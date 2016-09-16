В России открылся предзаказ на новые смартфоны от корпорации Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Об этом сообщает агентство «РБК».

С 16 сентября россияне могут оформить предзаказ на новые аппараты на сайтах местных партнеров Apple — торговых сетей «Связной» и re:Store и сотового оператора «Мегафон». В официальном онлайн-магазине Apple эта функция пока не активировалась.

Официальное начало продаж новых смартфонов от Apple в России запланировано на 23 сентября. В этот день iPhone 7 и iPhone 7 Plus должны поступить в розничные магазины. Цена на первый составит от 56 990 до 74 990 рублей, а на второй — от 67 990 до 85 990 рублей. Расценки зависят от объема предустановленной памяти.

7 сентября Apple представила новые модели iPhone. Оба гаджета оснащены водо- и пыленепроницаемым корпусом, из которого убрали стандартный разъем для наушников. Основным отличием iPhone 7 Plus от обычного iPhone 7, помимо увеличенного экрана, стало наличие двойной камеры: одна из них — широкоугольная, а вторая ​— телеобъектив с функцией боке, обеспечивающей расфокусировку фона.