НовоеКак выглядит здоровая еда для животных и стоит ли ее покупать?
Замороженные колбаски для собак и кошек вместо сухого корма
В начале года трое основателей гостиницы для животных «Сэр кот» начали выпускать еду для животных. Она отличается от сухих кормов и консервов тем, что в ней используется мясо всей туши животного — такую добычу ели дикие предки домашних собак и кошек. К этому мясу добавляют немного овощей, размалывают и продают в форме замороженных колбасок. Дневная порция такой еды для небольшой собаки стоит около 200 рублей. The Village поговорил с сооснователем компании и узнал у первых покупателей, готовы ли они перевести своих питомцев на новую диету.
Идея
Андрей Пушкин
сооснователь бренда еды для животных Hati
Идея возникла, во-первых, из личного опыта, во-вторых, из нашего первого проекта — гостиницы для животных «Сэр кот». За пять лет работы мы там наблюдали много сценариев питания. Среди клиентов есть небольшой процент людей, которые готовят для своих кошек самостоятельно. Разговоры с ними и заставили нас обращать внимание на состав кормов. Оказалось, что к мясу все эти сухарики имеют очень отдаленное отношение, а пресловутая «сбалансированность» в рекламе — просто маркетинговая уловка.
У нас живет несколько животных, и мы долго, как и многие, были жертвами красивой рекламы. Кошке иногда доставалось чуть-чуть сырого мяса, но только когда мы готовили себе. Собаке чихуахуа и вовсе не перепадало ничего, кроме консервов. Видимо, обилие зоомагазинов и постоянная реклама о сбалансированности корма внушила мысль, что самим пытаться что-то приготовить для своего зверя задача не из простых, и мы даже не пытались. При этом о качестве продуктов для себя мы давно заботимся, не верим рекламе о пользе сладкого йогурта со сроком годности пару месяцев. Тогда мы подумали, что у животных тоже должна быть альтернатива промышленным кормам. Окончательные очертания идея приобрела спустя пару лет. Мы посмотрели на рынок кормов, увидели, что в России этот сегмент в зачаточном состоянии, и решили его развивать.
Сегодня 90 % рынка — это сухой корм, остальное — консервы. Есть эпизодические домашние производства свежего корма, где используется сырье категории «для собак». Но если вы захотите кормить своего любимца такой же по качеству едой, какую едите сами, то вам придется готовить самостоятельно. Рынок не предлагает сегодня свежей еды для животных качества human grade, потому что это дорого и спрос невелик, а срок хранения такой продукции сильно ограничен.
Разработка и производство
Мы являемся сторонниками естественного (природного) направления в кормлении домашнего животного. На Западе такое направление называется BARF (bones and raw feed), успешно развивается последние 30 лет, с каждым годом набирая популярность. Основная предпосылка в том, что собака и кошка — хищники и их организм идеально приспособлен для поедания и усвоения мяса именно в сыром виде.
Мы изучили опыт стран, где сегмент здорового питания для животных уже развит, учли рекомендации кинологов, заводчиков и ветеринаров и подготовили рецепты, которые близки к рациону животных в природе. В Hati мало ингредиентов, в ней нет искусственных питательных добавок, соевых компонентов и других дешевых заменителей мяса. Мы считаем, что природа — лучший диетолог, и стараемся следовать ее рецептам. Это, по сути, не корм, а именно здоровая еда — только свежее мясо, субпродукты и овощи. Все это порезано, перемешано и расфасовано в вакуумную упаковку. Мы используем шоковую заморозку для сохранности продукта — перед использованием нужно переложить его из морозилки в холодильник. Одна такая колбаска весом 150 граммов стоит 97 рублей. Пробный набор с мясом пяти видов — 190 рублей.
Затраты
На подготовительном этапе мы потратили около 300 тысяч рублей на проведение исследований, фокус-группы и тестирование. После этого начался самый затратный этап: производство. Поиск и аренда помещения, которое соответствует требованиям пищевого производства, заняло много времени и стоило дороже, чем мы рассчитывали. Но в итоге мы нашли прекрасный вариант, и теперь у нас производство в пищевом кластере в Королеве. На оснащение и подготовку помещения мы потратили около 8 миллионов рублей. Самая интересная и непредсказуемая часть затрат — маркетинг: мы много экспериментируем и ищем эффективные каналы, поэтому не знаем, сколько в итоге потратим на построение устойчивой модели.
Сырье
Хищник в дикой природе поедает добычу вместе с внутренними органами и даже костями. Поэтому мы стремимся воссоздать ее в каждой упаковке. Мы используем мясо туши целиком (высший, первый, второй сорта мяса) и субпродукты первой категории.
В результате говядину покупаем в Беларуси, мясо только в тушах, а не остатки, как обычно поступают производители промышленных кормов. Индейку закупаем в России, в Пензенской и Ростовской областях. С куриным мясом все сложнее: поставщиков, которые могут гарантировать качество и предоставлять необходимые документы, в России мало, сейчас мы работаем с фермерским хозяйством в Белгородской области. Но мы открыты к предложениям, поэтому будем рады, если нам напишут фермеры из соседних областей.
Продажи
Мы запустились в тестовом режиме в декабре, с января продаемся на своем сайте. Это наш основной канал продаж. Есть и партнеры, первой стала экспресс-доставка продуктов с рынка MoscowFresh. Мы написали им предложение, отправили продукцию на тест, прислали видео довольных питомцев, и они решили с нами работать. В апреле Hati появится еще в двух онлайн-магазинах и на одной e-commerce-платформе, а с 10 апреля можно будет делать заказы с доставкой в Санкт-Петербурге.
Мы осторожно добавляем партнеров, потому что требования к хранению и доставке очень высокие, мы не можем, например, работать с магазинами, у которых курьеры забирают пакеты утром и развозят весь день. Но расширяться будем и пунктами самовывоза, сейчас у нас их четыре по Москве. Кроме этого, планируем участвовать в городских маркетах и в выставках собак и кошек. В офлайн-ретейле тоже будем, нужно еще немного времени на подготовку.
Что говорят покупатели
Ольга
владелица собаки породы бишон фризе
Корм прекрасен: качество — хоть сам ешь, собака его обожает. Все очень удобно: заказ, доставка, упаковка. Я пользовалась и доставкой (все очень четко), и самовывозом из гостиницы «Сэр кот». Берем на месяц, в морозилке занимает не много места. По цене практически не отличается от сухого корма, может, процентов на 20 дороже. Но если бы вы видели, как собака встречает меня с этой едой! У нас бишон фризе (маленькая французская болонка), а при обещании этой еды он ведет себя как дрессированная служебная собака!
Мы берем упаковки по 150 граммов, утром перекладываем их из морозилки в основной отдел, вечером кормим. Аллергии, поноса, рвоты и тому подобного не было ни разу, даже в переходный период. В месяц на Hati тратим порядка 2 тысяч рублей, но покупаем и сухой корм. Мы с собакой много путешествуем, и в дороге с сухим кормом проще.
Михаил
владелец французского бульдога
Мне кажется, что собака воспринимает эту еду гораздо лучше, чем сухой корм. С сухим кормом были периодические проблемы, отказывался есть, пришлось идти на уловки (посыпать чем-нибудь более привлекательным). С колбасками — всегда готов! Караулит у миски утром и вечером. По цене Hati получается дороже на 20–30 % по сравнению с сухим кормом, тратим на него около 6 тысяч в месяц.
Поначалу нам было непонятно, какое количество давать и голодает собака или нет. Я сначала последовал рекомендациям Hati по калориям, получилось 300 граммов колбас в день, но все-таки потом добавил еще 50–100 граммов, плюс начали разбавлять перловкой. Возможно, я не прав, но собака выглядит постоянно голодной, может, просто из-за того, что нравится питание.
Упаковка в целом удобная, но, наверное, можно еще над ней поработать. Я вскрываю ее ножом посередине, выдавливая содержимое, поэтому часть мяса остается по краям. Будет здорово, если ребята начнут использовать что-то типа вакуумной упаковки, без металлических скрепок. Плюс надо постоянно помнить о том, что после кормления нужно достать из морозилки порцию на следующий раз. Забываю не часто, но бывает. Привычка еще не сформировалась. В таких случаях спасает резервный запас сухого корма.
Ксения
владелица родезийского риджбека
Обычно собака не очень хорошо реагирует на смену корма. Чаще всего просто отказывается от еды три-четыре дня, и еда в миске может стоять по много часов, пока уже совсем не будет собаке голодно. Hati она ела с огромным удовольствием. Никакой аллергии или побочных эффектов.
Поскольку моя собака относится к крупным породам, то покупать для нее чистое мясо с субпродуктами очень дорого. В среднем мешок корма на три-четыре недели стоит 5–6 тысяч рублей. А с Hati получалось бы 13–15 тысяч. Но пару дней назад я прочитала сообщение от компании, что она разработала рацион для крупных пород по цене 7 тысяч. Будем однозначно пробовать, поскольку мне хочется, чтобы моя собака была здоровой и жила дольше. И наш ветеринар — ярый сторонник живой пищи для животных. К сложностям я бы еще отнесла вопрос хранения: достаточно сложно сделать заказ на месяц, поскольку он забьет всю морозильную камеру.
Фотографии: Hati
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