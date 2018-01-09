БудущееСмогут ли пользователи Telegram заработать на криптовалюте Дурова
Чего ожидать от появления Gram
Мессенджер Павла Дурова Telegram собирается вывести на ICO свою криптовалюту. Об этом написало издание TechCrunch со ссылкой на меморандум размещения. С помощью ICO Дуров планирует привлечь до 5 миллиардов долларов. The Village разобрался, что это значит для пользователей мессенджера.
Что об этом известно
Размещение запланировано на март, но состоятельные инвесторы смогут поучаствовать в нем раньше. В ходе pre-ICO планируется продать криптовалюты на 500 миллионов долларов, минимальный размер участия — 20 миллионов.
Если все получится так, как планируется, размещение станет крупнейшим в истории ICO. Сейчас рекорд принадлежит Tezos, которая смогла привлечь 230 миллионов долларов в июле прошлого года.
Внутренняя валюта мессенджера будет называться Gram, с ее помощью пользователи смогут совершать платежи вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Для безопасности расчетов компания разработает децентрализованную платформу TON.
Система будет рассчитана на миллион транзакций в секунду, майнинг валюты будет происходить менее энергозатратным методом, чем у биткоина.
Около 4 % Gram останется за разработчиками, еще 52 % компания оставит себе, чтобы не допустить спекуляции.
Что это значит
Дмитрий Мацук
основатель группы компаний Blockchain.ru
Telegram с высокой долей вероятности побьет рекорды по скорости сбора инвестиций. Идея, команда, технология — у этого проекта есть все.
Идея достаточно интересная по нескольким причинам. Токен даст мессенджеру возможность выстроить собственную экономику, не зависящую от экономик других стран (точнее, не завязанную на национальные валюты). Хотя на основе этого может начать функционировать отдельный серый или теневой сектор экономики, это все равно сделает мессенджер еще функциональнее и удобнее для пользователей. Кроме того, взимание комиссии с транзакций может стать хорошим способом монетизации для мессенджера, который, насколько я знаю, сейчас финансируется за счет средств Дурова. Правда, это станет возможным только в том случае, если валюта станет популярной.
Отдельно хотелось бы отметить планируемый сбор ICO: он беспрецедентный. До этого криптоиндустрия видела объемы 150–240 миллионов долларов для крупнейших проектов. 5 миллиардов — странная сумма, поскольку даже сотни миллионов уже достаточно для безбедного существования проекта с планами по монетизации, по крайней мере, в ноль. Возможно, у Дурова наполеоновские планы по быстрому созданию и развертке инфраструктуры.
Игорь Доганов
главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund
Мессенджер Telegram действительно популярен, причем особенно среди тех, кто использует и инвестирует в криптовалюты. ICO Telegram, если будет проведено, однозначно будет иметь успех. Объемы привлекаемых средств в их случае, скорее всего, будут исчисляться миллиардами долларов. Ранее канадско-американский мессенджер KIK уже успешно провел ICO — в общей сложности в проект было привлечено более 200 миллионов долларов. Telegram же имеет в десятки раз больше пользователей. Собственный блокчейн для Telegram (TON) позволит создавать интерфейсы для децентрализованных приложений и смарт-контрактов, то есть Gram будет не просто внутренней криптовалютой, но и средством для интеграции новых приложений на базе мессенджера.
Многие считают, что использование блокчейна и внутренней криптовалюты в Telegram будет способствовать массовому принятию технологии. Это так, причем на базе Telegram смогут развиваться и другие сторонние сервисы. Речь может идти о сотнях миллионов новых пользователей криптовалют. Перспективы новой криптовалюты можно оценить крайне позитивно — вхождение в топ-10 по капитализации будет стремительным.
Остается открытым вопрос: какой путь выберут руководители TG — интеграция с текущей криптовалютной экономикой или построение некоего изолированного блокчейна и, соответственно, собственной криптоэкономики.
Чего ждать пользователям
Тимур Нигматуллин
аналитик «Открытие брокер»
Очевидно, что Telegram запускает собственную криптовалюту в первую очередь для реализации системы транзакций. Собственная криптовалюта позволит развивать платежные сервисы и перейти к монетизации за счет комиссий без сотрудничества с регуляторами национальных банковских систем на ключевых рынках (Иран, Азия, Россия). При этом дополнительным источником дохода должен будет стать рост курсовой стоимости криптовалюты. Уже сейчас спрос на соответствующие токены среди крупных инвесторов можно оценить в 500 миллионов долларов.
После завершения процесса размещения капитализация может составить до 5 миллиардов долларов. Криптовалюта сразу же войдет в топ-30 по объему рыночной капитализации и не исключен дальнейший рост популярности. Дело в том, что, по оценкам, количество активных пользователей Telegram превышает 100–150 миллионов, что на порядок больше всех пользователей криптовалют в мире.
С очень высокой вероятностью вложиться в криптовалюту можно будет уже на стадии предварительных продаж. На специальных ICO-каналах собираются пулы для покупателей с относительно небольшими средствами. Тем не менее, обращу внимание, что в случае с любым ICO инвестиционный риск очень велик и многократно превышает не только соответствующий риск на рынке акций, но и даже Forex. Я думаю, что риск вложения в Gram в том числе несколько выше, чем в биткоин. В первую очередь потому, что все еще нет общедоступного проспекта для ознакомления и не до конца понятны многочисленные нюансы.
Андрей Хохрин
начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
С одной стороны, если Павел Дуров заявил, что Telegram выпустит криптовалюту, то выпуск очень вероятен. Тем более что через нее мессенджер планирует привлечь до 5 миллиардов долларов, то есть частично вывести в деньги активы своего владельца. Кроме того, если за данной валютой стоит господин Дуров, то мы вправе ожидать, что это будет лучший продукт на рынке. Но лучший — это не значит имеющий потенциал роста. Просто валюту, возможно, будет проще покупать, проще ею расплачиваться, переводить и так далее. Потому что, с другой стороны, криптовалюта — это именно платежное средство. То, что этот тип активов стремительно рос последние годы (а с объемами торгов и активным обсуждением — последний год), — простое следствие превышения спроса над предложением.
Сейчас же, когда на рынок выходят новые мощности для майнинга, появляются новые типы валют, мы можем столкнуться с обратным процессом, когда предложение будет превышать спрос. Поэтому ожидать криптовалюту от Telegram как удобное платежное средство — разумно. Как источник дополнительного дохода — опрометчиво.
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