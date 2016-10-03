Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: взрывающийся Samsung в GTA, продажа Pixonic и сравнение банков для бизнеса.

Разработка робота-камикадзе

Завод имени Василия Дегтярева создал миниатюрного робота-камикадзе «Нерехта». Он может бесшумно подъехать вплотную к противнику и уничтожить его тяжелую бронетехнику или укрепления за счет самоподрыва. Разработку планируется взять на вооружение разведывательных подразделений и спецназа.

Взрывающийся Samsung в GTA

В игре GTA 5 появилось новое оружие — взрывающиеся телефоны Samsung Galaxy Note 7. Автором дополнения по мотивам последних новостей стал пользователь HitmanNiko, заменивший таким образом стандартные липкие бомбы.

PornHub на холодильнике

The IOT.... do you believe me now? Pornhub on a refrigerator. What, in our current cybersecurity paradigm, accounts for this? pic.twitter.com/po5MezPjzJ — John McAfee (@officialmcafee) 2 октября 2016 г.

Смарт-холодильник Samsung, выставленный на продажу в одном из американских магазинов электроники Home Depot, самостоятельно зашел на порносайт PornHub. Каким образом ему это удалось, в компании пока не прокомментировали.

Продажа Pixonic

Холдинг Mail.Ru Group приобрел российского разработчика мобильных игр Pixonic. Сумма сделки составила 30 миллионов долларов. Предполагается, что работа студии значительно не изменится, но при этом она сможет использовать больше ресурсов для продвижения своего хита War Robots и создания новых игр.

Сравнение банков для бизнеса

Сайт для предпринимателей «Я люблю ИП» запустил бесплатный сервис, который позволяет сравнить тарифы банков для бизнеса и подать заявку на открытие счета в онлайн-режиме. Пока к системе подключили только девять кредитных учреждений, а сама она работает лишь в Москве.

Компаньон от Toyota

Зимой 2017 года корпорация Toyota начнет продавать в Японии роботов Kirobo Mini, которые должны составить компанию одиноким людям. Они смогут разговаривать с пользователем и реагировать на его высказывания не только словесно, но и моргая или размахивая руками. Цена новинки составит 392 доллара.

Лучшие топ-менеджеры России

Газета «Коммерсантъ» опубликовала ежегодный рейтинг лучших руководителей компаний в России. Так, первое место в категории «Связь и телекоммуникации» досталось президенту МТС Андрею Дубовскову, лучшим руководителем коммерческих банков признали управляющего директора Альфа-банка Алексея Марея, а лидером в IT-сфере оказался глава Maykor Сергей Сульгин.