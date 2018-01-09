Telegram с высокой долей вероятности побьет рекорды по скорости сбора инвестиций. Идея, команда, технология — у этого проекта есть все.

Идея достаточно интересная по нескольким причинам. Токен даст мессенджеру возможность выстроить собственную экономику, не зависящую от экономик других стран (точнее, не завязанную на национальные валюты). Хотя на основе этого может начать функционировать отдельный серый или теневой сектор экономики, это все равно сделает мессенджер еще функциональнее и удобнее для пользователей. Кроме того, взимание комиссии с транзакций может стать хорошим способом монетизации для мессенджера, который, насколько я знаю, сейчас финансируется за счет средств Дурова. Правда, это станет возможным только в том случае, если валюта станет популярной.

Отдельно хотелось бы отметить планируемый сбор ICO: он беспрецедентный. До этого криптоиндустрия видела объемы 150–240 миллионов долларов для крупнейших проектов. 5 миллиардов — странная сумма, поскольку даже сотни миллионов уже достаточно для безбедного существования проекта с планами по монетизации, по крайней мере, в ноль. Возможно, у Дурова наполеоновские планы по быстрому созданию и развертке инфраструктуры.