Российское правительство закрепило приоритет отечественной продукции при проведении госзакупок. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Документом устанавливается приоритетное положение товаров отечественного происхождения и услуг, оказываемых российскими лицами, по отношению к заграничной продукции, а также работам, выполняемым иностранными лицами.

При отборе заявок от исполнителей, предложивших наименьшую цену, заявленная стоимость контрактов для российских компаний будет автоматически снижаться на 15 %, что сделает их предложения более привлекательными для госорганов и госкомпаний. При этом по факту договор будет заключаться по исходной цене. Если же в аукционе одержит победу иностранный исполнитель, то с ним заключат договор за вычетом 15 % от предложенной им суммы. Если заявитель забудет указать страну происхождения товаров, то его автоматически посчитают иностранцем.

Постановление вступает в силу 1 января 2017 года и не будет распространяться на уже опубликованные условия закупок. Предполагается, что введение приоритета отечественных подрядчиков позволит простимулировать развитие экономики страны.