Идея возникла, во-первых, из личного опыта, во-вторых, из нашего первого проекта — гостиницы для животных «Сэр кот». За пять лет работы мы там наблюдали много сценариев питания. Среди клиентов есть небольшой процент людей, которые готовят для своих кошек самостоятельно. Разговоры с ними и заставили нас обращать внимание на состав кормов. Оказалось, что к мясу все эти сухарики имеют очень отдаленное отношение, а пресловутая «сбалансированность» в рекламе — просто маркетинговая уловка.

У нас живет несколько животных, и мы долго, как и многие, были жертвами красивой рекламы. Кошке иногда доставалось чуть-чуть сырого мяса, но только когда мы готовили себе. Собаке чихуахуа и вовсе не перепадало ничего, кроме консервов. Видимо, обилие зоомагазинов и постоянная реклама о сбалансированности корма внушила мысль, что самим пытаться что-то приготовить для своего зверя задача не из простых, и мы даже не пытались. При этом о качестве продуктов для себя мы давно заботимся, не верим рекламе о пользе сладкого йогурта со сроком годности пару месяцев. Тогда мы подумали, что у животных тоже должна быть альтернатива промышленным кормам. Окончательные очертания идея приобрела спустя пару лет. Мы посмотрели на рынок кормов, увидели, что в России этот сегмент в зачаточном состоянии, и решили его развивать.

Сегодня 90 % рынка — это сухой корм, остальное — консервы. Есть эпизодические домашние производства свежего корма, где используется сырье категории «для собак». Но если вы захотите кормить своего любимца такой же по качеству едой, какую едите сами, то вам придется готовить самостоятельно. Рынок не предлагает сегодня свежей еды для животных качества human grade, потому что это дорого и спрос невелик, а срок хранения такой продукции сильно ограничен.

Разработка и производство

Мы являемся сторонниками естественного (природного) направления в кормлении домашнего животного. На Западе такое направление называется BARF (bones and raw feed), успешно развивается последние 30 лет, с каждым годом набирая популярность. Основная предпосылка в том, что собака и кошка — хищники и их организм идеально приспособлен для поедания и усвоения мяса именно в сыром виде.

Мы изучили опыт стран, где сегмент здорового питания для животных уже развит, учли рекомендации кинологов, заводчиков и ветеринаров и подготовили рецепты, которые близки к рациону животных в природе. В Hati мало ингредиентов, в ней нет искусственных питательных добавок, соевых компонентов и других дешевых заменителей мяса. Мы считаем, что природа — лучший диетолог, и стараемся следовать ее рецептам. Это, по сути, не корм, а именно здоровая еда — только свежее мясо, субпродукты и овощи. Все это порезано, перемешано и расфасовано в вакуумную упаковку. Мы используем шоковую заморозку для сохранности продукта — перед использованием нужно переложить его из морозилки в холодильник. Одна такая колбаска весом 150 граммов стоит 97 рублей. Пробный набор с мясом пяти видов — 190 рублей.