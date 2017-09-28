В четверг, 28 сентября, в Москве начало работать приложение PapaJobs. В запуске принимал участие бывший глава российского подразделения Gett Виталий Крылов. PapaJobs — сервис, рассчитанный на так называемых синих воротничков: таксистов, грузчиков, официантов и охранников. Обещают, что с его помощью желающие работать на таких должностях смогут найти работу за сутки.

The Village решил проверить, насколько эффективно и удобно новое приложение.

Как работает PapaJobs

При запуске сервис предлагает зарегистрироваться и выбрать локацию, где нужно искать работу. После этого появляется список предложений о работе, доступных в выбранном районе. Предложения разбиты на три категории: «Такси», «Грузоперевозки» и «Прочее». При выборе вакансии можно либо сразу откликнуться на нее, либо начать общаться с представителем компании в чате. В личном кабинете соискатель может добавить информацию об образовании и опыте работы. В дальнейшем это должно помочь приложению подсказывать наиболее подходящие вакансии. Однако пока доступны предложения почти исключительно для водителей.

Пресс-служба Papajobs Сейчас в приложении около 2 тысяч вакансий, но оно только запустилось. Новые вакансии и сферы будут постоянно добавляться в список. Алгоритм будет максимально точно подбирать самые подходящие вакансии без фильтрации. Если соискатель целенаправленно хочет (сменить сферу деятельности. — Прим. ред.), он может искать в другом разделе. То есть фильтрации списка вакансий нет, но есть разделы сфер. Но при этом ему будут показываться вакансии, которые интересуют таких же людей, как он.

Кто занимается приложением

PapaJobs запустил бывший глава российского подразделения Gett Виталий Крылов вместе с партнерами: бывшим замглавы директора компании MTS Retail Алексеем Дмитриевым, основателем сообщества для разработчиков Mosdroid Александром Смирновым и топ-менеджером BearingPoint Николаем Смигановским. Проект привлек 40 миллионов рублей инвестиций от Some Random VC, главного управляющего директора Альфа-банка Алексея Марея, CMO Alibaba Russia Татьяны Игнаточкиной, CEO Splyt Филиппа Минчина и первого вице-президента Газпромбанка Дмитрия Пешнева-Подольского.

Аналоги

В PapaJobs утверждают, что при создании приложения они равнялись на европейские сервисы CornerJob, Jobandtalent и в особенности Job Today. Последнее приложение также рассчитано на синих воротничков и обещает помочь в поиске работы в течение 24 часов, а также показывает вакансии по территориальному принципу и учитывает опыт соискателя работы.

В России ближайший аналог PapaJobs — функция «Работа рядом с домом» у сервиса Superjob. Она есть только в мобильном приложении и показывает вакансии в выбранном пользователем районе. Ориентации на сферу обслуживания при отборе вакансий там нет.

Планы

Сейчас сервис работает только в Москве и на устройствах на базе Android. В дальнейшем компания планирует выпустить приложение для iOS и выйти в регионы, однако точных дат представители стартапа пока не называют. Также PapaJobs рассматривает варианты монетизации сервиса.

Приложение можно скачать по ссылке.