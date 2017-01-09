Ежегодно в первый день января вступают в силу новые законы, поправки и постановления. 2017 год не исключение. The Village узнал, что именно поменялось.

Что изменилось для автомобилистов

Новые правила ввоза иномарок

В соответствии со старым, но начавшим действовать с 1 января 2017 года техническим регламентом Таможенного союза ввозимые в Россию иномарки должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Теперь только с этой отметкой можно получить паспорт транспортного средства, поставить автомобиль на регистрационный учет в ГИБДД и получить номерные знаки. Впрочем, если у импортера есть свидетельство, оформленное до 1 января 2017 года, паспорт транспортного средства ему дадут. Обязательное внедрение системы безопасности может привести к росту цен на автомобили, считают эксперты.

Полисы ОСАГО стали электронными

Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязали страховые компании выдавать полисы ОСАГО через интернет по запросу автовладельцев. Для компаний, которые не обеспечат такую возможность, предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей.

Чиновники не могут арендовать дорогие автомобили

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января начальникам министерств и ведомств запрещено арендовать за государственный счет автомобили стоимостью выше 1,5 миллиона рублей. Для руководителей служб и агентств и их заместителей установлена граница в 2 миллиона, министров и их заместителей — 2,5 миллиона рублей. Таким образом, высокопоставленным чиновникам недоступны некоторые автомобили, например Audi A-6 или Mercedes E-Сlass.

Что изменилось для владельцев недвижимости

Появился Единый реестр недвижимости

С нового года две процедуры, связанные с недвижимостью, превратились в одну. Теперь можно одновременно подать заявку на кадастровый учет и регистрацию права на недвижимость. Сделать это можно в любом органе регистрации прав (Росреестре или МФЦ) вне зависимости от расположения объекта недвижимости. Ожидается, что вся процедура займет десять дней. Свидетельство о праве собственности упразднили, вместо него появилась выписка из Единого реестра недвижимости, а регистрация сделок теперь отображается в виде специальной надписи на документе. Кроме того, история объекта недвижимости будет доступна в электронной базе данных.

Процедура «дачной амнистии» усложнилась

Кампания, начатая десять лет назад с целью упростить процедуру регистрации загородных участков, домов и хозяйственных построек, продлится до 2018 года, но с 1 января 2017-го ее правила поменялись. Если раньше для «амнистии» достаточно было написать заявление в Росреестр или МФЦ, оплатить госпошлину в 350 рублей и представить заполненную декларацию, то теперь необходимо подготовить еще и технический план строений. Для этого придется обращаться в БТИ или к кадастровым инженерам — их цены за услуги начинаются от 7 тысяч рублей. Эксперты советуют выбирать квалифицированных специалистов, чтобы не переделывать необходимый документ заново.

Скрывать квартиры и дачи больше не получится

С 1 января сотрудники ФНС, находя скрытые объекты недвижимости, за которые не поступают платежи, могут взыскать долг за последние три года, а также выписать штраф в размере 20 % от общей задолженности. Раньше неплательщики могли избежать штрафа — для этого было необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы до 31 декабря.

Что изменилось для должников

Коллекторы не имеют права угрожать должникам

В новом году вступил в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов». Коллекторам запретили встречаться с должниками чаще раза в неделю, звонить чаще двух раз в неделю и в нерабочее время. Также коллекторам запретили применять к должнику физическую силу и другие опасные для здоровья методы, угрожать причинением вреда здоровью или убийством, оказывать психологическое давление. Федеральная служба судебных приставов будет контролировать работу коллекторов и создаст реестр легальных участников рынка. Для урегулирования работы коллекторов понадобится разработка нормативных актов, поэтому полноценно закон заработает позже, а январь станет переходным месяцем.

Стать банкротом стало чуть проще

The Village уже писал про то, как проходит процедура банкротства физических лиц. Основные расходы составляет государственная пошлина (6 тысяч рублей) и вознаграждение за работу арбитражного управляющего. По словам экспертов, стоимость прохождения такой процедуры начинается от 50 тысяч рублей. В новом году госпошлина подешевела до 300 рублей, хотя размер вознаграждения управляющих не уменьшился.

Обманутым дольщикам помогут

Правительство создает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. С 1 января 2017 года застройщики, которые заключают договоры долевого участия, должны совершать регулярные отчисления в компенсационный фонд. Размер отчислений равен 1 % от стоимости строительства. Считается, что это решит проблемы с обманутыми дольщиками в будущем — например, поможет застройщику в стадии банкротства завершить проблемный объект. Фонд должен был заработать в начале года, но процедуры межведомственных согласований затягиваются — ожидается, что это будет весной.

Что еще изменилось

Цены на табак, алкоголь и бензин

В принятых поправках в Налоговый кодекс, инициированных правительством, увеличены ставки акцизов на иностранные вина и шампанское, крепкий алкоголь, табак, бензин 5-го класса и дизельное топливо. Акцизы распространяются и на электронные сигареты. Чиновники профильных ведомств спрогнозировали рост розничных цен на товары. Так, министр финансов Антон Силуанов предсказал незначительное подорожание бензина и дизельного топлива, а директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что в 2017 году пачка сигарет может подорожать на 10 %.

Чиновникам повысили пенсионный возраст

В новом году вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно — на шесть месяцев ежегодно. Таким образом, он достигнет 65 лет у мужчин в 2026-м и 63 лет у женщин в 2032 году. Ожидается, что изменения коснутся около 1,1 миллиона служащих разного уровня. Это поможет снизить пенсионные расходы на 600 миллионов рублей.

Вступил в силу закон о детском отдыхе

Закон уточняет понятие организации отдыха детей и их оздоровления, определяет полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления и устанавливают обязанности туроператоров соблюдать туристические маршруты. Организации обязаны уведомлять госорганы о месте и сроках туристических маршрутов в рамках детского отдыха, а в регионах появятся реестры компаний, которые занимаются детским отдыхом.

Появился новый вид уголовного наказания

Поправки в Уголовный кодекс регулируют новый вид наказания — «принудительные работы». Не стоит путать их с уже существующими «обязательными работами», которые не оплачиваются и не могут занимать больше четырех часов в день. Принудительные работы будут применяться как альтернатива лишению свободы, если человек совершает преступление небольшой и средней тяжести или его судят за тяжкое преступление впервые. Принудительные работы могут длиться до пяти лет, а до 20 % от зарплаты будет удерживаться в пользу государства.