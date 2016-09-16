В России вступила в силу блокировка онлайн-библиотеки «Либрусек». Об этом сообщает газета «Известия».

8 августа Мосгорсуд встал на сторону Ассоциации защиты авторских прав в интернете, представлявшую интересы издательства АСТ по иску о незаконном распространении книг «Древний. Предыстория. Книга третья» Сергея Тармашева, «Кто не думает о последствиях» Даниила Корецкого и «Нежные листья, ядовитые корни» Елены Михалковой. Он постановил навсегда ограничить доступ к сайту lib.rus.ec в России. У администрации ресурса был месяц на обжалование этого решения, но апелляция так и не поступила. С 8 сентября решение Мосгорсуда вступило в силу. Роскомнадзор об этом уже оповещен. Операторы связи начали блокировать доступ к ресурсу.

По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, правообладатели ожидают появления «зеркала» «Либрусека». «Мы к этому подготовились, но пока не скажем, как именно», — добавил он.

1 мая 2015 года вступила в силу расширенная версия антипиратского закона. Теперь наказывают за пиратство всех видов контента, за исключением фотографий. Правообладатели могут добиваться временной блокировки сайтов с пиратским контентом еще до подачи детального иска. При этом за неоднократные нарушения ресурс может быть заблокирован навсегда. Ранее крайнюю меру уже применили к сайту RuTracker.org и еще 13 торрент-трекерам.

Сайт онлайн-библиотеки «Либрусек» был основан в 2007 году. Изначально задумывалось, что пополнять контент будут сами пользователи и скачивание книг было бесплатным. Однако в ноябре 2009 года после DDoS-атаки правила изменили. Сначала разработчики ввели принудительное перенаправление анонимных пользователей на платные электронные магазины при попытке скачать книгу, а спустя некоторое время уже и зарегистрированные пользователи потеряли возможность бесплатно скачивать произведения. До блокировки месячная посещаемость онлайн-библиотеки «Либрусек», по данным сервиса статистики Similarweb, составляла 9,4 миллиона человек.