Останкинский суд Москвы обязал газету «Ведомости» уничтожить весь сохранившийся тираж выпуска со статьей о доме главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщает агентство «РБК».

Вдобавок к этому издание должно удалить аналогичную статью со своего сайта. Каких-либо материальных претензий к «Ведомостям» не предъявлялось.

Расследование «Ведомостей» о строительстве Игорем Сечиным дома в Барвихе было опубликовано 20 июля 2016 года. В статье говорится, что глава «Роснефти» владеет участком площадью три гектара в центре нового поселка на Рублевке. По данным «Ведомостей», рядом расположены участки детей Сечина — Ивана Сечина и Инги Каримовой.

Глава «Роснефти» счел приведенные в статье сведения ложными и пожаловался на вмешательство журналистов в его личную жизнь, о чем и заявил в иске. Юристы Сечина пояснили, что такая публикация могла выйти в печать только с согласия самого истца. «Не должно быть праздного любопытства, на какие средства живет человек. Если есть сомнения в законности чьих-либо доходов и расходов, то нужно обращаться в компетентные органы, они разберутся», — добавили они.