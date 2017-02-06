Как пилотов учат переживать стресс

Для пилотов гражданской авиации любая нештатная ситуация на земле или в полете — это в большинстве случаев стрессовая ситуация. Абитуриенты уже при поступлении в летное училище проходят специальные психологические тесты, позволяющие определить их уровень стрессоустойчивости. При приеме на работу, переучивании на новый тип воздушного судна, а также при назначении на должность командира воздушного судна (КВС) и КВС-инструктора тесты на стрессоустойчивость также являются обязательными.

«Нордавиа», как и любая другая российская авиакомпания, уделяет большое внимание подготовке летного состава и бортпроводников с точки зрения их эффективного взаимодействия в аварийных и нештатных ситуациях. Этот процесс проходит во время тренажерных сессий, когда включаются сценарии стрессов различного происхождения, взятых как из реальных условий, так и моделируемых — то есть тех, которые могли бы потенциально возникнуть во время реального полета самолета. Результаты тренировки разбираются с участием опытных инструкторов.

Инструкторы также часто выполняют контроль работы экипажей. По результатам наблюдений производится анализ возможных рисков и вырабатываются базовые алгоритмы действий, направленные на уменьшение вероятности поспешного или неправильного решения в той или иной ситуации.

Основной принцип любого вида подготовки летного персонала — Happy Pilot, то есть профессионал, постоянно контролирующий и анализирующий ситуацию в полете и источники потенциальной опасности, просчитывающий происходящее на шаг вперед в случае возможных проблем.

Какие приемы можно использовать в обычной жизни

В любом случае главное — не поддаваться панике, ибо большинство жизненных ситуаций разрешимы. Для более логичного и прагматичного решения может потребоваться опыт и совет людей, которые находятся рядом с вами. Однако не стоит забывать, что личная мотивация предусматривает получение минимальных знаний и навыков для обеспечения жизни, здоровья и состояния собственного внутреннего равновесия.

Еще один важный момент: стрессовую ситуацию надо стараться заранее предвидеть и предотвращать. Если она неизбежна, имейте несколько сценариев развития событий и своих действий в этой ситуации.

Если вы все же попали в стрессовую ситуацию, то начинайте действовать немедленно:

Снимите нервное напряжение через тело: несколько раз резко напрягитесь и расслабьтесь, поменяйте позу (а лучше создайте интенсивную физическую нагрузку), сделайте 10 медленных глубоких вдохов-выдохов с паузами в крайних точках. Если стресс получен в общении, понизьте тон голоса и замедлите темп речи. Скомкайте или порвите в клочки лист бумаги. Если есть возможность, проявите чувства открыто, выговоритесь. Выпейте стакан воды. Начните улыбаться.

Способами сохранения спокойствия также могут быть спорт, медитация, временное отвлечение от проблемы переменой деятельности, позитивное общение с окружающими и тому подобное. На все случаи жизни совет дать невозможно, но всегда важен правильный внутренний настрой.