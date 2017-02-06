С конца января 2017 года мобильный оператор Yota перестал подключать новых абонентов к тарифам с безлимитным интернетом. С февраля так же поступили в «Мегафоне». Одновременно с этим о намерении пересмотреть тарифную сетку заговорили в МТС. The Village разобрался, почему операторы сперва один за другим ввели безлимит, а теперь от него отказываются.

Версия № 1. Безлимитный интернет никому не нужен

Уже отказавшиеся от безлимитного интернета операторы утверждают, что это нишевая опция, которая на самом деле не востребована абонентами, — большинству пользователей достаточно пакетного трафика.

Ольга Алексеева PR-директор Yota Мы проанализировали потребление трафика нашими клиентами. 85 % из них тратят не больше 5 гигабайтов в месяц. Кроме того, доля тех, кто потребляет большие объемы данных, с каждым месяцем падает. Это свидетельствует о том, что все пользователи, которым действительно нужен был безлимитный интернет, уже подключились к Yota. Именно поэтому мы приняли решение полностью поменять принцип предоставления услуг для смартфонов, сохранив безлимит тем, кто подключился до 25 января. Также мы предоставили безлимитный доступ к десяти самым популярным приложениям.

Юлия Дорохина руководитель пресс-службы «Мегафона» Опция закрывается для новых подключений из-за низкой востребованности — за последний месяц мы зафиксировали совсем мало новых запросов, что в масштабах федерального оператора, по сути, означает полное отсутствие интереса к предложению. Те клиенты, которым безлимит был необходим, уже подключили его. Абсолютному большинству вполне достаточно тех объемов трафика, которые включены в пакетные предложения. Для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов онлайн они могут пользоваться сервисом «Мегафон ТВ». Трафик для них не тарифицируется.

Версия № 2. Операторы не справляются со спросом

Сотрудник одного из операторов связи опровергает первую гипотезу. По его словам, участники рынка не смогли предусмотреть, что безлимитными тарифами заинтересуется такое количество очень активных интернет-пользователей. Они много качают и тем самым перегружают базовые станции, что приводит к ухудшению качества доступа в Сеть у всех абонентов. Его слова подтверждают и аналитики.

Тимур Нигматуллин финансовый аналитик ГК «Финам» Основная проблема безлимитных тарифных планов изначально была в том, что их неверно позиционировали с точки зрения стоимости. Это привело к быстрому исчерпанию частотного ресурса из-за массовых подключений. Причиной неверного позиционирования могло стать усиление конкуренции с Tele2 за относительно высокомаржинальных потребителей услуг передачи данных. Tele2 в последние годы активно строила сети 3G и 4G в Москве и регионах. Также ситуацию усугубило падение доходов населения и снижение спроса на услуги связи. Поскольку частотный диапазон 2G и 3G у всех крупнейших российских операторов уже был сильно загружен, интенсивное внедрение новых тарифов по низким ценам привело к быстрому ухудшению качества связи — на безлимит начали переходить и владельцы гаджетов без поддержки 4G. Так, среди пользователей «Мегафона» лишь у трети были гаджеты с поддержкой LTE. При этом даже они негативно влияли на общую инфраструктуру из-за недостаточного покрытия страны сетями 4G.

Версия № 3. Безлимит мешает развитию рынка

По еще одной версии, операторы изначально планировали отказаться от безлимитных тарифов. Их запускали как эффективный маркетинговый инструмент во время ужесточения конкурентной борьбы, но теперь они только мешают развитию рынка.

Сергей Либин аналитик Райффайзенбанка Безлимитный мобильный интернет — это редкое явление в мире. Обычно он предлагается временно в рамках каких-либо акций, о чем заявляли и российские операторы. Введение безлимитов в России было обусловлено усилением конкуренции — как в связи с выходом Tele2 на новые рынки, так и из-за обострения борьбы внутри «большой тройки» после того, как МТС прекратила сотрудничество со «Связным» и начала предпринимать агрессивные меры для защиты своей доли рынка. Желание изменить ситуацию, вероятно, связано с осознанием того, что текущая конкурентная среда не приносит участникам рынка ничего, кроме ухудшения финансовых показателей. Наличием безлимитных тарифов операторы фактически лишают себя возможности повышать выручку.

Ольга Галушина пресс-секретарь Tele2 Безлимитные тарифы — это нишевое предложение для пользователей, которым очень важен мобильный интернет и в меньшей степени нужны минуты и СМС. Пока мы не планируем отказываться от них: это предложение помогает нам привлекать новых абонентов.

Анна Айбашева глава пресс-службы «Вымпелкома» Безлимиты превратились в маркетинговый инструмент для привлечения внимания к другим предложениям. В текущей ситуации они больше сдерживают дальнейшее развитие рынка: потребление данных в общем объеме растет, а платят одинаково и активные абоненты, и те, кто пользуется интернетом мало. И это при общем тренде снижения голосового потребления и необходимости операторов инвестировать в инфраструктуру, которая сможет поддерживать растущие объемы данных.

Версия № 4. Опцию отключают из-за «закона Яровой»

Аналитики сошлись во мнении, что еще одной причиной для отключения безлимитных тарифов могло стать принятие «пакета Яровой». Во время обсуждения документа в Госдуме компании неоднократно жаловались, что им придется понести многомиллиардные затраты на развитие и поддержку инфраструктуры для хранения данных об активности абонентов. Однако теперь операторы предпочли не связывать свои решения с изменением законодательства, назвав их плановыми.

Тимур Нигматуллин финансовый аналитик ГК «Финам» Безлимитные тарифы сулят более высокие расходы в реализации требований поправок Яровой — Озерова, так как операторам потребуется хранить больше данных. Чтобы решить проблему, оптимальной стратегией является закрытие массовых безлимитных тарифов для новых подключений. Вероятно, целесообразно оставить их в качестве относительно дорогой опции — ценой вдвое или втрое выше среднего чека. Значительное повышение цен можно будет списать на вступление поправок в силу. Операторы при этом не только не потеряют долю рынка, но и смогут разгрузить сети даже без пересмотра действующих тарифов.

Обложка: Михаил Почуев / ТАСС