Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: запуск Hyperloop между Лондоном и Москвой, обвал акций Deutsche Bank и конкурс от «Одноклассников».

Запуск Hyperloop между Москвой и Лондоном

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, вложившийся в развитие американской компании Hyperloop One, предсказал запуск сверхскоростного сообщения между Москвой и Лондоном в ближайшие 15 лет. По его подсчетам, поездка в поезде, придуманном Илоном Маском, займет два с половиной часа. На прямой рейс на самолете уходят четыре.

Новые правила «Яндекс.Маркета»

«Яндекс.Маркет» пересмотрел правила работы с интернет-магазинами. Теперь приоритет при продвижении будет отдаваться партнерам, работающим по модели Cost Per Action. Она позволяет пользователям совершать покупки, не покидая страницы самого агрегатора. Изменения вступят в силу 27 сентября.

Обвал акций Deutsche Bank

Стоимость акций крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалилась до ее исторического минимума. Ценные бумаги подешевели сразу на 6 % — до 10,7 евро за штуку — из-за обвинений США в причастности компании к мировому финансовому кризису 2008 года. Следом упал и сводный индекс 38 европейских банков, рассчитываемый агентством Bloomberg.

Авиатакси от Uber

Сервис заказа такси Uber заинтересовался авиастроением. Специалисты компании изучают технологии вертикального взлета и посадки, которые позволили бы выпускать самолеты, приспособленные к городским условиям. С их помощью планируется разгрузить дороги в мегаполисах.

Подготовка SpaceX к полету на Марс

Компания SpaceX успешно завершила стендовые испытания двигателя Raptor. По словам основателя предприятия Илона Маска, новинка работает на жидком метане. Остальные характеристики двигателя не раскрываются. Его предполагается использовать при полете к Марсу.

Продажа Rolling Stone

Сингапурский стартап BandLab Technologies, работающий над одноименной социальной сетью для музыкантов, стал новым совладельцем журнала Rolling Stone. После 15 месяцев переговоров ему достались 49 % издания с почти полувековой историей. Условия сделки не разглашаются. Известно лишь, что новые акционеры пообещали не вмешиваться в редакционную политику.

Платный «Двач»

Онлайн-сообщество «Двач» закрыло доступ на сайт для пользователей, которые не приобрели платные аккаунты. Они не смогут авторизоваться без специального пасскода, пока ресурс находится под DDoS-атакой. Минимальная цена входа на имиджборд составляет 199 рублей. Причины кибератаки и ее предполагаемая продолжительность не уточняются.

Кибервалюта с памятью о владельцах

Основатели российского проекта WhiteMoney научились передавать вместе с электронными деньгами и данные обо всех их прежних владельцах. Таким образом разработчики из Модульбанка, придумавшие, как использовать технологии блокчейн на хакатоне в Иннополисе, решили сделать более прозрачным процесс денежных переводов в Сети.

Конкурс дизайнеров от «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о начале ежегодного конкурса для дизайнеров интерфейсов Russian Design Cup. С 10 октября по 21 декабря его участникам предстоит создавать макеты для сайтов, приложений и программного обеспечения, предназначенного в том числе для носимых гаджетов или бытовой техники. Победитель получит компьютер Mac Pro. Также организаторы разыграют призы от «Госуслуг», ICQ и издательства «Манн, Иванов и Фербер».