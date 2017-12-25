В выходные в App Store появился мессенджер Telegram X. Поскольку официальный сайт Telegram молчал, у некоторых пользователей возникли подозрения, что приложение выпустили мошенники. К тому же издателем нового продукта значилась Telegram Messenger LLP, в то время как предыдущие официальные версии для iPhone публиковала Telegram LLC. Позже блогер Илья Казаков получил ответ службы поддержки Telegram о том, что новая версия официальна. Успокоить пользователей может и тот факт, что через аккаунт Telegram Messenger LLP компания ранее выкладывала Telegram для Android и десктопа. Надеясь, что приложение «не левое», редакция The Village скачала его, чтобы проверить, насколько хорошо оно работает.

Что нового в Telegram X

Увеличилась скорость

Новая версия мессенджера написана на языке Swift, разработанном Apple специально для смартфонов. В отличие от C он требует меньше кода и работает быстрее.

Пониженный расход батареи

При работе в фоновом режиме приложение практически не тратит заряд батареи смартфона.

Темные темы

У мессенджера появились четыре темы оформления: Day Classic, Day, Night и Night Blue. Последние две отличаются темным фоном. На iPhone X они помогут еще больше экономить заряд.

Что говорят в соцсетях

Отличное приложение, я тестировал 2 месяца бета-версию. Темную тему. Но меня беспокоит одна вещь. Кажется, Telegram X не хватает некоторых опций, например Live Location. Вы планируете объединить оба приложения или убить одно из них, @durov?

Кстати, Apple не разрешает одному разработчику выкладывать похожие приложения с одного аккаунта — это может быть причиной смены издателя.

Тестируем Telegram X сами

Владимир Квасников редактор новостей Достаточно взглянуть на скрины в App Store, чтобы понять, что приложение выпустила команда Дурова. Тут тебе и перекочевавшие из обновлений «ВКонтакте» девушки модельной внешности, и Киану Ривз, и упоминания борцов за свободу слова. Правда, при указании номера телефона внутренний параноик все-таки спрашивает, почему новый Telegram просит согласиться с правилами пользования сервисом, не показывая их. Но код подтверждения приходит от официального аккаунта мессенджера. Да и служба поддержки в настройках упоминается та же, с которой уже приходилось иметь дело. Можно не паниковать. Наиболее очевидное отличие, конечно, в темах оформления. Черная моим глазам не понравилась, а вот темно-синяя — самое то. Тем же, кто не видит дальше собственного носа, пригодится увеличение шрифтов, которого нет в стандартном клиенте. Также разработчики вынесли в отдельную вкладку историю звонков. У меня их там три, последний — октябрьский, поэтому мне от этого нововведения ни холодно, ни жарко. А вот перебои с отображением панели команд у ботов уже успели испортить впечатление от новинки. К тому же мне сперва показалось, что Telegram X, наоборот, реагирует медленнее стандартной телеги. Правда, оповещения о новых сообщениях от него приходят быстрее. Обычно я не устанавливаю сторонние клиенты, но этот пока сносить не буду. Потестирую еще сутки.