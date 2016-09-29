Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: объем экономики Рунета, борьба с блокировщиками рекламы и поиск кофаундеров.

Экономика Рунета

За 2015 год экономика Рунета выросла примерно на 24 %. Объем российского рынка онлайн-контента и интернет-сервисов увеличился с 1,09 до 1,35 триллиона рублей, а электронных платежей — с 476 до 588 миллиардов. Суммарно это эквивалентно 2,4 % ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19 % ВВП.

Успехи Shazam

Сервис распознавания музыки Shazam впервые за 17 лет принес прибыль. Компании удалось выйти в плюс преимущественно за счет размещения большего количества рекламы, а не получения комиссии за перенаправление пользователей для покупки треков на iTunes.

Борьба с блокировщиками рекламы

Первый канал решил бороться с сервисами, блокирующими интернет-рекламу. Их пользователям будет транслироваться видео более низкого качества. Компания приняла такое решение из-за того, что за год доля онлайн-зрителей, на которых компании не удается заработать, увеличилась с 15 до 25 %.

Поиск партнеров для стартапа

Фонд развития интернет-инициатив официально запустил сервис для поиска партнеров для открытия бизнеса, который раньше находился в стадии закрытого бета-тестирования. Cofoundit работает по модели, напоминающей сервис знакомств Tinder, а в его основе лежат технологии машинного обучения, позволяющие автоматически формировать команду из подходящих друг другу по интересам кофаундеров.

Реклама в App Store

Корпорация Apple официально запустила программу Search Ads, которая позволяет размещать рекламу в результатах поиска по магазину приложений App Store. Предполагается, что эта платформа поможет небольшим студиям активнее продвигать их игры и сервисы с помощью ограничений по аудитории, странам и другим параметрам.

Общение с компаниями в 2ГИС

В справочно-картографическом сервисе 2ГИС появилась новая функция — мессенджер «Сообщения», предназначенный для общения с присутствующими на сайте компаниями. Пользователи могут оставить вопрос представителям различных заведений, не переходя к ним на сайт, и получить ответ на самом 2ГИС или по электронной почте.

Взрывы стиральных машин

Корпорация Samsung признала, что ее вертикальные стиральные машины, продающиеся на американском рынке, могут взорваться при загрузке в них постельного белья или крупногабаритных предметов. Речь идет о моделях, выпущенных с 2011 по 2016 год. Приобрести их не посчастливилось как минимум 21 человеку.