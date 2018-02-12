ЛайфхакКриптоинвесторы — о том, как сохранять спокойствие
Люди, которые вкладывают деньги в непредсказуемые финансовые инструменты, рассказывают о способах успокоить нервы
В рубрике «Лайфхак» мы спрашиваем опытных людей о том, в чем они хорошо разбираются. Инвесторам криптовалют часто приходится испытывать стресс. Тот же биткоин в конце года стоил рекордные 20 тысяч долларов, а в последние две недели опускался до 6 тысяч. Мы попросили людей, которые вкладывают деньги в криптовалюту и работают на этом рынке, рассказать о том, как научиться сохранять спокойствие в трудной ситуации.
Заняться чем-то другим
Дмитрий Никифоров
гендиректор и основатель криптовалютного сервиса Quppy
В случае негатива на рынке или появления нерешаемой задачи мы обычно просто переключаемся на другой проект. Пока занимаешься новой проблемой, приходит нетривиальное решение первой задачи. Способность мозга работать в режиме многозадачности помогает не зацикливаться на чем-то одном.
Причем речь идет не о специфическом мозге криптоинвестора. Многозадачность — это особенность любого человеческого мозга. Мы просто чаще ею пользуемся.
Сменить маршрут
Александр Китченко
криптовалютный инвестор, член Bitcoin Foundation
Мир криптовалют требует высокой стрессоустойчивости, но даже бывалые игроки могут иной раз впасть в отчаяние при очередном обвале цен. Но такие ситуации очень быстро заставляют понять: за каждым падением следует подъем. В целом важно соблюдать режим дня и не заниматься бесцельным просмотром разного рода соцсетей. Это время лучше тратить на самообразование и новые достижения — чувство победы над собой и обстоятельствами дает возможность не испытывать страх перед завтрашним днем.
Иногда, чтобы успокоиться, надо ненадолго отключиться от повторяющихся будней, и в условиях рабочих дней этого можно достичь простым способом — сменив свои ежедневные маршруты до офиса и обратно. Такие небольшие, но осознанные изменения в ежедневной рутине позитивно сказываются на состоянии души. Особенно если смена маршрута сопровождается прослушиванием вашей любимой музыки — желательно не слишком депрессивной.
Стать философом
Николай Колдыркаев
криптоинвестор, эксперт в области криптовалют и блокчейна
Двукратное падение стоимости биткоина происходит уже не впервые. В трейдерской среде считается, что низкий курс — самое удачное время для того, чтобы докупить криптовалюту в расчете на так называемый отскок. Если у вас железные нервы — делайте так. Но есть и такие трейдеры, которые считают нынешнюю ситуацию концом эпохи высоких доходностей. Как бы то ни было, снижение курса часто происходит на фоне плохих новостей. Но важно помнить, что биткоин — это многомиллиардный бизнес, он в разы больше, чем некоторые темные способы заработка. Никто из институциональных участников не даст ему пропасть еще долгое время. Есть огромные капиталы, которые хотят зайти в рынок на низком курсе. Через СМИ они вселяют панику людям, а в результате открываются парикмахерские для хомяков по всему миру. Слабые звенья сдают позиции и продают свои активы людям, которые понимают, что на самом деле происходит, и эти активы покупают.
Чтобы сохранять спокойствие, надо четко понимать, с чем мы имеем дело. Технология нагнетания называется FUD (Fear, Uncertainty and Doubt — страх, неуверенность и сомнение). Это тактика психологической манипуляции, которую используют для подачи новости так, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение. Поэтому нужно максимально абстрагироваться от негатива на информационном фоне. Стать эдаким невозмутимым философом, который всегда помнит о том, что плохая погода сменится хорошей, а негативный новостной фон позитивным: падение биткоина обернется ростом и так далее. Если вдруг почувствовали панику, желание слить битки, спасти остатки — не делайте этого. Почитайте книгу, съездите в отпуск или, наоборот, углубитесь в работу, не связанную с трейдингом.
Примерно те же советы можно дать для произвольной ситуации, которая вызывает беспокойство, но на которую ты не имеешь влияния. Особенно когда кто-то хочет, чтобы ты переживал, добивается этого. Если ты эти намерения видишь и понимаешь, что любая нервозность принесет тебе убыток, то Спок включается автоматом.
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