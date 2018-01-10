Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: беспилотник для бизнеса от Toyota, нововведения в «Яндексе» и другие новости.

Майнер от Kodak

Компания Spotlite Energy Systems of California, которая владеет лицензией Kodak Blockchain Project, на выставке CES представила устройство для майнинга криптовалют. За два года Kodak KashMiner позволит заработать 4,5 тысячи долларов.

Робот-собутыльник

Американский стартап Aeolus Robotics представил свою новую разработку — гуманоидного робота-помощника, передвигающегося на колесах. Его главная функция — помогать по дому. Робот оснащен глазами и может распознать до тысячи различных предметов. С помощью рук робот может убраться в квартире или принести стакан пива.

Ресторан Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет открыть ресторан. Там можно будет смотреть кино и слушать рок-музыку. Речь идет о придорожном кафе на новой зарядной станции Supercharger в Лос-Анджелесе. Заведение будет ориентировано на владельцев Tesla, которые ждут подзарядки электрокара.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2018

Беспилотник для бизнеса от Toyota

Toyota показала концепт автономного беспилотника e-Palette для бизнеса. Новинку будут использовать в качестве такси, грузового транспорта или магазина на колесах.

Самый богатый человек в истории

Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. 8 января 2018 года его состояние достигло 105,1 миллиарда долларов. Состояние Безоса выросло благодаря рекордно высокой цене акций компании — по данным на 9 января, ценные бумаги Amazon торговались по 1 246 долларов за штуку.

Нововведения в «Яндексе»

«Яндекс» решил выделить в отдельную компанию свои медиасервисы. Речь идет о сервисах с аудиторией более 50 миллионов пользователей — «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «КиноПоиск». Сейчас основной рост выручки медиасервисов идет за счет «Яндекс.Музыки».