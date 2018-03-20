НовоеКак появилась Panda Express и нужна ли она в Москве
Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
Владелец группы «Шоколадница» («Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби», Pizza Hut) Александр Колобов займется продвижением американской сети лапшичных ресторанов Panda Express в России. По данным «Коммерсанта», в этом году откроется пять-семь точек, еще столько же — в следующем. The Village узнал, что это за компания и ли американская сеть китайской еды в России.
Что такое Panda Express
Американскую сеть лапшичных Panda Express создали супруги Энди и Пегги Чернг в 1973 году. Оба переехали в США из Азии с родителями в поисках лучшей жизни, поступили в университет, но денег не хватало —Энди подрабатывал официантом в Нью-Йорке.
В 1972 году пара переехала в Калифорнию, Энди работал семь дней в неделю в заведении своего кузена за 800 долларов в месяц, пока Пегги получала PhD. Из-за разногласий с двоюродным братом, который даже не говорил по-английски, Энди пришлось уволиться. Тогда он нашел ресторан в Пасадене, который сдавался в аренду, занял у родственников 60 тысяч долларов и начал свой бизнес, открыв лапшичную. В первом заведении Panda Express братья и сестры Энди работали бесплатно, его жена Пегги присоединилась к семейному делу через десять лет.
В начале 80-х Энди познакомился с девелопером Дэном Донахью и договорился об открытии точек в его торговых центрах. К 1985 году компания открывала по 5-9 заведений в год — это были лапшичные на фудкортах. Потом сеть вышла на улицу: основатели стремились, чтобы Panda Express на каждом углу, открыта 24 часа в сутки.
В те времена китайские заведения были в основном семейными забегаловками, Чернги задались целью вывести свою сеть на другой уровень: они предлагали посетителям комбо-обеды, работали над вкусом блюд. Будучи инженером по профессии, Пегги первой стала использовать компьютер, чтобы изучать статистику заказов — это упростило закупки.
К 1997 года у компании было больше 250 точек по всей стране, она продавала франшизу, ее годовая выручка достигла 170 миллионов долларов, а к 2001 году она достигла миллиарда. Сейчас в сети более 2 тысяч заведений в разных странах мира, в ней работают более 25 тысяч человек.
Пегги говорила, что вести бизнес всей семьей непросто — постоянно приходится преодолевать разногласия. Но основатели компании старались не спорить о том, чья идея лучше, а искать общий путь, который в итоге окажется самым лучшим.
Востребована ли азиатская еда
Андрей Лукашевич
управляющий директор Delivery Club
Сейчас доля заказов азиатской еды (без японских суши) в Delivery Club составляет всего несколько процентов, в то время как доля суши варьируется от 55 до 80 % в заказах в разные периоды. Мы доставляем заказы азиатских мест вроде Nhà, «Китайской грамоты», United Asia, «Точки дзы», Phố Phở, PhoBo и других.
Но надо понимать, что это локальные точки. У них своя аудитория, которая приходит именно на бренд ресторана. Если мы хотим развивать вкус и формировать привычку разнообразия в еде, нужны крупные сетевые игроки. У Александра Колобова отличный опыт в масштабировании крупных брендов. Доля заказов азиатской еды (без суши) в Delivery Club невелика, так что у Panda Express большой задел для роста.
Хватит ли места на рынке
Антон Красулин
гендиректор сети лапшичных «Воккер»
Для нас конкурентом является любой оператор, работающий на фуд-корте, будь то концепция, торгующая бургерами, курицей или супом фо-бо. Но в то же время мы оцениваем это событие как положительное, так как синергия позволит увеличить интерес потребителя к азиатскому формату и непосредственно лапше. Концептуально с Panda Express мы разные, поэтому не боимся потери своих гостей — наоборот, считаем, что вследствие открытия новой сети и у нас клиентов может стать еще больше.
В свое время я специально летал в Америку изучать этот концепт, там он, несомненно, пользуется огромной популярностью. Успех запуска в России зависит от нескольких факторов: какая цена будет установлена, каким будет маркетинг и насколько успешно получится всей этой историей операционно управлять. Panda в США — это аналог азиатского «Макдоналдса», ну а что получится в России, покажет время, так как не все концепции у нас приживаются. Кроме нас, профессиональных игроков в сфере китайской лапши на рынке России не было.
С точки зрения массового общественного питания у клиентов всегда будут востребованы места, где можно получить вкусную еду за адекватные деньги, быстро и вежливо. Если говорить про сегмент «Азия», потенциал огромный и места хватит всем.
Фотографии: officialpandaexpress
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