Зарядными устройствами я занимаюсь с 2014 года. Четыре года назад моя компания разработала терминал по зарядке гаджетов. Человек приходит, кладет телефон в сейфовую ячейку, где тот заряжается. Пару таких терминалов мы установили на вокзале и в фитнес-центре. Люди отнеслись к ним с недоверием. К тому же это было не слишком удобно: телефон нужно было заряжать полчаса, оставаясь на это время без связи.

Изначально я хотел сдавать терминалы в аренду, но спустя пару месяцев принял решение сделать их бесплатными и зарабатывать с помощью коммерческой рекламы на экранах. Решил перенести терминалы в концертные залы и рестораны, но недоверие пользователей преодолеть не удалось. Идея терминалов оказалась весьма затратной и невостребованной, но проблема экстренной зарядки телефонов оставалась нерешенной.

Через некоторое время мы привезли из Китая переносные зарядные станции и начали устанавливать их в ресторанах, чтобы те продавали возможность зарядить телефон клиентам. Со временем многие рестораны стали оказывать эту услугу бесплатно. Мы столкнулись с тем, что устройства постоянно ломались из-за большого потока клиентов, а еще их частенько уносили с собой сами гости. Именно тогда мы и задумались над устройством, которое можно своровать, но за деньги.

Технологию разработали практически за ночь. Все оказалось очень просто: мы взяли батарейку (помните, какая раньше была в телефонах Nokia?) и придумали, как подсоединить ее к смартфону. Направили чертежи в Китай и получили готовый продукт спустя пару месяцев. Первый вариант упаковки был похож на пачку презервативов, но не все поняли юмор, и мы ее поменяли. Инвестиции в производство пробной партии из 500 штук составили 12 тысяч долларов.