НовоеСтоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn
Редактор The Village оценивает новую социальную сеть от Роструда Skillsnet
Роструд открыл портал Skillsnet. Это аналог заблокированной в России социальной сети LinkedIn. В ней можно разместить резюме, найти коллег и группы по интересам. Редактор The Village Анна Соколова зарегистрировалась на сайте и сравнила, насколько он хуже самой скучной социальной сети мира.
Что это такое
Skillsnet — социальная сеть, созданная Рострудом. Это часть портала «Работа в России», где можно найти базу вакансий по всей стране, рейтинг профессий и регионов по условиям труда.
В 2017 году Роструд разместил заявку на развитие и сопровождение информационных систем, направленных на обеспечение мероприятий в области занятости населения. В тендере выиграло дочернее предприятие компании IBS ООО «Бюджетные и финансовые технологии», взявшееся за работу за 145,3 миллиона рублей.
Skillsnet, по задумке главы ведомства Всеволода Вуколова, должна стать «лучшей социальной сетью для профессиональных контактов», востребованной молодежью. Здесь есть профили компаний и пользователей, тематические группы, лента новостей и информация о стажировках.
Анна Соколова
редактор The Village
«Найди работу своей мечты, стань профессионалом», — предлагает главная страница. Заманчивое предложение, иду регистрироваться. Это несложно — достаточно ввести почтовый адрес или войти через одну из соцсетей. Потом нужно заполнить свой профиль. Тут все, как в LinkedIn: опыт работы, образование, навыки — их могут подтверждать другие пользователи, раньше также «эндорсили скиллы» на запрещенном нынче сайте.
Проблема LinkedIn была в том, что, кроме поиска работы или кандидатов, там особо нечего делать. Но у меня было любимое развлечение — смотреть вакансии в разных городах. Работы для журналистов там почти нет, и сайт предлагал смежные профессии. Если мне выпадала куча вакансий маркетологов и несколько редакторских, значит, город процветает (в Йоханнесбурге, например, все очень неплохо). Если сайт с горя предлагал мне попробовать силы в программировании, значит, работы там мало.
В Skillsnet так не поиграешь: списка вакансий я там не нашла. Только стажировки от компаний вроде «Газпрома» (практикант по дизайну за 15 тысяч рублей в месяц) или Сбербанка (практикант профсоюза за 2 тысячи). Не очень заманчиво. Зато путь к описанию стажировки идет через красочную страницу компании: можно узнать, что «Сбербанк — это кровеносная система российской экономики», или историю успеха продакт-оунера Павла Наумова.
Группы по интересам пока пустые. Есть лента новостей — в честном хронологическом порядке, не то что у Цукерберга! Первые посты не слишком содержательны: «Кто здесь», «Привет всем», «Я бездомный бомж». «Друзья, отхлещите крапивой тех, кто реализовывал настройки этого сервиса. Они заставляют меня заполнить все-все-все поля на странице за раз», — жалуется новый пользователь.
Skillsnet работает первый день, и, возможно, со временем там станут появляться и вакансии, и интересные посты про карьеру. Но пока она еще более скучная и непонятная, чем LinkedIn.
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