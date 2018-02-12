Двукратное падение стоимости биткоина происходит уже не впервые. В трейдерской среде считается, что низкий курс — самое удачное время для того, чтобы докупить криптовалюту в расчете на так называемый отскок. Если у вас железные нервы — делайте так. Но есть и такие трейдеры, которые считают нынешнюю ситуацию концом эпохи высоких доходностей. Как бы то ни было, снижение курса часто происходит на фоне плохих новостей. Но важно помнить, что биткоин — это многомиллиардный бизнес, он в разы больше, чем некоторые темные способы заработка. Никто из институциональных участников не даст ему пропасть еще долгое время. Есть огромные капиталы, которые хотят зайти в рынок на низком курсе. Через СМИ они вселяют панику людям, а в результате открываются парикмахерские для хомяков по всему миру. Слабые звенья сдают позиции и продают свои активы людям, которые понимают, что на самом деле происходит, и эти активы покупают.

Чтобы сохранять спокойствие, надо четко понимать, с чем мы имеем дело. Технология нагнетания называется FUD (Fear, Uncertainty and Doubt — страх, неуверенность и сомнение). Это тактика психологической манипуляции, которую используют для подачи новости так, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение. Поэтому нужно максимально абстрагироваться от негатива на информационном фоне. Стать эдаким невозмутимым философом, который всегда помнит о том, что плохая погода сменится хорошей, а негативный новостной фон позитивным: падение биткоина обернется ростом и так далее. Если вдруг почувствовали панику, желание слить битки, спасти остатки — не делайте этого. Почитайте книгу, съездите в отпуск или, наоборот, углубитесь в работу, не связанную с трейдингом.

Примерно те же советы можно дать для произвольной ситуации, которая вызывает беспокойство, но на которую ты не имеешь влияния. Особенно когда кто-то хочет, чтобы ты переживал, добивается этого. Если ты эти намерения видишь и понимаешь, что любая нервозность принесет тебе убыток, то Спок включается автоматом.