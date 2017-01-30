Американский психотерапевт Дэниел Сигел говорил: «Доброта — это уважительное и бережное отношение к уязвимым сторонам людей». Когда человек доверяет нам тайну, он становится уязвимым. И наша задача — уважать и ценить его решение довериться.

Иногда мы все же хотим поделиться с другими тем, что им знать не положено. Стоит задать себе вопрос: что движет мной, когда я хочу раскрыть чужую тайну? Что мне мешает положить эту тайну в дальний угол памяти и никогда не вспоминать о ней?

Отказ поделиться чужой тайной не стоит путать с отказом быть откровенным. Часто мы смешиваем два понятия: честность и открытость. Честность означает способность сказать «нет», когда ситуация нарушает наши принципы. Честность важна, она помогает нам узнавать друг друга по-настоящему, в том числе дать понять, что у нас есть стороны, о которых мы не можем или не хотим рассказывать. И мы имеем на это право. Искренность не означает выставление напоказ всех тайн и секретов. Если от вас ждут искренности, требуя по факту максимальной открытости, это должно вас серьезно насторожить.

Но стоит быть начеку еще на том этапе, когда вам только собираются рассказать о чем-то запретном. Давайте вспомним притчу, когда человек собирался рассказать Сократу какую-то сплетню, но Сократ остановил его. Он задал человеку три вопроса: несет ли эта тайна правду, добро и пользу? Какой смысл говорить что-либо, что не несет добра и совершенно бесполезно? Иногда лучше остановить человека, который хочет излить вам душу, если вы не хотите оказаться хранителем чужой тайны. Самое подходящее место для излияния души — кабинет психотерапевта. Специалист связан требованиями профессиональной этики и уж точно не имеет права делиться вашими тайнами с кем-либо без вашего разрешения.