Мы живем в экономических условиях, где рассчитывать на стабильность курсов валют нельзя. Если в повседневной жизни мы можем не почувствовать влияние колебания курсов, то в отпуске это становится уже более серьезной неприятностью. У большинства тех, кто любит путешествовать в другие страны, хотя бы раз был такой случай, когда накануне отпуска доллар и евро подскакивали в цене и бюджет путешествия неожиданно увеличивался. Порой значительно — на 20–40 %. Не очень приятно, когда так происходит. Повлиять на курсы валют не в наших силах, но вот минимизировать риск роста расходов на отпуск, о котором вы давно мечтали, можно. Есть несколько базовых правил, которым я следую, чтобы организовать свои финансы и меньше зависеть от валютных колебаний.

Не откладывайте покупку валюты

Я никогда не откладываю покупку валюты на даты накануне вылета. Лично у меня есть сбережения в валюте, которыми я пользуюсь в поездках. Но тем, у кого пока нет накоплений, и тем, кто предпочитает хранить резервные средства на депозите, я рекомендую покупать евро и доллары для путешествий небольшими частями с каждой зарплаты.

Например, вы планируете отпуск в Греции через полгода. В поездку хотите взять с собой 1 200 евро на карманные расходы. Каким будет курс через шесть месяцев? Точный ответ вряд ли смогут дать даже макроаналитики. Но если каждый месяц покупать по 200 евро, то средняя цена, которую вы заплатите, будет оптимальной. Раньше, когда покупка валюты требовала похода в банк, конечно, это было не очень удобно. Сейчас операцию можно провести в онлайн-банке в пару кликов, поэтому процесс значительно упрощается. Кроме того, в онлайне обычно предлагают более выгодный курс, чем в отделениях. Это тоже стоит иметь в виду.

Переведите деньги на валютную карту

За границей рассчитывайтесь за дорогие в масштабах вашего бюджета покупки только валютными картами. Как-то в короткой деловой поездке в Европе мне пришлось расплатиться за подарки для семьи рублевой картой. Так получилось, что через день после покупки произошел скачок валют, и в итоге сумма списания оказалась на 20 % больше, чем я рассчитывал. Конечно, для близких ничего не жалко и сумма была не столь значительной, но неприятно, когда расходы становятся сюрпризом.

Почему такое происходит? При проведении оплаты за рубежом по рублевой карте расчеты производятся не день в день. В момент оплаты сумма блокируется на счете, но финальное списание происходит в среднем через два дня по курсу, который актуален на момент списания. Если в эти дни произошел скачок курса валют, то расходы окажутся больше, чем вы ожидали. Это не зависит от банка, в котором у вас счет. Таков процесс взаимодействия между банками и платежными системами. Чтобы избежать подобных сюрпризов, лучше рассчитываться за рубежом валютными картами. В Европе — евровой, в США — долларовой.

Пользуйтесь картами бесплатно

У меня, например, платежные карты и страховка для выезда за рубеж на всех членов семьи бесплатны в рамках пакета банковских услуг — я соблюдаю условия по остатку на счете или по сумме ежемесячных транзакций и не плачу комиссию. Я, конечно, клиент того банка, в котором работаю, но, уверен, если внимательно изучить рынок, то можно легко найти подобные возможности и у наших конкурентов.

Выбирайте местную валюту при оплате картой

Этот совет актуален для тех, кто с долларовой или евровой картой выехал в страну с другой валютой. Иногда при проведении операции в магазинах терминал, видя, что карта российского банка, предлагает на выбор местную валюту или рубли. Выбирать нужно всегда только местную валюту. Иначе вы можете переплатить до 10 % из-за двойной (или даже тройной) конвертации, комиссии банков и продавца.

По правилам продавец должен позволить принять решение клиенту, но как-то в одном небольшом магазинчике в Азии у меня был случай, когда кассир сам выбрал рубли, списались лишние 3 % от суммы покупки, так что рекомендую быть аккуратными.

Не ленитесь копить мили

Мили можно копить как по картам лояльности авиакомпаний, так и по банковским картам. Помимо того, что это возможность сэкономить на билете (актуальная всегда, вне зависимости от курсов доллара и евро), это еще и хороший вариант купить билет в момент пиковых цен на валюту — мили не так чувствительны к скачкам валют — цены в них меняются не так оперативно.