«Найди работу своей мечты, стань профессионалом», — предлагает главная страница. Заманчивое предложение, иду регистрироваться. Это несложно — достаточно ввести почтовый адрес или войти через одну из соцсетей. Потом нужно заполнить свой профиль. Тут все, как в LinkedIn: опыт работы, образование, навыки — их могут подтверждать другие пользователи, раньше также «эндорсили скиллы» на запрещенном нынче сайте.

Проблема LinkedIn была в том, что, кроме поиска работы или кандидатов, там особо нечего делать. Но у меня было любимое развлечение — смотреть вакансии в разных городах. Работы для журналистов там почти нет, и сайт предлагал смежные профессии. Если мне выпадала куча вакансий маркетологов и несколько редакторских, значит, город процветает (в Йоханнесбурге, например, все очень неплохо). Если сайт с горя предлагал мне попробовать силы в программировании, значит, работы там мало.

В Skillsnet так не поиграешь: списка вакансий я там не нашла. Только стажировки от компаний вроде «Газпрома» (практикант по дизайну за 15 тысяч рублей в месяц) или Сбербанка (практикант профсоюза за 2 тысячи). Не очень заманчиво. Зато путь к описанию стажировки идет через красочную страницу компании: можно узнать, что «Сбербанк — это кровеносная система российской экономики», или историю успеха продакт-оунера Павла Наумова.

Группы по интересам пока пустые. Есть лента новостей — в честном хронологическом порядке, не то что у Цукерберга! Первые посты не слишком содержательны: «Кто здесь», «Привет всем», «Я бездомный бомж». «Друзья, отхлещите крапивой тех, кто реализовывал настройки этого сервиса. Они заставляют меня заполнить все-все-все поля на странице за раз», — жалуется новый пользователь.

Skillsnet работает первый день, и, возможно, со временем там станут появляться и вакансии, и интересные посты про карьеру. Но пока она еще более скучная и непонятная, чем LinkedIn.