Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: возобновление продаж Galaxy Note 7, продажа бизнеса Джессики Альбы и использование VR-технологий в бухгалтерии.

Претенденты на покупку Twitter

Онлайн-издание Recode опубликовало список из 11 компаний, которые, скорее всего, заинтересованы в покупке Twitter. Предполагается, что основная борьба развернется между Facebook и Google, однако в дело также могут вмешаться Disney или даже Alibaba.

Возобновление продаж Galaxy Note 7

Samsung возобновит продажу смартфонов Galaxy Note 7, изъятых из торговых сетей в связи с опасностью возгорания аппаратов, 28 сентября 2016 года. Первыми исправные телефоны смогут купить жители Южной Кореи. На остальные рынки новинка поступит в продажу позже.

Фитотерапия от Marlboro

Табачная компания Philip Morris International решила посодействовать российским властям в разработке новых технологий фитотерапии. Производитель Marlboro и Parliament обещает построить в России научно-консультационный центр, который поможет местным предприятиям выпускать лекарства на основе растений в современных формах.

Продажа бизнеса Джессики Альбы

Холдинг Unilever, специализирующийся на товарах массового спроса, решил приобрести компанию Honest, основанную актрисой Джессикой Альбой. Он готов отдать за фирму по производству экологически чистых средств детской гигиены и косметики более одного миллиарда долларов.

Стресс-тест iPhone 7

Видеоблогер JerryRigEverything устроил стресс-тест новому iPhone 7. Он проверил, насколько сильно новинка от Apple царапается ножом и ключами, как сильно на ней отразится воздействие теплом и стоит ли опасаться, что смартфон погнется в кармане.

Конфликт в Exist.ru

В интернет-магазине автозапчастей Exist.ru, считающимся одним из крупнейших онлайн-ретейлеров в России, разгорелся акционерный конфликт. Проект развивается одновременно двумя юридическими лицами: одно из них отвечает за торговлю, а другое — за IT-инфраструктуру. Совладельцы последнего решили продать актив за 25 миллионов долларов, но основной собственник бизнеса предложил им лишь 10 миллионов. Чтобы разобраться в ситуации, они обратились к инвестподразделению А1 в «Альфа-групп». Участники рынка предупреждают, что это может обернуться полной потерей компании.

VR-бухгалтерия

Один из создателей мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд выпустит игру о бухгалтерии для шлема виртуальной реальности HTC Vive. Он сравнивает опыт от прохождения Accounting с «полетом Алисы через нору Белого Кролика». Продукт будет распространяться бесплатно.