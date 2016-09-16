К концу 2016 года Федеральная служба по труду и занятости населения выпустит мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут оперативно жаловаться на нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает газета «Известия».

Сервис позволит сформировать жалобу на неподобающие условия труда или иные нарушения на месте работы и отправить ее на рассмотрение в ведомство вместе с относящимися к делу снимками и другими вспомогательными материалами. Рассмотрением обращения займется местное подразделение Роструда. Аналогичные функции уже доступны и на официальном сайте службы.

Предполагается, что новым сервисом смогут воспользоваться не только сами работники предприятия, на котором зафиксированы нарушения, но и сторонние наблюдатели — например, увидевшие работающих без касок строителей. Чиновники надеются, что это позволит снизить количество несчастных случаев на производстве и предупредить другие нарушения трудового законодательства.

Сейчас в российской экономике заняты свыше 72 миллионов человек. Доля граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда, составляет 39,1 %. По итогам 2015 года в российских компаниях зафиксировали 88 тысяч случаев производственного травматизма и 2 089 смертей. За первую половину 2016 года на рабочем месте погибли 692 человека.