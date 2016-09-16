Россельхознадзор запретил ввозить в Россию овощи и фрукты из Египта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя ведомства Юлию Швабаускене.

«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», — заявила она.

По словам Швабаускене, запрет ввели из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта: с начала 2016 года Россельхознадзор не раз выявлял в египетской продукции карантинные объекты. Ограничения будут действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне.