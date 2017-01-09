Ежегодно в первый день января вступают в силу новые законы, поправки и постановления. 2017 год не исключение. The Village узнал, что именно поменялось.

Что изменилось для автомобилистов
Что изменилось для должников
Что изменилось для владельцев недвижимости

Что еще изменилось

Что изменилось для автомобилистов

Новые правила ввоза иномарок

В соответствии со старым, но начавшим действовать с 1 января 2017 года техническим регламентом Таможенного союза ввозимые в Россию иномарки должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Теперь только с этой отметкой можно получить паспорт транспортного средства, поставить автомобиль на регистрационный учет в ГИБДД и получить номерные знаки. Впрочем, если у импортера есть свидетельство, оформленное до 1 января 2017 года, паспорт транспортного средства ему дадут. Обязательное внедрение системы безопасности может привести к росту цен на автомобили, считают эксперты.

Полисы ОСАГО стали электронными

Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязали страховые компании выдавать полисы ОСАГО через интернет по запросу автовладельцев. Для компаний, которые не обеспечат такую возможность, предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей.

Чиновники не могут арендовать дорогие автомобили

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января начальникам министерств и ведомств запрещено арендовать за государственный счет автомобили стоимостью выше 1,5 миллиона рублей. Для руководителей служб и агентств и их заместителей установлена граница в 2 миллиона, министров и их заместителей — 2,5 миллиона рублей. Таким образом, высокопоставленным чиновникам недоступны некоторые автомобили, например Audi A-6 или Mercedes E-Сlass.

Что изменилось для владельцев недвижимости

Появился Единый реестр недвижимости

С нового года две процедуры, связанные с недвижимостью, превратились в одну. Теперь можно одновременно подать заявку на кадастровый учет и регистрацию права на недвижимость. Сделать это можно в любом органе регистрации прав (Росреестре или МФЦ) вне зависимости от расположения объекта недвижимости. Ожидается, что вся процедура займет десять дней. Свидетельство о праве собственности упразднили, вместо него появилась выписка из Единого реестра недвижимости, а регистрация сделок теперь отображается в виде специальной надписи на документе. Кроме того, история объекта недвижимости будет доступна в электронной базе данных.

Процедура «дачной амнистии» усложнилась

Кампания, начатая десять лет назад с целью упростить процедуру регистрации загородных участков, домов и хозяйственных построек, продлится до 2018 года, но с 1 января 2017-го ее правила поменялись. Если раньше для «амнистии» достаточно было написать заявление в Росреестр или МФЦ, оплатить госпошлину в 350 рублей и представить заполненную декларацию, то теперь необходимо подготовить еще и технический план строений. Для этого придется обращаться в БТИ или к кадастровым инженерам — их цены за услуги начинаются от 7 тысяч рублей. Эксперты советуют выбирать квалифицированных специалистов, чтобы не переделывать необходимый документ заново.

Скрывать квартиры и дачи больше не получится

С 1 января сотрудники ФНС, находя скрытые объекты недвижимости, за которые не поступают платежи, могут взыскать долг за последние три года, а также выписать штраф в размере 20 % от общей задолженности. Раньше неплательщики могли избежать штрафа — для этого было необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы до 31 декабря.

Что изменилось для должников

Коллекторы не имеют права угрожать должникам

В новом году вступил в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов». Коллекторам запретили встречаться с должниками чаще раза в неделю, звонить чаще двух раз в неделю и в нерабочее время. Также коллекторам запретили применять к должнику физическую силу и другие опасные для здоровья методы, угрожать причинением вреда здоровью или убийством, оказывать психологическое давление. Федеральная служба судебных приставов будет контролировать работу коллекторов и создаст реестр легальных участников рынка. Для урегулирования работы коллекторов понадобится разработка нормативных актов, поэтому полноценно закон заработает позже, а январь станет переходным месяцем.

Стать банкротом стало чуть проще

The Village уже писал про то, как проходит процедура банкротства физических лиц. Основные расходы составляет государственная пошлина (6 тысяч рублей) и вознаграждение за работу арбитражного управляющего. По словам экспертов, стоимость прохождения такой процедуры начинается от 50 тысяч рублей. В новом году госпошлина подешевела до 300 рублей, хотя размер вознаграждения управляющих не уменьшился.

Обманутым дольщикам помогут

Правительство создает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. С 1 января 2017 года застройщики, которые заключают договоры долевого участия, должны совершать регулярные отчисления в компенсационный фонд. Размер отчислений равен 1 % от стоимости строительства. Считается, что это решит проблемы с обманутыми дольщиками в будущем — например, поможет застройщику в стадии банкротства завершить проблемный объект. Фонд должен был заработать в начале года, но процедуры межведомственных согласований затягиваются — ожидается, что это будет весной.

Что еще изменилось

Цены на табак, алкоголь и бензин

В принятых поправках в Налоговый кодекс, инициированных правительством, увеличены ставки акцизов на иностранные вина и шампанское, крепкий алкоголь, табак, бензин 5-го класса и дизельное топливо. Акцизы распространяются и на электронные сигареты. Чиновники профильных ведомств спрогнозировали рост розничных цен на товары. Так, министр финансов Антон Силуанов предсказал незначительное подорожание бензина и дизельного топлива, а директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что в 2017 году пачка сигарет может подорожать на 10 %.

Чиновникам повысили пенсионный возраст

В новом году вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно — на шесть месяцев ежегодно. Таким образом, он достигнет 65 лет у мужчин в 2026-м и 63 лет у женщин в 2032 году. Ожидается, что изменения коснутся около 1,1 миллиона служащих разного уровня. Это поможет снизить пенсионные расходы на 600 миллионов рублей.

Вступил в силу закон о детском отдыхе

Закон уточняет понятие организации отдыха детей и их оздоровления, определяет полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления и устанавливают обязанности туроператоров соблюдать туристические маршруты. Организации обязаны уведомлять госорганы о месте и сроках туристических маршрутов в рамках детского отдыха, а в регионах появятся реестры компаний, которые занимаются детским отдыхом.

Появился новый вид уголовного наказания

Поправки в Уголовный кодекс регулируют новый вид наказания — «принудительные работы». Не стоит путать их с уже существующими «обязательными работами», которые не оплачиваются и не могут занимать больше четырех часов в день. Принудительные работы будут применяться как альтернатива лишению свободы, если человек совершает преступление небольшой и средней тяжести или его судят за тяжкое преступление впервые. Принудительные работы могут длиться до пяти лет, а до 20 % от зарплаты будет удерживаться в пользу государства.