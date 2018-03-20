Американскую сеть лапшичных Panda Express создали супруги Энди и Пегги Чернг в 1973 году. Оба переехали в США из Азии с родителями в поисках лучшей жизни, поступили в университет, но денег не хватало —Энди подрабатывал официантом в Нью-Йорке.

В 1972 году пара переехала в Калифорнию, Энди работал семь дней в неделю в заведении своего кузена за 800 долларов в месяц, пока Пегги получала PhD. Из-за разногласий с двоюродным братом, который даже не говорил по-английски, Энди пришлось уволиться. Тогда он нашел ресторан в Пасадене, который сдавался в аренду, занял у родственников 60 тысяч долларов и начал свой бизнес, открыв лапшичную. В первом заведении Panda Express братья и сестры Энди работали бесплатно, его жена Пегги присоединилась к семейному делу через десять лет.

В начале 80-х Энди познакомился с девелопером Дэном Донахью и договорился об открытии точек в его торговых центрах. К 1985 году компания открывала по 5-9 заведений в год — это были лапшичные на фудкортах. Потом сеть вышла на улицу: основатели стремились, чтобы Panda Express на каждом углу, открыта 24 часа в сутки.

В те времена китайские заведения были в основном семейными забегаловками, Чернги задались целью вывести свою сеть на другой уровень: они предлагали посетителям комбо-обеды, работали над вкусом блюд. Будучи инженером по профессии, Пегги первой стала использовать компьютер, чтобы изучать статистику заказов — это упростило закупки.

К 1997 года у компании было больше 250 точек по всей стране, она продавала франшизу, ее годовая выручка достигла 170 миллионов долларов, а к 2001 году она достигла миллиарда. Сейчас в сети более 2 тысяч заведений в разных странах мира, в ней работают более 25 тысяч человек.

Пегги говорила, что вести бизнес всей семьей непросто — постоянно приходится преодолевать разногласия. Но основатели компании старались не спорить о том, чья идея лучше, а искать общий путь, который в итоге окажется самым лучшим.