НовоеСтоит ли покупать одноразовые пауэрбанки
The Village протестировал одноразовые зарядные устройства, которые продают в ресторанах Москвы
В московских ресторанах появляется новая услуга: если у вашего телефона сел аккумулятор, вам предложат купить одноразовую зарядку. Обещают, что такое устройство (по цене от 300 рублей) должно подзарядить ваш гаджет на 20–50 %. The Village разобрался, насколько применимы в реальности одноразовые паэурбанки.
Как появилась идея
Александр Потапов
основатель PowerStation
Зарядными устройствами я занимаюсь с 2014 года. Четыре года назад моя компания разработала терминал по зарядке гаджетов. Человек приходит, кладет телефон в сейфовую ячейку, где тот заряжается. Пару таких терминалов мы установили на вокзале и в фитнес-центре. Люди отнеслись к ним с недоверием. К тому же это было не слишком удобно: телефон нужно было заряжать полчаса, оставаясь на это время без связи.
Изначально я хотел сдавать терминалы в аренду, но спустя пару месяцев принял решение сделать их бесплатными и зарабатывать с помощью коммерческой рекламы на экранах. Решил перенести терминалы в концертные залы и рестораны, но недоверие пользователей преодолеть не удалось. Идея терминалов оказалась весьма затратной и невостребованной, но проблема экстренной зарядки телефонов оставалась нерешенной.
Через некоторое время мы привезли из Китая переносные зарядные станции и начали устанавливать их в ресторанах, чтобы те продавали возможность зарядить телефон клиентам. Со временем многие рестораны стали оказывать эту услугу бесплатно. Мы столкнулись с тем, что устройства постоянно ломались из-за большого потока клиентов, а еще их частенько уносили с собой сами гости. Именно тогда мы и задумались над устройством, которое можно своровать, но за деньги.
Технологию разработали практически за ночь. Все оказалось очень просто: мы взяли батарейку (помните, какая раньше была в телефонах Nokia?) и придумали, как подсоединить ее к смартфону. Направили чертежи в Китай и получили готовый продукт спустя пару месяцев. Первый вариант упаковки был похож на пачку презервативов, но не все поняли юмор, и мы ее поменяли. Инвестиции в производство пробной партии из 500 штук составили 12 тысяч долларов.
Как это работает
Первая версия PowerStation давала заряд 20 %. Cейчас мы увеличили мощность батареи до 50 %. Мы не позиционируем себя как зарядное устройство, это экстренная зарядка для телефона, которая поможет оставаться на связи в течение нескольких часов. Мы планируем увеличить мощность наших батарей, но при этом сохранить габариты устройства. Powerstation принимается к переработке и последующей утилизации без каких-либо ограничений практически во всех странах мира.
Как договаривались с ресторанами
На сегодня мы сотрудничаем с 20 ресторанами, а также барами, ночными клубами, гостиницами и фитнес-центрами пяти городов России. С каждым заведением приходится договариваться индивидуально. Часто мы действуем в лоб: заходим в ресторан и зовем директора. Иногда рестораторы звонят нам сами.
Сейчас мы поставляем пауэрбанки в разные заведения за 200 рублей, а они перепродают их за 300–400 рублей. В одной точке ежемесячно продается по 400–500 штук.
Что говорят рестораторы
Екатерина Надеева
ресторан «Клево»
В нашем ресторане изначально стояли зарядочные терминалы. Эта услуга была очень востребована, практически все зарядки были в ходу. Иногда терминалы забирали, поэтому сейчас мы переходим на одноразовые зарядки. Уже начали ими пользоваться, но пока в партии очень много брака. У нас покупают примерно 100 штук в месяц.
Алексей Савенков
ресторан Chips
Мы брали пробную партию. Сотрудничество не заинтересовало. Было много брака.
Как это работает на самом деле
Кирилл Руков
спецкор раздела «Город» The Village
На улице или в кафе я всегда нахожусь в поисках розеток, с собой ношу провод и два сменных аккумулятора — чехла. Ради эксперимента я подключил телефон к зарядке на 14 %, а пауэрбанк выключился уже на 34 %, то есть аккумулятор дал максимум 20 % дополнительного заряда.
Платить за такой пауэрбанк даже 200 рублей я бы точно не стал: это богемное расточительство (хотя в инстаграме производителя не указано, оптовая это или розничная цена). А кроме того, точно такие же одноразовые батарейки для айфона можно купить на AliExpress — по 80 центов за штуку.
Ольга Проскурнина
шеф-редактор The Village
За те два с половиной часа, что я пользовалась этим пауэрбанком, уровень зарядки аккумулятора моего Samsung Galaxy вырос с 31 до 46 %. При этом сам процесс подзарядки шел заметно медленнее, чем с обычным зарядным устройством.
Мне кажется, это устройство было бы больше востребовано в экстремальных ситуациях: в поездах, самолетах, в дальних походах, на оупен-эйрах — но не в обычных городских условиях.
Лена Верещагина
редактор раздела «Бизнес» The Village
Дождалась, пока телефон разрядится, и подключила PowerStation на 4 % заряда батареи. Я изначально знала, что аккумулятор не зарядит телефон полностью, поэтому, когда заряд вырос до 21 %, я не почувствовала особого разочарования.
Я стараюсь носить с собой провод и два заряженных пауэрбанка, но если бы случилось так, что осталась без зарядки, то, без сомнения, выложила бы 300 рублей вместо тягостных минут в кафе.
Обложка: PowerStation
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