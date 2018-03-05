Вас интересует конкретный район? Изучите его с помощью Google-карт. Можно подписаться на группы вроде «Мамочки Выхина» или «Типичные Люберцы» (они наверняка есть) и почитать отзывы местных. В таких сообществах вы узнаете все, что может скрыть или не знать продавец квартиры: и реальную криминогенную обстановку, и проблемы с незаделанной ямой посреди дороги. Что вы хотите узнать? Лучшие места, где варят кофе, или что появится в районе в ближайшем будущем? Не стесняйтесь задавать конкретные вопросы: обычно люди в таких группах словоохотливы.

Задайте себе вопрос: каким критериям должна соответствовать квартира, в которой вы захотите жить? Сколько она должна стоить, в каком районе находиться? Вы хотите вторичку или новостройку? Обязательно ли рядом должна быть школа, детский сад, больница, торговый центр, парк, ресторан? Запишите все, что кажется важным, вплоть до лоджии или непременно раздельного санузла. Теперь выстройте ваши требования к квартире по важности: так вы поймете, на что обратить внимание в первую очередь. Незаменимый прием, чтобы отсечь лишнее и сузить выбор до нескольких вариантов.

Удостоверьтесь в адекватности цены. Вы уверены, что эта квартира стоит своих денег? Если нет, на сайтах-агрегаторах можно узнать, во сколько обойдется аналогичный вариант. Стоимость жилья определяют такие критерии, как уровень спроса, удаленность от центра, новизна дома и состояние квартиры, удобство транспортной развязки, этажность и метраж, экология района, высота потолков и многое другое.

Если вам уже приглянулась какая-нибудь квартира, попробуйте посетить ее хотя бы несколько раз (первое впечатление может быть ошибочным), желательно в разное время суток. Обычно люди смотрят квартиры вечером, после работы. Но при дневном свете лучше видны нюансы: проще понять, насколько квартира светлая, определить солнечную сторону, рассмотреть фасад дома и вид из окна. А вечером можно адекватно оценить загруженность парковки и доброжелательность соседей.

Проверьте удобство транспортной развязки: можно пройти маршрут от потенциальной квартиры до работы, университета, школы, детского сада и других стратегически важных локаций. Лучше всего в час пик. Обратите внимание, как далеко от дома находятся остановка и станция метро, как часто от вас ходит общественный транспорт, загружен ли он, сколько времени ушло на дорогу. Готовы повторить этот маршрут завтра, послезавтра и еще сотню раз? Если нет, квартира вам не подходит.

Прорисуйте расстановку мебели на планировке интересующей квартиры. Этот прием поможет трезво взглянуть на площадь жилья и избавит от разочарований. О том, как обставить квартиру, лучше задуматься заранее и сразу выбрать вариант, который полностью соответствует вашему образу жизни, чем потом осознать, что в новой квартире некуда поставить тренажер.

Обязательно убедитесь, что квартира не арестована, не находится в залоге у банка и что в ней никто не прописан. О наличии этих и других обременений можно узнать на сайте Росреестра, с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).