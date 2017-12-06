Аналитическое агентство Markswebb составило рейтинг лучших мобильных банков для индивидуальных предпринимателей и руководителей малого бизнеса за 2017 год. The Village публикует топ-3 списка.

Сервис

Агентство Markswebb изучило 13 приложений банков, работающих на устройствах на базе iOS и Android. Эксперты учитывали функции сервисов, полезные для индивидуальных предпринимателей и компаний со штатом до 100 человек.

С полным списком приложений можно ознакомиться здесь.

Источник: vc.ru