полезным следующий прием — так называемая линия времени. Сосредоточьтесь на ситуации и примите окончательное решение — молчать. А затем мысленно перенеситесь на какое-то время вперед и постарайтесь представить, как ваше решение повлияло на вашу собственную жизнь и на жизнь других людей, включенных в четырехугольник тайны. Задайте себе вопросы: «Тот ли это результат, который я хотел получить? Комфортно ли мне сегодня? Счастливы ли мои близкие? Помогло ли принятое когда-то решение?» Если вы понимаете, что все сделали верно, мысленно вернитесь на старт, в сегодняшний день, и постарайтесь себя приободрить. Затем загляните в еще более далекое будущее и постарайтесь оценить ситуацию заново: стоило ли так поступать, можно ли еще что-то исправить? Если вы ощущаете, что ситуация вас больше не тревожит, нет страха или чувства вины, постарайтесь поймать это ощущение внутренней свободы и перенести его в настоящий момент. И уже с новым восприятием ситуации двигайтесь дальше. Умение посмотреть на себя со стороны поможет справиться со стрессом, переоценить все происходящее и понять, какое решение будет верным в первую очередь для вас.
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