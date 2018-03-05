ЛайфхакРиелторы — о том, как выбрать квартиру
Специалисты по недвижимости рассказывают, как купить или снять жилье и не пожалеть об этом
В рубрике «Лайфхак» мы спрашиваем опытных людей о том, в чем они хорошо разбираются. На этот раз мы спросили у специалистов по недвижимости о том, как выбирать жилье для долгосрочной аренды или покупки.
Если вы хотите купить жилье
Василий Васильев
руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи»
Вас интересует конкретный район? Изучите его с помощью Google-карт. Можно подписаться на группы вроде «Мамочки Выхина» или «Типичные Люберцы» (они наверняка есть) и почитать отзывы местных. В таких сообществах вы узнаете все, что может скрыть или не знать продавец квартиры: и реальную криминогенную обстановку, и проблемы с незаделанной ямой посреди дороги. Что вы хотите узнать? Лучшие места, где варят кофе, или что появится в районе в ближайшем будущем? Не стесняйтесь задавать конкретные вопросы: обычно люди в таких группах словоохотливы.
Задайте себе вопрос: каким критериям должна соответствовать квартира, в которой вы захотите жить? Сколько она должна стоить, в каком районе находиться? Вы хотите вторичку или новостройку? Обязательно ли рядом должна быть школа, детский сад, больница, торговый центр, парк, ресторан? Запишите все, что кажется важным, вплоть до лоджии или непременно раздельного санузла. Теперь выстройте ваши требования к квартире по важности: так вы поймете, на что обратить внимание в первую очередь. Незаменимый прием, чтобы отсечь лишнее и сузить выбор до нескольких вариантов.
Удостоверьтесь в адекватности цены. Вы уверены, что эта квартира стоит своих денег? Если нет, на сайтах-агрегаторах можно узнать, во сколько обойдется аналогичный вариант. Стоимость жилья определяют такие критерии, как уровень спроса, удаленность от центра, новизна дома и состояние квартиры, удобство транспортной развязки, этажность и метраж, экология района, высота потолков и многое другое.
Если вам уже приглянулась какая-нибудь квартира, попробуйте посетить ее хотя бы несколько раз (первое впечатление может быть ошибочным), желательно в разное время суток. Обычно люди смотрят квартиры вечером, после работы. Но при дневном свете лучше видны нюансы: проще понять, насколько квартира светлая, определить солнечную сторону, рассмотреть фасад дома и вид из окна. А вечером можно адекватно оценить загруженность парковки и доброжелательность соседей.
Проверьте удобство транспортной развязки: можно пройти маршрут от потенциальной квартиры до работы, университета, школы, детского сада и других стратегически важных локаций. Лучше всего в час пик. Обратите внимание, как далеко от дома находятся остановка и станция метро, как часто от вас ходит общественный транспорт, загружен ли он, сколько времени ушло на дорогу. Готовы повторить этот маршрут завтра, послезавтра и еще сотню раз? Если нет, квартира вам не подходит.
Прорисуйте расстановку мебели на планировке интересующей квартиры. Этот прием поможет трезво взглянуть на площадь жилья и избавит от разочарований. О том, как обставить квартиру, лучше задуматься заранее и сразу выбрать вариант, который полностью соответствует вашему образу жизни, чем потом осознать, что в новой квартире некуда поставить тренажер.
Обязательно убедитесь, что квартира не арестована, не находится в залоге у банка и что в ней никто не прописан. О наличии этих и других обременений можно узнать на сайте Росреестра, с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Если вы хотите снять жилье
Алексей Кузин
основатель сервиса управления недвижимостью Maroom
Расходы при смене съемной квартиры могут достигать 300–400 % стоимости месячного найма. Это платеж за первый месяц, обеспечительный платеж (еще его называют залогом), агентское вознаграждение, нестыковки в сроках выезда и заезда, транспортные расходы.
В первую очередь стоит проверить, является ли человек, заключающий договор найма, единственным собственником квартиры. Для этого на сайте Росреестра либо на другом более удобном ресурсе, заказываете выписку ЕГРН (стоимость не более 300 рублей и десять минут ожидания) и сличаете с предоставленным свидетельством о собственности и паспортом.
Если собственник не один или в квартире есть зарегистрированные, то от них нужно получить согласие.
Убедитесь, что квартира не выставлена на продажу, пропишите в договоре условия посещения и мораторий на расторжение со стороны собственника.
Убедитесь, что за квартирой нет долгов по услугам ЖКХ, потребовав от собственника единый жилищный документ (ЕЖД, бесплатно выдается в ЕИРЦ в момент обращения). Наличие задолженности не лучшим образом характеризует собственника, а в случае большого размера долга возникает риск отключения.
Еще одна распространенная проблема — протечки. Обратите внимание на потолки и стены, если есть пятна, то не лишним будет пообщаться с соседями. Возможно, что проблема носит хронический характер.
Потребуйте от собственника застраховать квартиру, а лучше застрахуйте сами, включив риски ответственности перед третьими лицами (соседи) и утраты вашего личного имущества (ущерб, кража).
Смените как минимум одну личинку замка во входной двери (так бывшие жильцы или их уборщица не сможет попасть внутрь). Передайте ключ собственнику с отметкой об этом в передаточном акте.
Эти советы помогут выяснить в том числе и отношение собственника в жильцам. Если он относится к арендаторам как к чему-то временному и бесправному, то лучше бежать от такого. Если же хозяева согласны предоставить документы и сделать страховку, воспринимают адекватно ваши аргументированные предложения, то можно брать.
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