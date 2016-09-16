Центробанк продолжил снижать значение ключевой ставки в России. С 19 сентября она уменьшится на половину процентного пункта — с 10,5 до 10 % годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Совет директоров принял такое решение, отметив существенное снижение инфляции, соответствующее базовому прогнозу экспертов. По состоянию на 12 сентября годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6,6 % против 7,2 %, зафиксированных в июле. В Центробанке надеются, что в дальнейшем инфляционные риски продолжат снижаться, однако не исключено, что инфляция все-таки не опустится до целевого уровня в 4 % в 2017 году. Этому может помешать отказ россиян от сберегательной модели потребления, неопределенность по поводу индексации зарплат и социальных выплат, а также неустойчивость внешних рынков и оживления производственной активности в самой России.

Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года. В случае дальнейшего снижения инфляционных рисков и замедления инфляции регулятор продолжит смягчать параметры денежно-кредитной политики уже в начале 2017 года.

Текущие процентные ставки по различным финансовым операциям можно уточнить на сайте Центробанка.

Ключевая ставка — это ставка по кредитам и депозитам, которая является основополагающей при определении процентных ставок коммерческих банков. Кроме того, она напрямую влияет на уровень инфляции и на котировки иностранных валют. Если Центробанк повышает ключевую процентную ставку, это, как правило, ведет к подорожанию национальной валюты и снижению инфляции. В противном случае позиции рубля, наоборот, становятся менее стабильными, а цены начинают расти.

В ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк внепланово повысил ключевую ставку сразу в полтора раза — с 10,5 до 17 %. Совет директоров принял такое решение из-за того, что накануне, 15 декабря, рубль продемонстрировал рекордное для последних 15 лет падение на Московской бирже. Однако рынок отнесся к этой новости панически: в течение суток после повышения ключевой ставки курс доллара подскочил до 80 рублей, а евро превысил 100. Добиться относительной стабилизации ситуации удалось только через неделю за счет активных валютных и словесных интервенций со стороны правительства и самого Центробанка. Тем не менее деятельность предприятий во многих отраслях экономики все равно резко замедлилась из-за отсутствия доступных кредитных средств. Чтобы исправить ситуацию, Центробанк прислушался к бизнес-сообществу и в конце января 2015 года понизил ключевую ставку до 15 %. В середине марта она опустилась до 14 % годовых, в апреле — до 12,5 %, в июне — до 11,5 %, а в конце июля — до 11 %. До июня 2016 года ее значение не менялось. Тогда Центробанк фактически вернул его на докризисный уровень, понизив ставку до 10,5 % годовых.