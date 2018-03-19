Не концентрируйтесь. Постоянно отвлекайтесь на отстраненные темы. Говорите про жизнь, вчерашний день, незнакомых людей. Зачастую из этих разговоров приходят интересные мысли, которые невозможно «высидеть» с серьезным лицом.

Перебивайте. Если человек в течение 20 секунд не может заинтересовать вас своей мыслью, то как он сможет заинтересовать людей, которые вообще не должны его слушать? В Instinct на встречах при обсуждении идей всегда стоит страшный ор и все говорят одновременно. Мы называем это стресс-тест.

Не записывайте. Кому нужны эти списки банальностей, из которых «возможно, родится что-то клевое»... Если вы не можете запомнить идею, значит, она просто недостаточно яркая. Правда, у нас есть некоторые люди, которые все всегда записывают. Но им так просто нравится.

Забудьте о магической цифре 3. Почему-то все всегда пытаются представить на суд клиента, друзей, жюри именно три идеи. Как правило, либо высасывая из пальца третью, или отбрасывая хорошую четвертую. Не бойтесь показать только одну, но блестящую или шесть с половиной. Мы так часто делаем, и нам нравится.

Формулируйте мысль максимально просто и понятно. Желательно одним предложением. Из трех слов. Однако тремя словами порой бывает сложно объять все. Поэтому мы любим делать двусмысленные заголовки.

Хвастайтесь. Это самый простой способ узнать слабые и сильные стороны идеи. Например, у нас работают четыре креативных директора. Всегда можно найти жертву и похвастаться блестящей мыслью. Ну а если раскритикуют, что ж, это была не та мысль.

Будьте неадекватными. Лучше стараться приземлить сумасшедшую идею, чем оторвать от земли банальность.

Завидуйте. Это прекрасное чувство. Иногда единственное заставляющее сделать неплохое отличным. Хотя бы отличным от других. Например, мы все время обсуждаем идеи других людей. Это здорово заводит.

Не надо придумывать идеи — надо придумывать решения. В самом начале необходимо точно определиться с задачей. Мы постоянно возвращаемся в исходную точку и начинаем с начала — это называется процесс.