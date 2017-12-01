В середине ноября закрылся проект Rooftop University. Это была серия неформальных встреч по пятницам на крыше Дома на набережной, которую проводило ивент-агентство Departament. За три года компания организовала 80 лекций с разными спикерами, а их участники выпили около 900 литров виски. Организаторы рассказали The Village, зачем компании было нужно тратить деньги на бесплатный лекторий и как посиделки с алкоголем помогают вести бизнес.

Встречи на крыше

Павел Недостоев, основатель ивент-агентства Departament: Идея проекта возникла органично. У меня большая страсть к интересным профессиям и специалистам, я любил поспрашивать летчика или хирурга об их профессии где-нибудь в баре. В какой-то момент родилась мысль: почему бы не позвать вечером после работы интересного человека и не поговорить с ним в приватной обстановке за бокалом виски? Я попробовал, и это классно зашло, стал звать больше друзей. В 2014 году наше ивент-агентство арендовало офис на крыше Дома на набережной с выходом на крышу. Там было удобно проводить такие препати в пятницу после работы.

В качестве спикеров я звал тех, с кем познакомился на неделе — приходи, расскажешь о себе и своей работе. Потом мы решили оформить эту историю, придумали название Rooftop University и хулиганский слоган «Никогда еще алкоголь и образование не были так близко».

Ася Ибрагимова, PR-директор Departament и программный директор Rooftop University: Тогда был большой тренд на разные лекции и много кто их проводил. Но мы еще и придумали делать вечеринку. Все было непринужденно: стоял диджей-пульт, мы выключали свет, выставляли выпивку, к нам приходили друзья, заявленный спикер, начиналось такое интеллектуально-развлекательное общение.

Первыми спикерами проекта были наши коллеги: агентство Firma, руководители Ermolaev Bureau, Дима Карпов из БВШД, Костя Обухов, который тогда был арт-директором парка Горького. Мы звали тех, кто нам близок и интересен. Со временем мы привлекали все более известных людей, и они охотно соглашались.

Иногда к нам приходило и по 100 человек гостей — летом прекрасно проводили время на террасе, а зимой все сидели внутри — в тесноте, да не в обиде. По количеству людей очень успешной была лекция организаторов Outline в 2015 году. Недели три назад у нас выступал Дмитрий Степанов из «Яндекса» — на него очень много народу пришло. Если мерить успех качеством диалога — были суперские лекции на 30 человек. Актер Никита Кукушкин три часа выступал — не отпускали. Глава городского департамента культуры Александр Кибовский сидел до пяти утра. Когда Departament организовывал этим летом гонку BMW DTM, мы пригласили на крышу немецких гонщиков и главу подразделения автоспорта. Среди гостей были любители гонок — для них это как прикосновение к легенде. Кроме того, на Rooftop University выступали Алена Долецкая, Юрий Сапрыкин, Андрей Бартенев и другие.

Павел: Вначале мы тратились только на алкоголь, но через какое-то время нашли партнера по этой части, который поставлял его бесплатно. Потом мы стали звать фотографа, чтобы задокументировать встречи с важными спикерами. Еще начались сложности с домом — гости выходили, могли кинуть бутылку на припаркованный «Бентли», поэтому появился человек на входе, который запускал людей по списку и следил за порядком. Вход был бесплатным: мы просто создавали мероприятие в фейсбуке и звали друзей, коллег, а также тех, кого могла бы заинтересовать тема вечера.

Полезные связи

Павел: Через год мы поняли, что Rooftop University — это классная платформа для коммуникации с разными людьми и нетворкинга. С ее помощью было удобно выстраивать отношения с сотрудниками — у них, по сути, каждую пятницу случался корпоратив. Подрядчики лучше узнавали наше агентство, и нам было проще вести бизнес. Сюда же мы звали клиентов для неформального общения, они видели наш подход — это тоже помогало основной деятельности агентства.

Благодаря этому проекту нас лучше узнал город: мы вошли в тусовку, передружили людей, и это усилило нас. Плюс мы создали место для неофициального общения с клиентами, со многими выстроили личные отношения, которые помогают в бизнесе.

По пятницам к нам приходили как на препати — выпить виски с красивым видом на город. Можно было послушать спикера и познакомиться с гостями: директорами рекламных агентств, режиссерами, маркетологами крупных компаний.

Это место стало местом силы, и даже после того, как в начале 2016 года мы переехали в большой офис на «Красном Октябре», мы все равно продолжили проводить Rooftop University. Нам это очень нравилось, хоть и приносило убытки. Этой осенью мы решили завершить проект. За три года прошло 80 встреч, здесь побывало более 2 тысяч человек, а нам нужно двигаться дальше.

Ася: Запрос аудитории на такие вечеринки есть — люди были готовы платить за вход. Но мы не готовы этим заниматься. Конечно, мы получили пиар, потому что напрямую нам рекламироваться сложно, а через такие некоммерческие проекты можно показать свой потенциал.

Rooftop University стал местом, куда ходили, кажется, все. Мы прощались с ним очень долго, плакали на крыше. Мне писали гости и бывшие спикеры: как же так, почему закрываетесь? Думаю, мы оставили след в душе и в памяти многих.

Павел: На крыше люди делали предложения девушкам, работу находили, было много влюбленностей и расставаний.

Это была еще и тусовка во время лекции: можно было уйти на балкон поболтать. Нашим людям иногда надо просто прийти в бар, бухнуть и порешать дела. Но звать партнеров или коллег в бар тяжело и иногда нетактично. А тут они приходят как бы на лекцию, но могут ее прогулять и за бокалом виски все обсудить. Получается такое алиби. Это для российского бизнеса очень важно.

Фотографии: Departament