ЛайфхакРуководитель — о том, как он справляется с переизбытком информации
Обед без смартфона и все сообщения в одном мессенджере
Переизбыток информации затрудняет принятие решений. Чтение сообщений в мессенджерах и постов в соцсетях, бессмысленная переписка по электронной почте мешают сконцентрироваться на важных рабочих задачах. От обилия информационных стимулов страдают все офисные сотрудники, но труднее всего приходится руководителям. Им надо выделять из большого потока сообщений самое главное, чтобы принимать верные решения. Заместитель гендиректора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов рассказал, какими средствами он борется с инфошумом.
К чему приводит переизбыток информации
Сергей Кулешов
эксперт сервиса «Битрикс24», заместитель гендиректора «1С-Битрикс»
Инфошум кошмарно влияет не только на рабочую продуктивность, но и на здоровье. Несколько лет назад ученые доказали: использование гаджетов за два часа перед сном мешает выработке ночного гормона — мелатонина. Из-за его недостатка человек чувствует беспокойство и не может полноценно отдыхать.
Мы провели исследование и выяснили: 67 % опрошенных чувствуют давление инфошума в течение рабочего дня, более 50 % респондентов требуется от пяти до 20 минут, чтобы полностью переключить внимание с одной задачи на другую, и 30 % берут в руки смартфон каждые шесть минут.
Как я справляюсь с инфошумом
Использую программу, которая считает время, проведенное в смартфоне. Когда я понял, что часто пользуюсь гаджетами, то установил такое приложение. Результаты заставили кардинально пересмотреть отношение к смартфону — захотелось уделять больше времени семье и хобби.
Использую только один мессенджер и одну соцсеть. У большинства из нас установлено от трех до семи приложений, в которых мы чатимся. Мы теряем колоссальное количество времени, чтобы всем ответить и что-то запостить в нескольких аккаунтах. Я решил провести эксперимент: перенес все общение в один мессенджер, а остальные удалил. За несколько дней ничего не изменилось, я ничего не потерял в общении с близкими и в рабочих коммуникациях.
Не сплю рядом с телефоном. Обычный механический будильник позволяет мне лучше высыпаться. На ночь я оставляю телефон в другой комнате и не просыпаюсь от его сигналов.
Не беру телефон в обед. Живой разговор с коллегами, чтение журналов, десятиминутный отдых в тишине необходимы, чтобы снизить перегрев от инфошума.
Отдыхаю там, где нет Wi-Fi и сотовой связи. Чтобы побороть психологическую зависимость от гаджетов, нужно отдыхать там, где ими не хочется пользоваться. Я люблю в выходные съездить за город и погонять на профессиональных ралли-трассах. После такого отдыха нет желания листать ленту соцсетей.
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