Я воздушная гимнастка, работаю в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского уже 13 лет. Я езжу в командировки часто, их периодичность зависит от контрактов. Сейчас я нахожусь в Москве, работаю в программе цирка, которая началась в декабре и идет до конца мая. А почти весь прошлый год я пробыла на гастролях. Это были Рига, Санкт-Петербург, Дубаи, Болгария, Япония, Крым. Командировки длились от недели до двух месяцев.

Что брать с собой

Когда я отправляюсь в длительную поездку, то просчитываю багаж на все случаи жизни. Пытаюсь мысленно перенестись в то место, где будут гастроли, и представить, куда и в чем я буду ходить. Таким образом складывается багаж.

Самое главное и самое первое, что я беру с собой, независимо от того, в какую страну и в какое время года я лечу, — это теплая одежда. На этот случай у меня есть удобная легкая и красивая лыжная куртка. Даже в июле, когда я была в Японии, эта куртка меня спасала. Для артиста неприемлемо, если мышцы замерзают.

С собой обязательно нужно взять мини-аптечку. Это то, чем я пользуюсь в обычной жизни, элементарные вещи вроде «Терафлю», стоматологического геля и «Пантенола». За границей может не быть возможности искать аптеку, а в ней может не оказаться нужных лекарств.

Дальше все зависит от конкретной страны. Например, первое, о чем я позаботилась, когда летела в Дубаи, — это крем или масло для загара. Это был февраль, было жарко, но на пляже дул сильный ветер. Некоторые артисты так обгорели, что во время выступлений пришлось пить обезболивающее.

Что я не беру, так это полотенца. Они занимают много места, а в отеле с ними обычно не возникает никаких трудностей.

Как правило, разрешенная норма багажа — 23 килограмма. Но у артиста влезает в него не так уж много, потому что мы везем цирковые костюмы. Кроме того, в свой багаж я обязательно беру косметику, включая шампунь и бальзам в маленьких бутылках. Шампунь в отеле меня не устраивает. У меня есть свои любимые марки, а идти в магазин и искать их в другой стране не всегда удобно. Я никогда не рассчитываю на то, что прилечу в длинную командировку и буду покупать там какие-то средства. На это у меня нет времени.

У меня есть большой универсальный чемодан фирмы Samsonite. Он вместительный и очень мне нравится. В него влезает даже больше 20 килограммов, но я не переплачиваю за багаж. Если я лечу в поездку на неделю, могу взять с собой небольшой рюкзак, куда все влезет.

Как собирать вещи

Недавно я узнала интересный способ складывать вещи в трубочку. Я летела в Монако на международный фестиваль, там нужно было выглядеть красиво. Когда я сложила все вещи в трубочку, мне даже не понадобился утюг. Я даже скинула фотографии идеально гладких вещей брату, он удивился и не поверил. Такой способ упаковки также экономит пространство в чемодане.

У меня есть определенная схема укладывания вещей в чемодан. В Японии я купила специальные мешочки, которые похожи на сетки, в которых стирают белье. Все мои вещи рассортированы по мешочкам разного цвета и размера. Первое, что я укладываю в чемодан, — что-то тяжелое, что я кладу на дно ближе к колесам. Это может быть мешок с шампунями и другой косметикой. Дальше по дну укладываются книги, джинсы или куртки. Наверх распределяются более легкие вещи.

Я просчитываю раскладку вещей так, чтобы не открывать чемодан по дороге в аэропорт. Необходимые вещи — например, повязку на глаза, подушку, теплую кофту и книгу — беру в ручную кладь.